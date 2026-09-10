UOB: Dự báo kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết 2026

Theo Ngân hàng UOB (Singapore), nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu trong những tháng cuối năm 2026, trong khi lạm phát dù hạ nhiệt vẫn cao hơn mục tiêu của Fed. UOB dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất đến hết năm 2026 trước khi thận trọng nối lại chu kỳ cắt giảm trong năm 2027...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) vừa công bố nhận định kinh tế mới nhất về triển vọng kinh tế Mỹ, đồng thời đưa ra dự báo về xu hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước thềm cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tháng 9 sắp tới.

Theo các chuyên gia tại UOB, nền kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu tốt trong những tháng cuối năm 2026, bất chấp các yếu tố bất lợi kéo dài như lãi suất ở mức cao, sự bất định về chính sách thương mại, giá năng lượng tăng cao và bối cảnh kinh tế toàn cầu còn trì trệ. Động lực chính đến từ tiêu dùng cá nhân và chi tiêu của doanh nghiệp, trong đó phần lớn được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, xuất khẩu ròng tiếp tục là lực cản đáng kể đối với tăng trưởng khi nhập khẩu tăng mạnh, một phần do tác động từ các chính sách thuế quan của chính quyền Trump, vượt xa mức tăng của xuất khẩu.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng trong quý 2 đạt 1,5% theo quý, thấp hơn kỳ vọng, đây vẫn là quý tăng trưởng thứ 5 liên tiếp. UOB kỳ vọng đà tăng trưởng tích cực sẽ tiếp tục duy trì trong nửa cuối năm nay.

LẠM PHÁT HẠ NHIỆT

Các chuyên gia tại UOB cho biết lạm phát CPI toàn phần của Mỹ đã giảm nhẹ trong tháng 6 và tháng 7, lần lượt đạt 3,5% và 3,4% so với cùng kỳ năm trước, sau giai đoạn tăng mạnh do giá năng lượng leo thang trong các tháng 3 - 5. Tuy vậy, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao và cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Đà giảm của chi phí nhà ở cùng với tốc độ tăng lương chậm lại cho thấy xu hướng hạ nhiệt lạm phát trên diện rộng vẫn đang tiếp diễn. Mặc dù triển vọng lạm phát đã cải thiện, chuyên gia UOB nhận thấy các rủi ro khiến giá cả tăng trở lại vẫn hiện hữu, chủ yếu liên quan đến biến động giá năng lượng và những diễn biến địa chính trị.

Theo Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu UOB, nài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị Jackson Hole ngày 28/8 tiếp tục củng cố thông điệp từ biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 rằng lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu trong điều hành chính sách tiền tệ, bất chấp triển vọng tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động nhìn chung vẫn tích cực. Đáng chú ý, ông Warsh khẳng định, mục tiêu ổn định giá cả ở mức 2% của Fed là một mục tiêu “rõ ràng và không thay đổi”.

Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore): "Mặc dù rủi ro Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đã gia tăng, quan điểm của chúng tôi vẫn nghiêng về khả năng Fed sẽ duy trì giai đoạn tạm dừng điều chỉnh lãi suất trong phần còn lại của năm 2026. Sau đó, Fed được kỳ vọng sẽ quay trở lại lộ trình nới lỏng chính sách trong năm 2027 với hai đợt cắt giảm lãi suất, một lần vào cuối quý 2 và một lần vào cuối quý 4/2027".

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, ông Warsh đã không đưa ra định hướng cụ thể về các quyết định lãi suất trong tương lai. Bài phát biểu cũng không đề cập đến những yếu tố đang gây biến động đáng kể cho thị trường, bao gồm căng thẳng tại Trung Đông, xung đột Mỹ - Iran, hay xu hướng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao.

Trong bối cảnh này, báo cáo việc làm tháng 8 công bố ngày 4/9 và số liệu lạm phát CPI tháng 8 công bố ngày 11/9 của Mỹ nhiều khả năng sẽ có ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng của thị trường đối với quyết định lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng 9.

USD CHỊU SỨC ÉP, GIỮ QUAN ĐIỂM TÍCH CỰC VỚI VÀNG

Theo UOB, Thông báo ngày 19/8 của Bộ Tài chính Mỹ về việc tăng ít nhất gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu Kho bạc kỳ hạn dài trong tháng 9 bổ sung yếu tố mang tính cấu trúc gây sức ép lên đồng USD. Động thái này làm gia tăng quan ngại về khả năng giá trị đồng USD bị bào mòn theo thời gian, trong bối cảnh Fed được cho là phản ứng chậm hơn trước diễn biến của kinh tế và lạm phát.

Trong khi đó, UOB kỳ vọng các ngân hàng trung ương G10 theo đuổi chính sách cứng rắn hơn tiếp tục làm thu hẹp lợi thế chênh lệch lãi suất của USD.

Do đồng USD giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng 8, UOB hạ dự báo DXY xuống 98,6 trong quý 4/2026, 97,6 trong quý 1/2027, 96,8 trong quý 2/2027 và 95,2 trong quý 3/2027.

Rủi ro lớn nhất đối với kịch bản USD suy yếu là khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng 9. Tính đến ngày 2/9, thị trường hoán đổi lãi suất phản ánh xác suất gần 2/3 cho kịch bản này. Các phát biểu cứng rắn từ quan chức Fed cùng giá dầu Brent vượt 90 USD/thùng cho thấy rủi ro tăng lãi suất vẫn đáng lưu ý.

Nếu Fed tăng lãi suất, đồng USD có thể phục hồi mạnh trong phần còn lại của năm 2026 và đầu năm 2027, khi thị trường lo ngại về khả năng xuất hiện một chu kỳ thắt chặt mới. Khi đó, UOB cho biết sẽ phải xem xét lại kịch bản cơ sở về xu hướng suy yếu của đồng USD.

Bên cạnh đó, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu cho biết trong tháng 6 và 7, giá vàng gặp khó khăn trong việc duy trì quanh ngưỡng 4.000 USD/oz và nhiều lần giảm dưới vùng hỗ trợ này. Đến cuối tháng 8, giá vàng bật tăng lên 4.600 USD/oz sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố kế hoạch mở rộng chương trình mua lại trái phiếu Kho bạc Mỹ. Tuy nhiên, đầu tháng 9, giá vàng điều chỉnh xuống dưới 4.400 USD/oz khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng trở lại.

Có hai yếu tố chính khiến giá vàng điều chỉnh mạnh từ mức đỉnh 5.500 USD/oz thiết lập trong tháng 1. Thứ nhất, làn sóng đầu cơ theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội của nhà đầu tư cá nhân hạ nhiệt khi giới chức Trung Quốc siết chặt, chấm dứt nhiều hình thức đầu cơ trực tuyến quá mức, làm suy giảm một nguồn cầu quan trọng. Thứ hai, xung đột Iran bùng phát khiến nhiều ngân hàng trung ương tạm thời chuyển trọng tâm từ tích lũy vàng sang cung cấp thanh khoản khẩn cấp để ứng phó với gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Chuyên gia tại UOB cho rằng nếu xung đột Iran không leo thang nghiêm trọng, các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi và châu Á, nhiều khả năng sẽ nối lại hoạt động gia tăng nắm giữ vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đẩy mạnh mua vàng trong quý 2 khi giá giảm về vùng 4.000 USD/oz. Bên cạnh đó, những quan ngại về triển vọng tài khóa Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Trong ngắn hạn, triển vọng lãi suất Mỹ trong bối cảnh định hướng chính sách tiền tệ của Fed thiếu rõ ràng vẫn là yếu tố bất lợi trực tiếp đối với giá vàng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng có thể hạn chế đà phục hồi của giá vàng, trong khi cuộc họp FOMC tháng 9 tiếp tục tạo sức ép lên thị trường.

UOB duy trì quan điểm tích cực với vàng và cho rằng thị trường có thể đã hình thành vùng đáy tạm thời quanh 4.000 USD/oz. Giá vàng được dự báo đạt 4.500 USD/oz trong quý 4/2026, 4.800 USD/oz trong quý 1/2027, 5.100 USD/oz trong quý 2/2027 và 5.400 USD/oz trong quý 3/2027.