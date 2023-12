Có gì ở triển lãm tương tác đa giác quan Van Gogh sắp đến Việt Nam?

Kể từ thời điểm lên kế hoạch vào năm 2016, triển lãm tương tác đa giác quan Van Gogh, được tổ chức bởi đơn vị sản xuất giải trí tên tuổi Exhibition Hub và Fever, ngay lập tức được đánh giá là một trải nghiệm tương tác nghệ thuật số một bởi độc giả Tạp chí USA Today. Từ đó đến nay, triển lãm đã có một hành trình lưu diễn thành công vang dội qua nhiều thành phố khắp châu Âu và Hoa Kỳ.

Sau khi chu du qua hơn 80 thành phố trên khắp thế giới với 8,5 triệu khách tham quan trong hơn 5 năm qua, Singapore chính là điểm đến đầu tiên của triển lãm nghệ thuật Van Gogh tại Đông Nam Á. Bước vào từng khu vực triển lãm, khách tham quan sẽ được chìm đắm trong hơn 300 bản thảo, bản phác họa và tranh vẽ của Vincent Van Gogh, hòa mình cùng thế giới cảm xúc của vị danh họa tài hoa cũng như các tác phẩm để đời của ông qua lối trình chiếu kỹ thuật số quy mô lớn bao phủ toàn bộ không gian, trải dài từ sàn rộng tới các trần cao và những bức tường lớn.

Sau Singapore, triển lãm Van Gogh - Immersive Experience còn được diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), và giờ đây, triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan này sắp tới với Việt Nam. Từ ngày 9/12, Triển lãm tranh đa giác quan Van Gogh Art Lighting Experience Việt Nam sẽ mở cửa tại trung tâm thương mại Giga Mall Thủ Đức, TP.HCM.

Theo chia sẻ từ phía ban tổ chức, với diện tích lên đến 3.800m2 từ trong nhà đến ngoài trời, không gian triển lãm tranh Van Gogh tại Việt Nam sẽ mang tới 16 điểm tham quan tương ứng với từng giai đoạn trong sự nghiệp sáng tác của vị đại danh hoạ cùng với hơn 900 tác phẩm của vị đại danh hoạ được trưng bày và trình chiếu.

Trong đó, không gian độc đáo nhất, tạo nên thương hiệu cho triển lãm Van Gogh trên khắp thế giới là những bức tranh của đại danh họa được biến thành những video chuyển động và trình chiếu trên 4 mặt tường với công nghệ mapping 360 tân tiến kết hợp cùng âm nhạc để tạo thành một không gian khiến tất cả khách tham gia đắm mình vào trong đó. Khán giả được tự do, thoải mái nằm, ngồi… để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật trong không gian đặc biệt này.

Từ ngày 9/12, Triển lãm tranh đa giác quan Van Gogh Art Lighting Experience Việt Nam sẽ mở cửa tại trung tâm thương mại Giga Mall Thủ Đức, TP.HCM.

Trước đó, triển lãm Van Gogh tại Singapore cũng cho ra mắt song song hai loại hình trải nghiệm độc đáo, trong đó tích hợp thêm khu vực trưng bày các tác phẩm thuộc nghệ thuật tranh khắc gỗ Nhật Bản qua bản khắc tem và tranh in truyền thống. Bên cạnh đó, trải nghiệm thực tế ảo (VR) kéo dài mười phút cho phép người tham gia khám phá hành trình khó quên "Một ngày trong đời người nghệ sĩ" - nơi nguồn cảm hứng đằng sau một số tác phẩm được yêu thích nhất của Van Gogh được tiết lộ, bao gồm Phòng ngủ của Vincent tại Arles (Vincent's Bedroom at Arles) và Đêm đầy sao trên sông Rhone (Starry Night Over The Rhone River).

Tại khu vực xưởng vẽ tự do - vận hành song song với khu vực trải nghiệm nghệ thuật, khách tham quan có thể thử sức làm nghệ sĩ và tạo nên những tác phẩm độc đáo cho riêng mình, hoặc tái hiện lại một tác phẩm hội họa đã được trưng bày trong triển lãm. Không chỉ tận hưởng cảm giác sáng tạo nghệ thuật đơn thuần, tham dự buổi sáng tác, khách quan còn có thể tái hiện tác phẩm này thành màn trình chiếu nghệ thuật hay bức phông nền cho những bức hình kỷ niệm thông qua ứng dụng scan kỹ thuật số từ ban tổ chức.

