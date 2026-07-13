Thứ Ba, 14/07/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Lạm phát ở Nga leo thang theo giá xăng dầu

A An Huy

Sự leo thang lạm phát này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp chính sách tiếp theo...

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina - Ảnh: Reuters.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina - Ảnh: Reuters.

Lạm phát ở Nga tăng mạnh trong tháng 6 vừa qua do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga dẫn đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu và đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Liên bang Nga, tốc độ lạm phát ở nước này trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước là 6%, từ mức 5,3% của tháng 5.

Sự leo thang lạm phát này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp chính sách tiếp theo. Thống đốc CBR Elvira Nabiullina đã cảnh báo rằng dư địa cho việc cắt giảm lãi suất đã bị thu hẹp, và Nga cần đưa ra những quyết định "đau đớn" dưới hình thức lãi suất cao để kiểm soát lạm phát.

Theo hãng tin Bloomberg, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đã lan rộng từ khu vực phía Nam của Nga và các vùng lãnh thổ Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga đến các khu vực trung tâm và xa hơn là bờ biển Thái Bình Dương. Tính đến cuối tháng 6, khoảng 90% các khu vực của Nga đã áp dụng một số hình thức phân phối nhiên liệu hoặc báo cáo sự gián đoạn nguồn cung.

Sản lượng chế biến dầu của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 thập kỷ trong tháng 6 - theo dữ liệu của công ty EA Analytics. Tình trạng này khiến lượng nhiên liệu có sẵn để cung ứng đến người tiêu dùng trong nước ngày càng ít đi. Giá xăng đã tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 6.

Trong tháng 7 này, diễn biến giá xăng dầu tiếp tục đẩy lạm phát ở Nga tăng, với giá xăng tăng 2,1% và giá dầu diesel tăng 3,4% trong tuần vừa rồi so với tuần trước đó.

Dữ liệu lạm phát mới nhất đã phản ánh việc các công ty đẩy chi phí logistics tăng do giá nhiên liệu đắt đỏ về phía người tiêu dùng - theo các nhà phân tích của công ty Renaissance Capital. Đây là một xu hướng có thể dẫn đến kỳ vọng lạm phát của các hộ gia đình ở Nga tăng lên.

Trong bối cảnh này, các lựa chọn chính sách của CBR trong tháng 7 có khả năng sẽ bị giới hạn ở việc giữ nguyên lãi suất hoặc chỉ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất mang tính biểu tượng 0,25 điểm phần trăm - theo các nhà phân tích của Renaissance Capital.

Hôm 19/6, CBR cắt giảm lãi suất chủ chốt từ 14,5% xuống còn 14,25% - một động thái được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, mức giảm dè dặt 0,25 điểm phần trăm cho thấy sự thận trọng khi lạm phát nóng lên.

Sản lượng xăng của Nga đã giảm xuống mức chỉ đáp ứng được khoảng 65% mức tiêu thụ trung bình theo mùa sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine dẫn đến gián đoạn hoạt động tại các nhà máy lọc dầu lớn - theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, nhằm làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Moscow. Thiệt hại do các cuộc tấn công này gây ra đã khiến hoạt động tại nhiều nhà máy lọc dầu rơi vào ngưng trệ, bao gồm NORSI và Omsk, hai nhà sản xuất xăng lớn nhất của Nga. Một nhà sản xuất xăng lớn khác là nhà máy lọc dầu Saratov, cũng buộc phải ngừng sản xuất - theo các nguồn tin trong ngành.

Biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của Nga so với cùng kỳ năm trước - Nguồn: Cơ quan Thống kê Liên bang Nga/Bloomberg.
Biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của Nga so với cùng kỳ năm trước - Nguồn: Cơ quan Thống kê Liên bang Nga/Bloomberg.

Nguồn tin đề nghị không tiết lộ danh tính cho biết sản lượng xăng của Nga gần đây không đạt được mức cần thiết để đáp ứng nhu cầu vào thời điểm này trong năm, khi thời tiết mùa hè làm tăng nhu cầu lái xe. Nguồn cung xăng đang thiếu hụt từ 40.000 đến 45.000 tấn mỗi ngày, tương đương khoảng 35%. Trong tháng 6, mức thiếu hụt hàng ngày là 25%.

Nhu cầu xăng hàng ngày ở Nga vào khoảng 115.000 đến 120.000 tấn trong thời gian tiêu thụ cao điểm mùa hè, các nguồn tin cho biết.

Để ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, Chính phủ Nga đã đề xuất các biện pháp bao gồm cấm xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay. Nga cũng đã bắt đầu nhập khẩu nhiên liệu. Nguồn cung xăng và dầu diesel từ Belarus đến Nga đã đạt mức kỷ lục hàng tháng trong tháng 6. Cũng theo các nguồn thạo tin, Nga đã bắt đầu nhập khẩu xăng dầu qua đường biển từ Ấn Độ.

Các nhà giao dịch cho biết có tới 6.000 tấn xăng mỗi ngày được chuyển từ Belarus sang Nga trong thời gian gần đây. Các kho dự trữ cũng đang được khai thác. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết trong một cuộc họp chính phủ được truyền hình vào giữa tuần vừa rồi rằng tình hình nhiên liệu vẫn phức tạp.

Giới thạo tin nhận định tình hình trên thị trường nhiên liệu Nga nhiều khả năng sẽ được cải thiện trong nửa cuối tháng 7, trừ khi có các cuộc tấn công mới vào các nhà máy lọc dầu, nhờ các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại và nhập khẩu nhiên liệu tăng lên.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

CBR VnEconomy chính sáh tiền tệ VnEconomy kinh tế nga VnEconomy lãi suất VnEconomy lạm phát VnEconomy Nga VnEconomy ngân hàng trung ương VnEconomy thế giới VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Guyana: Tăng trưởng phi mã nhờ dầu mỏ và cách giải bài toán bền vững, tránh “lời nguyền tài nguyên”

Guyana: Tăng trưởng phi mã nhờ dầu mỏ và cách giải bài toán bền vững, tránh “lời nguyền tài nguyên”

Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Guyana từ một quốc gia nghèo nàn đã lột xác thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất hành tinh với mức bình quân 47%/năm, nhờ phát hiện dầu khổng lồ ngoài khơi năm 2015 và khai thác thương mại từ cuối 2019. Tuy nhiên, quốc gia này cũng phải đối mặt với các rủi ro kinh tế vĩ mô điển hình của các nước giàu tài nguyên...

VnEconomy Xem thêm
Kinh tế Chuyển động 24h Kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

VnEconomy Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

AI Điểm tin

VnE TV
Cơ quan chức năng vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm về giá. Ảnh minh họa

VnEconomy Vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm về giá

Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy