Chứng khoán Mỹ tăng nhờ cổ phiếu Big Tech, giá dầu nhảy 5% trong tuần này

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...

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Giá dầu giảm nhẹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran vẫn đàm phán hòa bình, nhưng có một tuần tăng mạnh do sự leo thang trở lại của căng thẳng ở Vùng Vịnh.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,42%, đạt 7.575,39 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 149,6 điểm, tương đương tăng 0,29%, đạt 52.637,01 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,29%, đạt 26.281,61 điểm.

Nvidia giữ vai trò trụ cột trong việc đưa S&P 500 tăng phiên này, chốt phiên với mức tăng khoảng 4%. Một điểm sáng khác là cổ phiếu Meta Platforms với mức tăng khoảng 6%, sau khi được ngân hàng Bank of America giữ nguyên khuyến nghị mua.

Cả tuần, S&P 500 tăng hơn 1%, Nasdaq cũng tăng hơn 1%, nhưng Dow Jones giảm 0,5%.

Trong phiên chào sàn Nasdaq, cổ phiếu hãng chip Hàn Quốc SK Hynix chốt phiên với mức tăng khoảng 13%, đạt 168 USD/cổ phiếu. Trong cuộc phát hành tại thị trường Mỹ, cổ phiếu SK Hynix được định giá ở mức 149 USD/cổ phiếu. Một số nhà đầu tư đang lo ngại cổ phiếu này sẽ hút vốn khỏi các cổ phiếu chip Mỹ như Micron.

Cổ phiếu Micron giảm hơn 1,2% trong phiên ngày thứ Sáu, nhưng đã tăng hơn 200% từ đầu năm đến nay. Một số cổ phiếu chip Mỹ khác như Lam Research, Marvell Technology và Intel đều đã tăng giá hơn gấp đôi trong năm nay.

“Những cổ phiếu liên quan tới AI đã tăng nóng từ suốt mùa hè năm 2023… Tôi thực sự lo ngại rằng có thể có một đợt sụt giảm trong nửa cuối của năm nay”, chiến lược gia Eric Parnell của công ty Great Valley Advisor Group nhận định với hãng tin CNBC.

Liên quan tới tình hình Trung Đông, vào ngày thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí tiếp tục đàm phán hòa bình dù thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được vào tháng trước đã bị hủy bỏ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói Iran “đã đề nghị chúng tôi tiếp tục đàm phán” và “chúng tôi đồng ý như vậy”. “Nhưng nước Mỹ đã nói với họ rằng có một điều chắc chắn là thỏa thuận ngừng bắn đã chấm dứt”, ông chủ Nhà Trắng viết.

Truyền thông nhà nước Iran hiện chưa đưa ra thông tin nào về vấn đề này. Nguồn tin là quan chức Mỹ tiết lộ với trang MS NOW rằng Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành “đàm phán kỹ thuật” và cam kết tìm kiếm một giải pháp bất chấp sự trở lại của các hành động thù địch.

Từ cuối tuần trước, sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, lực lượng Mỹ đã mở lại các cuộc không kích nhằm vào Iran. Tehran cũng ngay lập tức tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Vùng Vịnh để trả đũa.

Phản ứng với những diễn biến này, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London đã tăng khoảng 5% trong tuần này và giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 4%.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong tuần này. Đơn vị: USD/thùng.

Trong dự báo hàng tháng công bố ngày 10/7, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nói rằng thị trường dầu toàn cầu có thể chuyển sang trạng thái dư cung mạnh trong năm tới. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng lại ở Vùng Vịnh có thể đảo lộn dự báo này - các chuyên gia của IEA cảnh báo.

Chốt phiên ngày thứ Sáu, giá dầu Brent giảm 0,4%, còn 76,01 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 0,95, còn 71,41 USD/thùng.

“Giá dầu đã giảm xuống từ mức cao thiết lập vào giữa tuần, nhưng vẫn còn một phần bù rủi ro lớn vì giao thông ở eo biển Hormuz lại rơi vào trạng thái gần như ngưng trệ. Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng nào về việc tới khi nào thì eo biển này mới được khai thông thực sự trở lại”, nhà phân tích Vandana Hari của công ty Vanda Insights nhận xét với hãng tin Reuters.