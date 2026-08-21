Chứng khoán Mỹ lao dốc vì lợi suất tăng trở lại, giá dầu lên cao nhất hơn 3 tuần

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại đã gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (20/8), khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại bất chấp việc Bộ Tài chính nước này tăng quy mô của chương trình mua lại trái phiếu.

Tình trạng căng thẳng ở Vùng Vịnh tiếp tục đẩy giá dầu thô lên cao, gây lo ngại về triển vọng lạm phát dai dẳng và lãi suất cao hơn lâu hơn - những yếu tố có thể phá hỏng xu hướng giá lên của cổ phiếu ở Phố Wall.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 703,84 điểm, tương đương giảm 1,32%, đóng cửa ở mức 52.759,21 điểm.

Chỉ số S&P 500 tụt 0,87%, còn 7.641,16 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 1%, còn 26.067,17 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại đã gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, đạt 4,704%, trong khi lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, đạt 5,248%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng gần 1 điểm cơ bản, đạt 4,185%.

Như vậy, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng trở lại mức trước khi Bộ Tài chính Mỹ vào hôm thứ Tư tuyên bố sẽ tăng ít nhất gấp đôi lượng mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ các kỳ hạn 10-20-30 năm trong mấy tháng tới.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày thứ Năm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói Chính phủ Mỹ có thể tăng lượng mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài lên hơn mức 4 tỷ USD mỗi lần. “Chúng tôi sẽ tăng quy mô của việc mua lại trái phiếu. Tôi xin lưu ý là lượng mua có thể nhiều hơn 4 tỷ USD mỗi lần”, ông Bessent cho biết.

Tuy nhiên, tuyên bố này không đủ mạnh để kéo lợi suất xuống.

Trao đổi với CNBC, Giám đốc đầu tư Adam Phillips của công ty EP Wealth Advisors tỏ ra hoài nghi về việc chương trình mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ có thể đủ mạnh để giải tỏa áp lực bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ.

“Đây không phải là ‘phương thuốc’ phù hợp với thị trường trái phiếu. Có những lực lượng cấu trúc chi phối thị trường này nằm ngoài tầm kiểm soát của Bộ Tài chính và Chính phủ Mỹ. Nếu muốn can thiệp, họ phải làm mạnh hơn mới có được hiệu quả”, ông Phillips nói.

Mối lo lạm phát tiếp tục gia tăng theo giá dầu thô, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 2,4%, đóng cửa ở mức 93,78 USD/thùng, cao nhất trong hơn 3 tuần trở lại đây. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 2,7%, đóng cửa ở mức 86,64 USD/thùng.

Giá dầu duy trì xu hướng tăng sau khi ông Bessent - trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC - tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất trong lịch sử lên Iran. “Chúng tôi đã có lệnh cấm vận, và chúng tôi sẽ có các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất trong lịch sử. Cách làm này sẽ mang lại hiệu quả”, ông Bessent nói.

Một trong những cổ phiếu gây áp lực giảm mạnh nhất lên thị trường nói chung trong phiên này là Walmart với mức giảm 9%. Đây là phiên giảm mạnh nhất của Walmart trong vòng hơn 4 năm trở lại đây, sau khi “đế chế” bán lẻ này công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu không đạt kỳ vọng của giới phân tích.

Loạt cổ phiếu bán lẻ khác như Costco và Dollar Tree cũng giảm theo Walmart, khiến nhóm cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu giảm 1,93%, trở thành nhóm giảm mạnh nhất phiên này trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500.

Mức điểm đóng cửa phiên này của S&P 500 thấp hơn khoảng 2% so với mức đóng cửa kỷ lục gần đây nhất của chỉ số này, thiết lập vào tuần trước. Nasdaq đang thấp hơn trên 3% so với kỷ lục đóng cửa thiết lập hôm 2/6.