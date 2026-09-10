Cơ hội nào trên thị trường chứng khoán trong tháng 9?

Nhận định triển vọng thị trường chứng khoán tháng 9, SHS cho rằng có ba động lực chính dẫn dắt: Thị trường nâng hạng, khối ngoại giải ngân mua ròng theo lộ trình; Kế hoạch thoái vốn Nhà nước; Triển vọng kết quả kinh doanh quý 3/2026.

Trong tháng 8/2026, thị trường khá tích cực về điểm số, VN-Index tăng điểm dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Cuối tháng 8/2026, tổng vốn hóa toàn thị trường đạt khoảng 424 tỷ USD tương ứng 83%/GDP 2025.

Vốn hóa VN30 đạt 246 tỷ USD đạt 63% vốn hóa thị trường. Vốn hóa nhóm VinGroup 105 tỷ USD tương ứng 24,7% vốn hóa toàn thị trường. Nếu bóc tách nhóm VinGroup thì vốn hóa thị trường còn lại khoảng 319 tỷ USD, mức P/E 10,6; P/B 1,65; P/S 1,23. Đây vẫn định giá tương đối hợp lý của phần còn lại của thị trường khi kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng.

Nhận định triển vọng thị trường chứng khoán tháng 9, SHS cho rằng có ba động lực chính dẫn dắt như: Thị trường nâng hạng, khối ngoại giải ngân mua ròng theo lộ trình; Kế hoạch thoái vốn Nhà nước; Triển vọng kết quả kinh doanh quý 3/2026.

Thị trường tiếp tục phân hóa trên nền thanh khoản vẫn chưa cải thiện. Để thanh khoản thị trường gia tăng trở lại, bên cạnh các yếu tố trên cần thêm nhiều yếu tố tổng hòa bao gồm lạm phát hạ nhiệt, lãi suất giảm; nền kinh tế duy trì tăng trưởng tốt; cán cân xuất nhập khẩu xuất siêu trở lại…

Hiện tại ngoài nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Năng lượng vẫn đang duy trì xu hướng tăng trưởng, các nhóm ngành còn lại xu hướng giá ngắn trung hạn vẫn trong quá trình điều chỉnh, tích lũy kéo dài, không có nhiều cơ hội đầu tư vượt trội. Tuy nhiên vẫn có nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức hợp lý để xem xét đầu tư.

Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội đầu tư, dựa trên triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế. Cũng như thị trường kỳ vọng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới.

Về điểm số, trong tháng 8 VN-Index đang vượt lên đường xu hướng giảm giá nối các vùng giá cao nhất tháng 5, 6,7/2026. Mở ra triển vọng VN-Index có thể quay trở lại vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm. Tuy nhiên VN-Index đã có giai đoạn tăng giá tốt từ quanh 1.720 điểm lên vùng giá quanh 1.850 điểm.

Trong tháng 9, áp lực cung giá cao sẽ gia tăng trở lại khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự mạnh quanh 1.900 điểm. VN-Index sẽ liên tục chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại vùng giá 1.800 điểm và có thể biến động trong biên độ 1.800 điểm - 1.900 điểm. Nhà đầu tư cần đánh giá thận trọng hơn với các vị thế gia tăng tỷ trọng đầu tư, chỉ nên xem xét khi có điều chỉnh.

Mặt bằng lãi suất trong nước cũng không còn thấp như trước nữa. Từ đầu năm đến giờ, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động, kể cả nhóm ngân hàng quốc doanh, điều đó cho thấy áp lực thanh khoản và chi phí vốn trong hệ thống vẫn còn đó.

5 nhóm ngành được SHS khuyến nghị gồm:

Chứng khoán: Trong trung hạn, ngành chứng khoán được đánh giá hưởng lợi từ việc FTSE công bố nâng hạng thị trường, qua đó thu hút thêm dòng vốn ngoại và thúc đẩy thanh khoản thị trường gia tăng. Đây là yếu tố hỗ trợ triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp trong ngành, khi hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ và các dịch vụ liên quan đến thị trường chứng khoán có thêm dư địa cải thiện.

Ngân hàng: Lợi nhuận trước thuế toàn ngành trong quý II/2026 tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện so với mức tăng 14% trong quý I/2026, khi tín dụng tiếp tục mở rộng và biên lãi ròng có xu hướng phục hồi nhẹ.

Chất lượng tài sản có suy giảm nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Định giá cổ phiếu ngân hàng đã về vùng 1,4 lần giá trị sổ sách, tương đương mức trung bình 10 năm trừ 1 lần độ lệch chuẩn, qua đó thể hiện mức hỗ trợ tích cực đối với ngành trong quá khứ.

Nhóm ngân hàng chiếm vốn hóa lớn trên thị trường và được kỳ vọng thu hút dòng vốn ngoại sau khi thị trường chính thức được nâng hạng.

Công nghệ thông tin: Giá cổ phiếu trong ngành đã điều chỉnh khá mạnh kể từ đầu năm, trong khi kết quả kinh doanh vẫn duy trì đà tăng trưởng. Đây là yếu tố tạo dư địa cho nhóm công nghệ thông tin khi mặt bằng giá đã trải qua một nhịp điều chỉnh đáng kể nhưng triển vọng hoạt động kinh doanh vẫn tích cực.

Cao su: Giá cao su thế giới duy trì xu hướng tăng từ đầu năm và đang hướng tới vùng cao nhất trong 10 năm gần đây. Trong bối cảnh đó, biến động của giá dầu được đánh giá là yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành cao su.

Thép: Ngành thép được đánh giá hưởng lợi từ xu thế đẩy mạnh đầu tư công và các chính sách bảo hộ. Đáng chú ý, việc chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với HRC khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc được kỳ vọng tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp thép trong nước.