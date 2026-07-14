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Chứng khoán Mỹ tụt điểm vì căng thẳng ở Vùng Vịnh, giá dầu nhảy gần 10%

B Bình Minh

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh trong phiên ngày thứ Hai (13/7) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu thô có phiên tăng mạnh nhất trong hơn 6 năm trở lại đây và tiếp tục leo thang vào đầu giờ sáng nay (14/7).

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 sụt 0,79%, còn 7.515,34 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 1,55%, còn 25.873,18 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 138,37 điểm, tương đương giảm 0,26%, còn 52.498,64 điểm.

Nhà đầu tư ở Phố Wall có nhiều lý do để bán cổ phiếu trong phiên đầu tuần, mà lý do đầu tiên là căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ và Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố lực lượng của Mỹ sẽ lại phong tỏa các hải cảng của Iran gần eo biển Hormuz. Ông cũng nói rằng lực lượng của Mỹ sẽ bảo vệ giao thông ở eo biển Hormuz nhưng yêu cầu tàu bè nộp phí tương đương 20% giá trị hàng hóa được vận tải.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ và Iran tiến hành một loạt các đợt tấn công vào cuối tuần vừa rồi. Trong khi Mỹ không kích các mục tiêu Iran, Tehran nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia Vùng Vịnh và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz.

“Thị trường sẽ còn trồi sụt cho tới khi có một giải pháp thực sự cho cuộc khủng hoảng ở Trung Đông”, CEO Ben Fulton của công ty WEBs Investments nhận xét với hãng tin CNBC.

Mối hoài nghi tiếp diễn về cổ phiếu chip là một lý do khác khiến thị trường giảm điểm phiên này. Các cổ phiếu chip đáng chú ý đều chốt phiên với mức giảm mạnh, gây áp lực giảm lên các chỉ số, nhất là Nasdaq.

Micron giảm 4%, Sandisk sụt 12%, Seagate giảm 5%, AMD trượt 4% và Intel mất 6%. Cổ phiếu hãng chip Hàn Quốc SK Hynix giảm 9% sau khi tăng 13% trong phiên chào sàn Nasdaq vào hôm thứ Sáu tuần trước.

Ông Fulton cho rằng nhà đầu tư dường như đang “quá tay” trong việc bán các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), nhận định giao dịch AI “vẫn ổn”.

Thứ ba, tâm lý nhà đầu tư có phần bấp bênh trước khi bước vào mùa báo cáo tài chính quý 2/2026. Loạt cổ phiếu ngân hàng lớn gồm JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America và Citigroup đồng loạt giảm trong phiên đầu tuần, trước khi các nhà băng này khởi động mùa báo cáo trong tuần này.

Kỳ vọng của thị trường về lợi nhuận của các công ty niêm yết đang cao, dẫn tới mối lo ngại rằng những con số thực tế không đáp ứng được kỳ vọng đó. Bình quân, các nhà phân tích ước tính lợi nhuận của các công ty thành viên S&P 500 tăng hơn 23% trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái - theo dữ liệu từ FactSet.

Và thứ tư, nhà đầu tư cũng dè dặt hơn trước buổi điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh và các số liệu kinh tế Mỹ quan trọng sắp được công bố.

Vào sáng ngày thứ Ba (14/7), Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6. Các nhà phân tích tham gia một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones dự báo CPI toàn phần giảm 0,2% so với tháng trước nhưng tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong ngày thứ Ba, ông Warsh sẽ điều trần trước Ủy ban Dịch vụ tài chính thuộc Hạ viện Mỹ về chính sách tiền tệ của Fed.

Những thông tin và dữ liệu này có thể tác động tới triển vọng lãi suất Fed, từ đó ảnh hưởng tới giá các tài sản như cổ phiếu.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng gần 10%, vượt ngưỡng 83 USD/thùng, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2020. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 9,4%, chốt ở mức hơn 78 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Sáng nay, giá hai loại dầu đều tiếp tục tăng. Lúc hơn 8h theo giờ Việt Nam, giá dầu tăng hơn 2%, với giá dầu Brent giao dịch gần 85 USD/thùng và giá dầu WTI gần 80 USD/thùng.

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