Hiện tại, chưa rõ triển lãm Van Gogh Art Lighting Experience Việt Nam sẽ được tích hợp thêm những loại hình trải nghiệm nào. Ban tổ chức chỉ mới hé lộ rằng bên cạnh không gian trưng bày, triển lãm sẽ triển khai thêm nhiều loại hình đa dạng đáp ứng nhu cầu của du khách tham quan như: không gian ẩm thực Vincent's Restaurant hay khu bày bán những sản phẩm lưu niệm với nhiều tác phẩm bất hủ của danh hoạ Van Gogh được cách điệu và lồng ghép với nón lá, áo dài, tranh, túi xách…

Khán giả Việt Nam muốn tham dự triển lãm cũng phải tiến hành đặt và mua vé với mức giá như tại các nước khác trên thế giới, chia ra thành 3 hạng vé Special, Standard và VIP. Triển lãm sẽ được diễn ra vào ngày 9/12/2023 trong khung giờ từ 9h00 đến 23h00 đêm và thời gian tham quan sẽ được giới hạn trong vòng 120 phút (riêng Immersive Show sẽ diễn ra trong vòng 45 phút).

Theo trang fanpage Van Gogh Expo Vietnam, vé vào cửa sẽ được mở bán từ ngày 02/12/2023 qua 2 hình thức: bán Online tại website vangoghexpo.vn hoặc bán trực tiếp tại quầy vé Tầng 8 TTTM Gigamall.

Trước Việt Nam, triển lãm Van Gogh - Immersive Experience từng diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia).

Vincent Van Gogh (1853) được biết đến là một danh họa thiên tài người Hà Lan, thuộc trường phái ấn tượng và là người nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện; với rất nhiều các tác phẩm tranh sơn dầu nghệ thuật được đặc biệt yêu thích, tạo ra sự nổi tiếng nhất trong giới nghệ thuật, được xếp vào hàng các bức tranh đắt đỏ nhất thế giới. Họa sĩ Van Gogh đã trở thành một trong những danh họa nổi tiếng bậc nhất của thế kỉ XX, có ảnh hưởng lớn tới mỹ thuật đương đại.

Những năm gần đây, triển lãm tương tác đa giác quan immersive art dần trở nên phổ biến trên toàn thế giới nhờ sự trợ giúp của công nghệ. Một triển lãm immersive có thể đi kèm với sự giúp đỡ của công nghệ Virtual Reality (VR - thực tế ảo), Augmented Reality (AR - thực tế tăng cường), Mixed Reality (MR - thực tế hỗn hợp)… Trong năm nay, chỉ riêng tại New York đã có triển lãm immersive về pharaoh Tutankhamun, danh họa Monet, danh họa Frida Kahlo, vô vàn phiên bản triển lãm tranh Van Gogh…

Thay vì đến bảo tàng, chen chúc chỉ để liếc nhìn một bức tranh sau một lớp kính bảo vệ, đến với một triển lãm như thế này, bạn chỉ cần đứng (hoặc ngồi, thậm chí nằm xuống, tùy thích) và bức tranh sẽ phóng to, thu nhỏ, chuyển động để phục vụ bạn. Theo đó, nỗi ám ảnh về bản thân và mong muốn đặt mình ở trung tâm của một trải nghiệm là một nhân tố đã thúc đẩy sự phát triển của immersive art.

Theo Koones, trang thông tin nghệ thuật có trụ sở tại Milan, immersive art phản ánh chân thực bức tranh thời đại – một xã hội vừa xoay quanh người tiêu dùng, vừa ưu tiên những trải nghiệm mới. Trong khi đó, L'Atelier des Lumières – tổ chức đằng sau những buổi triển lãm immersive tại Paris – giải thích rằng mục tiêu của họ là khuyến khích nhiều người tham gia vào văn hóa, đặc biệt với những cộng đồng không có điều kiện tiếp cận nghệ thuật.