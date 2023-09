Cổ phiếu bất động sản lao dốc, trụ co kéo không đỡ nổi VN-Index

Áp lực bán tiếp tục tăng cao trong sáng nay nhưng bên mua bắt đầu lùi giá nhiều hơn, hệ quả là giá cổ phiếu sụt giảm trên diện rộng. Khả năng cân bằng giữa các trụ giúp VN-Index chỉ giảm 6,17 điểm, nhưng biên độ giảm ở cổ phiếu là khá lớn. Các mã bất động sản đang chịu sức ép rất mạnh.

Thị trường có một nhịp hồi ngắn đầu phiên với mức cao nhất VN-Index đạt được là 1.244,21 điểm, trên tham chiếu khoảng 0,47%. Tuy nhiên độ rộng tốt nhất được ghi nhận tại đỉnh là 176 mã tăng/153 mã giảm, thể hiện khả năng nâng đỡ từ các trụ. Hơn nửa phiên còn lại, áp lực bán bắt đầu gây hiệu ứng mạnh, co hẹp độ rộng trong chỉ số đồng thời thanh khoản mạnh dần.

VN-Index chính thức thủng tham chiếu khoảng 10h10, độ rộng co lại nhanh chóng còn 141 mã tăng/294 mã giảm. Kết phiên sáng HoSE chỉ là 116 mã tăng/366 mã giảm, chỉ số giảm 0,5%. Mức giảm này nhẹ, nhưng có tới 172 cổ phiếu giảm trên 1%.

Khả năng nâng đỡ điểm số vẫn đang phụ thuộc vào một số trụ như GAS, SAB và vài mã ngân hàng. GAS tăng 2,08%, SAB tăng 2,64%, CTG tăng 2,15% là hai mã đáng kể nhất trong nhóm 20 mã vốn hóa lớn nhất thị trường. Còn lại chỉ có BID tăng 0,96%, TCB tăng 0,86% là đáng kể. VIB, STB, SHB, HDB là các cổ phiếu ngân hàng còn lại tăng nhẹ trong rổ VN30.

Phía ngược lại, VIC giảm tới 3,72%, VHM giảm 2,11%, HPG giảm 1,23%, FPT giảm 1,22% đang là các cổ phiếu gây áp lực lớn nhất. Ngoài ra chưa kể tới VCB, VNM, VPB, MSN cũng đỏ. Không khó để thấy tương quan vốn hóa nhóm trụ giảm giá vẫn lớn hơn nhóm tăng giá. Dù vậy ít nhất vẫn còn sự co kéo nhất định, chẳng hạn GAS, CTG kéo lại gần 3,5 điểm, bù cho mức giảm của VIC.

Phần còn lại là độ rộng rất kém trong rổ VN30, với 9 mã tăng/17 mã giảm. Chỉ số đại diện rổ cũng đang giảm 0,42% so với tham chiếu, vẫn còn khá hơn các nhóm còn lại: Midcap giảm 0,89% và Smallcap giảm 1,14%.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Thị trường sáng nay không có nhóm cổ phiếu dẫn dắt nào, GAS không đại diện được cho nhóm dầu khí khi cả loạt cổ phiếu khác vẫn đỏ. CTG, VIB, BID khá tốt cũng không đại diện được nhóm ngân hàng vì rất nhiều mã khác tăng quá kém thậm chí là đỏ như VCB, VPB. Cổ phiếu chứng khoán lóe sáng được một ngày, sáng nay cũng đã quay đầu giảm cả loạt, thậm chí các mã hàng đầu còn rơi sâu: VCI giảm 2,33%, HCM giảm 1,69%, VND giảm 0,82%, SHS giảm 1,48%, FTS giảm 2,32%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản đang giảm mạnh nhất thị trường. Chỉ số đại diện VNREAL trên sàn HoSE đang giảm 2,13% so với tham chiếu. Ngoài đại diện VIC, VHM giảm sâu, còn có cả loạt mã nóng như QCG, LDG, NVL, VPH, KHG giảm trên 3%. Nhóm ITC, PDR, HAR, OCH, TDH, OGC… giảm trên 2%.

Các mã bất động sản chịu sức ép bán ra rất rõ khi VIC và NVL đang dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với tương ứng 742 tỷ và 581 tỷ đồng, giá đều rơi sâu. DIG, DXG, PDR, VCG, CII thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng.

Tổng thể thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay giảm 12% so với sáng hôm qua, đạt gần 11.588 tỷ đồng. HoSE giảm 11% với 10.740 tỷ đồng. Đây vẫn là mức thanh khoản khá lớn trong phiên sáng. Thanh khoản giảm một phần do nhà đầu tư nước ngoài giảm cường độ giao dịch. Tổng giá trị giải ngân trên HoSE sáng nay mới đạt 485,3 tỷ đồng thấp nhất 5 phiên. May mắn là phía bán cũng rất nhẹ, mới đạt 431,8 tỷ đồng trong khi sáng hôm qua xả tới 1.103 tỷ đồng. Nhờ đó vị thế giao dịch của khối này đang là mua ròng khoảng 53,5 tỷ.

Những nỗ lực bứt phá vượt đỉnh tiếp tục không thành công trong những phiên gần đây bắt đầu có ảnh hưởng nhiều đến giá cổ phiếu. Mặc dù chỉ số vẫn đang có vài trụ nâng đỡ, nhưng cổ phiếu đã điều chỉnh tùy vào cung cầu tại chỗ. Trong 172 cổ phiếu giảm hơn 1% ở HoSE, có 14 mã thanh khoản trên 100 tỷ đồng, 30 mã khác thanh khoản trong khoảng 20 tỷ tới dưới 100 tỷ.