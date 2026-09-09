Dòng tiền toàn cầu phòng thủ, đổ vào trái phiếu và hàng hóa, rút ròng mạnh khỏi cổ phiếu

Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục sau 2 tuần điều chỉnh trước đó. Mặc dù ảnh hưởng tiêu cực bởi giá dầu đang tăng trở lại và số liệu việc làm mới tăng mạnh, chứng khoán Mỹ vẫn được hỗ trợ bởi nhóm Công nghệ giúp chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà tăng tương ứng 0,4%, S&P500 tăng 0,09% trong khi DJIA ngược chiều giảm 0,27% so với tuần trước đó.
Dòng vốn ETF Mỹ sụt giảm đáng kể khi chỉ hút thêm gần 14 tỷ USD (-70%) ghi nhận mức hút ròng thấp nhất kể từ đầu tháng 07/2026.
Trong đó, nhóm ETF cổ phiếu bị rút ròng hơn 7,1 tỷ USD, đánh dấu tuần rút ròng đầu tiền sau nhiều tháng. ETF trái phiếu Mỹ vẫn duy trì hút ròng khá tích cực 10 tỷ tăng 20%, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ các kỳ hạn đều đang neo cao. Theo CME, tỷ lệ đặt cược Fed sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào cuộc họp ngày 16/09/2026 hiện đang ở mức 58,4%.
Các ETF cổ phiếu đầu tư ngoài Mỹ ghi nhận dòng vốn sụt giảm 35% khi hút thêm 4 tỷ USD, phản ánh dòng vốn vào nhóm tài sản vốn suy yếu trên diện rộng. Ở chiều ngược lại, ETF trái phiếu ngoài Mỹ ghi nhận hút ròng hơn 1,8 tỷ USD, duy trì đà tăng trưởng tăng 42% so với tuần trước.
ETF hàng hóa tiếp tục xu hướng hút ròng tuần thứ 5 liên tiếp hơn 2,3 tỷ USD, +72% tăng mạnh, phản ánh dòng vốn tiếp tục hút ròng ở nhóm tài sản kim loại quý và dầu.
Nhìn chung, mức độ phòng thủ đang tăng lên trước động thái của Fed và BOJ trong tuần tới. Dòng vốn tiếp tục có sự thận trọng ở nhóm ETF cổ phiếu nhưng phân hóa ở các khu vực. ETF cổ phiếu Mỹ đang ghi nhận rút ròng và ETF cổ phiếu toàn cầu dòng tiền chậm lại. Trong khi, ETF trái phiếu và hàng hóa được phân bổ mạnh.
Tại châu Á, dòng vốn ngoại ghi nhận áp lực rút ròng mạnh tại thị trường Đài Loan 2,4 tỷ USD, Hàn Quốc 1,8 tỷ USD trong khi Ấn Độ, Malaysia rút ròng lần lượt 782 triệu và 153 triệu USD. Ở chiều ngược lại, Indonesia, Thái Lan hút ròng nhưng không đáng kể.
ETF vào khu vực Đông Nam Á ghi nhận dòng vốn hút ròng đột biến gần 124 triệu USD (311%WoW) nhờ dòng vốn vào mạnh tại Singapore với hơn 129 triệu USD, cùng với Indonesia hút ròng 19 triệu USD trong tuần qua. Ngược lại, Philippines, Thái Lan và Việt Nam bị rút ròng lần lượt 9 triệu USD và 8 triệu USD và 8 triệu USD.
Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam có diễn biến rút ròng hơn 6 triệu USD. Diễn biến rút ròng tập trung chủ yếu tại DB FTSE (2,9 triệu USD), Fubon FTSE (2,7 triệu USD), Global X MSCI (1,3 triệu USD) và E1VFVN30 (0,3 triệu USD). Ngược lại, FUEVFVND và FUESSVFL được hút ròng lần lượt 0,3 và 0,4 triệu USD.
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại bán ròng với hơn 1.446 tỷ đồng. VCB (295 tỷ), HPG (219 tỷ), DXG (161 tỷ) dẫn đầu danh sách bán ròng. Ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh VHM (161 tỷ), cùng với MCH (100 tỷ), FPT (92 tỷ) dẫn đầu danh sách mua ròng trong tuần vừa rồi.
Áp lực bán ròng của khối ngoại đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn 1,4 nghìn tỷ đồng trong tháng 8, giảm 88,6% so với mức 11,9 nghìn tỷ đồng của tháng 7 và là mức thấp nhất trong vòng 5 tháng.
Sự cải thiện này gần như hoàn toàn đến từ việc lực bán giảm bớt: tổng giá trị bán giảm 22% so với tháng trước, xuống còn 41,7 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng giá trị mua vẫn được giữ ổn định quanh mức 40,4 nghìn tỷ đồng. Mặc dù vậy, giá trị bán ròng lũy kế 8 tháng đầu năm 2026 vẫn ở mức cao, lên tới 93,6 nghìn tỷ đồng.
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