CII mua thêm 1 triệu cổ phiếu, nâng nâng sở hữu tại PC1 lên 12,79%

Hiện CII hiện đang sở hữu 22,98 triệu cổ phiếu, chiếm 5,59% vốn PC1. Sau giao dịch này, nhóm cổ đông CII tăng sở hữu lên 52,61 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 12,79% vốn tại PC1.

Sơ đồ giá cổ phiếu PC1 trên TradingView.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest), một công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) thông báo đã mua 1 triệu cổ phiếu PC1 trong ngày 27/08. Qua đó, nâng sở hữu tại PC1 từ 28,630 triệu cổ phiếu, chiếm 6,96% lên 29,63 triệu cổ phiếu, chiếm 7,20% vốn tại PC1, nhằm đầu tư.

Chốt phiên ngày 27/8, giá cổ phiếu PC1 tăng thêm 700 đồng lên 21.050 đồng/cp, tạm tính mức giá này, CII Invest đã chi 21 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Hiện CII hiện đang sở hữu 22,98 triệu cổ phiếu, chiếm 5,59% vốn PC1. Sau giao dịch này, nhóm cổ đông CII tăng sở hữu lên 52,61 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 12,79% vốn tại PC1.

Được biết, CII chính thức sở hữu hơn 23,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,77% và trở thành cổ đông lớn tại PC1, từ ngày 4/6 vừa qua và liên quan đến khoản đầu tư này, CII cho biết quyết định đầu tư vào PC1 dựa trên cơ sở PC1 đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu (bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được hưởng theo giá FIT) và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

CII cho biết đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và mong muốn đầu tư trong các năm qua.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 của PC1 vừa công bố, PC1 báo lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giảm 5% so với cùng kỳ từ 266 tỷ xuống 252,8 tỷ đồng và loại nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất giảm 5,4% từ 505,1 tỷ xuống 477,6 tỷ đồng. PC1 cho biết lợi nhuận giảm là do nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi là công ty và một số công ty con đã trích lập bổ sung dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đối với một số khoản công nợ quá hạn.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán bán niên 2026 tăng 54% so với cùng kỳ từ 309,7 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2025 lên 477,6 tỷ đồng và trên BCTC riêng tăng 131% từ 109,5% trong 6 tháng đầu năm 2025 lên 252,8 tỷ đồng là do lĩnh vực bất động sản dân dụng ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng, khi cùng kỳ năm ngoái dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Bên cạnh đó, các công ty con thực hiện phân phối mức cổ tức, lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ và biến động, lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá trong kỳ có tác động tích cực đến lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.