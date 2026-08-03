Các “đại gia” dầu khí Mỹ kiếm đậm nhờ giá dầu tăng vì chiến tranh ở Vùng Vịnh

ExxonMobil và Chevron - hai trong số những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới - công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 khả quan, cho thấy các Big Oil Mỹ này đang hưởng lợi lớn từ việc giá dầu thô tăng mạnh do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh...

Một cơ sở lọc dầu của Chevron ở Kazakhstan - Ảnh: NYT.

Trong báo cáo tài chính công bố ngày 31/7, Chevron cho biết lợi nhuận ròng của hãng đạt 12 tỷ USD, tăng gần 400% so với mức 2,5 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận điều chỉnh đạt 6,06 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 0,5 USD/cổ phiếu so với dự báo của Phố Wall.

CEO Mike Wirth của Chevron nói với hãng tin CNBC: “Chúng tôi đang hoạt động hết công suất vì thế giới đang cần như vậy”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng mối đe dọa đối với nguồn cung dầu ở Trung Đông đã mở rộng ra ngoài eo biển Hormuz trong bối cảnh lượng dầu tồn trữ toàn cầu suy giảm nhanh. Phiến quân Houthi thân Iran tại Yemen gần đây đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu đi qua Biển Đỏ - một tuyến đường thay thế quan trọng cho hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia.

Cùng ngày 31/7, ExxonMobil cho biết hãng đạt lợi nhuận 14,5 tỷ USD trong quý 2, tăng hơn gấp đôi so với mức 7,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận điều chỉnh của ExxonMobil đạt 3,52 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn 0,08 USD/cổ phiếu so với dự báo của các nhà phân tích.

CEO Darren Woods của ExxonMobil giải thích lợi nhuận điều chỉnh không đạt kỳ vọng là do một số khó khăn trong hoạt động kinh doanh lọc dầu của công ty. Ông nói với CNBC: "Chúng tôi gặp phải quá nhiều sự gián đoạn. Đặc biệt là ở mảng lọc dầu”.

Về doanh thu, ExxonMobil đạt 116 tỷ USD trong quý 2, vượt xa dự báo của giới phân tích là 97,8 tỷ USD. Chevron đạt 70 tỷ USD, cao hơn con số dự báo là 62 tỷ USD.

Giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường Mỹ đạt trung bình 92,45 USD/thùng trong quý 2 năm nay, tăng 27% so với quý 1.

CEO Darren Woods của ExxonMobil - Ảnh: ExxonMobil.

Sản lượng dầu của Chevron tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục khoảng 2 triệu thùng/ngày khi hoạt động xuất khẩu của nước này tăng mạnh do sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông. Sản lượng dầu toàn cầu của hãng đạt 4 triệu thùng mỗi ngày, tăng 20% so với mức 3,4 triệu thùng mỗi ngày cùng kỳ năm trước.

ExxonMobil cũng ghi nhận sản lượng khai thác dầu đạt mức cao nhất trong hơn 20 năm nếu không tính đến các gián đoạn ở Trung Đông. Sản lượng dầu của hãng từ các khu vực Permian Basin, Texas và New Mexico, đạt mức kỷ lục. Sản lượng toàn cầu của hãng đạt 4,5 triệu thùng mỗi ngày trong quý 2.

Mảng lọc dầu của Chevron ghi nhận lợi nhuận tăng vọt lên 4,9 tỷ USD, cao hơn 500% so với con số 737 triệu USD trong quý 2/2025, do giá xăng và dầu diesel tăng cao trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Hoạt động kinh doanh lọc dầu của ExxonMobil đạt lợi nhuận 5,5 tỷ USD trong quý 2, đảo ngược khoản lỗ 1,3 tỷ USD trong quý đầu tiên, nhờ tăng cường mạnh sử dụng công suất của các nhà máy lọc dầu tại Bờ Vịnh Mỹ và sản lượng dầu diesel đạt mức cao kỷ lục. Cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận của mảng lọc dầu tại ExxonMobil đạt 1,4 tỷ USD.

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất dầu thô của Chevron tăng 200% lên 8,2 tỷ USD trong quý 2 năm nay, so với 2,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận từ mảng dầu thô của ExxonMobil đạt 7,9 tỷ USD, tăng 46% so với mức 5,4 tỷ USD của quý 2/2025.