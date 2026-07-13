Lạm phát ở Nga leo thang theo giá xăng dầu

Sự leo thang lạm phát này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp chính sách tiếp theo...

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina - Ảnh: Reuters.

Lạm phát ở Nga tăng mạnh trong tháng 6 vừa qua do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga dẫn đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu và đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Liên bang Nga, tốc độ lạm phát ở nước này trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước là 6%, từ mức 5,3% của tháng 5.

Sự leo thang lạm phát này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp chính sách tiếp theo. Thống đốc CBR Elvira Nabiullina đã cảnh báo rằng dư địa cho việc cắt giảm lãi suất đã bị thu hẹp, và Nga cần đưa ra những quyết định "đau đớn" dưới hình thức lãi suất cao để kiểm soát lạm phát.

Theo hãng tin Bloomberg, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đã lan rộng từ khu vực phía Nam của Nga và các vùng lãnh thổ Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga đến các khu vực trung tâm và xa hơn là bờ biển Thái Bình Dương. Tính đến cuối tháng 6, khoảng 90% các khu vực của Nga đã áp dụng một số hình thức phân phối nhiên liệu hoặc báo cáo sự gián đoạn nguồn cung.

Sản lượng chế biến dầu của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 thập kỷ trong tháng 6 - theo dữ liệu của công ty EA Analytics. Tình trạng này khiến lượng nhiên liệu có sẵn để cung ứng đến người tiêu dùng trong nước ngày càng ít đi. Giá xăng đã tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 6.

Trong tháng 7 này, diễn biến giá xăng dầu tiếp tục đẩy lạm phát ở Nga tăng, với giá xăng tăng 2,1% và giá dầu diesel tăng 3,4% trong tuần vừa rồi so với tuần trước đó.

Dữ liệu lạm phát mới nhất đã phản ánh việc các công ty đẩy chi phí logistics tăng do giá nhiên liệu đắt đỏ về phía người tiêu dùng - theo các nhà phân tích của công ty Renaissance Capital. Đây là một xu hướng có thể dẫn đến kỳ vọng lạm phát của các hộ gia đình ở Nga tăng lên.

Trong bối cảnh này, các lựa chọn chính sách của CBR trong tháng 7 có khả năng sẽ bị giới hạn ở việc giữ nguyên lãi suất hoặc chỉ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất mang tính biểu tượng 0,25 điểm phần trăm - theo các nhà phân tích của Renaissance Capital.

Hôm 19/6, CBR cắt giảm lãi suất chủ chốt từ 14,5% xuống còn 14,25% - một động thái được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, mức giảm dè dặt 0,25 điểm phần trăm cho thấy sự thận trọng khi lạm phát nóng lên.

Sản lượng xăng của Nga đã giảm xuống mức chỉ đáp ứng được khoảng 65% mức tiêu thụ trung bình theo mùa sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine dẫn đến gián đoạn hoạt động tại các nhà máy lọc dầu lớn - theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, nhằm làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Moscow. Thiệt hại do các cuộc tấn công này gây ra đã khiến hoạt động tại nhiều nhà máy lọc dầu rơi vào ngưng trệ, bao gồm NORSI và Omsk, hai nhà sản xuất xăng lớn nhất của Nga. Một nhà sản xuất xăng lớn khác là nhà máy lọc dầu Saratov, cũng buộc phải ngừng sản xuất - theo các nguồn tin trong ngành.

Biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của Nga so với cùng kỳ năm trước - Nguồn: Cơ quan Thống kê Liên bang Nga/Bloomberg.

Nguồn tin đề nghị không tiết lộ danh tính cho biết sản lượng xăng của Nga gần đây không đạt được mức cần thiết để đáp ứng nhu cầu vào thời điểm này trong năm, khi thời tiết mùa hè làm tăng nhu cầu lái xe. Nguồn cung xăng đang thiếu hụt từ 40.000 đến 45.000 tấn mỗi ngày, tương đương khoảng 35%. Trong tháng 6, mức thiếu hụt hàng ngày là 25%.

Nhu cầu xăng hàng ngày ở Nga vào khoảng 115.000 đến 120.000 tấn trong thời gian tiêu thụ cao điểm mùa hè, các nguồn tin cho biết.

Để ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, Chính phủ Nga đã đề xuất các biện pháp bao gồm cấm xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay. Nga cũng đã bắt đầu nhập khẩu nhiên liệu. Nguồn cung xăng và dầu diesel từ Belarus đến Nga đã đạt mức kỷ lục hàng tháng trong tháng 6. Cũng theo các nguồn thạo tin, Nga đã bắt đầu nhập khẩu xăng dầu qua đường biển từ Ấn Độ.

Các nhà giao dịch cho biết có tới 6.000 tấn xăng mỗi ngày được chuyển từ Belarus sang Nga trong thời gian gần đây. Các kho dự trữ cũng đang được khai thác. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết trong một cuộc họp chính phủ được truyền hình vào giữa tuần vừa rồi rằng tình hình nhiên liệu vẫn phức tạp.

Giới thạo tin nhận định tình hình trên thị trường nhiên liệu Nga nhiều khả năng sẽ được cải thiện trong nửa cuối tháng 7, trừ khi có các cuộc tấn công mới vào các nhà máy lọc dầu, nhờ các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại và nhập khẩu nhiên liệu tăng lên.