Dư địa của thị trường nằm ở thanh khoản, không phải mức tăng của chỉ số

Việt Nam đã tăng 10,3% trong 11 tháng qua, cao nhất trong nhóm so sánh, còn thanh khoản tháng 8/2026 ở 0,59 lần mặt bằng 12 tháng trước, nên dư địa còn lại nằm ở khối lượng giao dịch sẽ tăng nhiều hơn là về điểm số.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 8/2026 hồi phục sau nhịp điều chỉnh sâu của tháng 7, khi các yếu tố hỗ trợ trong nước lấn át rủi ro bên ngoài, nổi bật là việc FTSE Russell chốt danh mục nâng hạng và nền lợi nhuận quý 2 cao kỷ lục.

Về bối cảnh vĩ mô, tháng 8 ghi nhận nhiều yếu tố đáng chú ý có ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng thị trường. Trong nước, số liệu tháng 8 cho thấy nền kinh tế duy trì đà tích cực với CPI tăng 0,47% so với tháng trước,kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 31,7% so với cùng kỳ và FDI đăng ký 8 tháng tăng 55,4% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên áp lực chi phí vốn tức nền lãi suất của thị trường 1 vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt.

Bên ngoài, Chủ tịch Fed phát tín hiệu diều hâu hơn tại Jackson Hole ngày 28/08 khiến xác suất tăng lãi suất kỳ họp tháng 9 vọt lên 70%, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, trong khi căng thẳng Mỹ – Iran leo thang giữ giá dầu ở vùng cao.

Cập nhật về triển vọng thị trường, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhấn mạnh, thị trường tài chính toàn cầu đang bước vào một giai đoạn tái định giá (repricing) phức tạp hơn nhiều so với một chu kỳ thắt chặt tiền tệ thông thường. Điều đáng chú ý nhất không nằm ở một quốc gia riêng lẻ mà nằm ở việc lợi suất trái phiếu Chính phủ đang đồng loạt tăng lên những vùng chưa từng thấy trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.

Đây là điều khiến câu chuyện hiện tại khác với một đợt bán tháo trái phiếu (bond sell-off) thông thường. Các quốc gia có cấu trúc kinh tế, lạm phát và chính sách tiền tệ rất khác nhau nhưng lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài (long -term yields) lại đang cùng tăng. Điều đó cho thấy đây không còn đơn giản là câu chuyện "lạm phát tăng, NHTW tăng lãi suất".

Thị trường trái phiếu toàn cầu hiện đang phản ánh một “tập hợp” rộng hơn gồm sự bất định của lạm phát (inflation uncertainty), lợi suất thực cao hơn (higher real yields), sự gia tăng phần bù kỳ hạn (rising term premium), thâm hụt tài khóa (fiscal deficits) và lượng Trái phiếu Chính phủ ngày càng tăng (government bond supply). Nói cách khác, thị trường trái phiếu đang tự thực hiện một phần quá trình thắt chặt.

Trong bối cảnh đó, nếu Fed tăng lãi suất thì câu chuyện không đơn giản chỉ là cộng thêm 25bps vào Fed Funds Rate. Nó có thể củng cố kỳ vọng rằng các NHTW lớn đang cùng bước vào một chu kỳ thắt chặt đồng bộ, khiến lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài có thể tiếp tục tăng, phần bù kỳ hạn (term premium) có thể tiếp tục mở rộng và áp lực lên thị trường vốn có thể lớn hơn.

Đây là lý do VDSC cho rằng Fed hiện tại có thể không cần phải tăng lãi suất, ngay cả khi rủi ro lạm phát chưa hoàn toàn biến mất. Trái lại, lựa chọn hợp lý nhất có thể là giữ nguyên lãi suất như hiện nay nhưng “giọng điệu” phát biểu chính sách là diều hâu.

Bước sang tháng 9, VDSC cho rằng thị trường chứng khoán trong nước chịu tác động của hai lực có chiều khác nhau: bên trong là dòng vốn và tâm lý xoay quanh sự kiện FTSE Russell nâng hạng Việt Nam, có hiệu lực ngày 21/9, còn bên ngoài là quá trình tái định giá trên thị trường trái phiếu toàn cầu.

Ở trong nước, tuần 14–18/9 là cao điểm tái cơ cấu. Theo ước tính, đợt giải ngân đầu tiên của FTSE Russell tương đương 10% rổ mới đưa vào khoảng 211,9 triệu USD,trong khi Fubon Vietnam ETF bán VIC và VHM để kéo tỷ trọng về trần 10% rồi phân bổ lại toàn bộ cho 28 mã còn lại, tương đương 28,9% danh mục xoay trong một kỳ.

Do dòng vốn ròng vẫn theo chiều dương, tác động của riêng sự kiện nâng hạng tới điểm số chung là không lớn nhưng nghiêng về phía tích cực, ảnh hưởng sẽ rõ hơn ở từng cổ phiếu khi phải hấp thụ lực cung hoặc cầu lớn so với thanh khoản.

Kinh nghiệm các thị trường được FTSE nâng hạng trước đây cho thấy tháng có hiệu lực nâng hạng là tháng thanh khoản khớp lệnh cao nhất chu kỳ, gấp 1,1–2,7 lần mặt bằng 12 tháng trước, nhưng mức đó không duy trì lâu: như thị trường Romania với thanh khoản rơi từ 2,7 lần về 1,0 lần một năm sau, Iceland từ 1,1 về 0,7 lần.

Về giá, trung vị 12 tháng sau ngày hiệu lực của các thị trường là −10,5%, đáng lưu ý, hai thị trường duy nhất đi lên tiếp là Romania (+40,4%) và Kuwait (+15,5%) lại là hai thị trường gần như không tăng trong 12 tháng trước đó (−5,9% và +6,2%).

Việt Nam đã tăng 10,3% trong 11 tháng qua, cao nhất trong nhóm so sánh, còn thanh khoản tháng 8/2026 ở 0,59 lần mặt bằng 12 tháng trước, nên dư địa còn lại nằm ở khối lượng giao dịch sẽ tăng nhiều hơn là về điểm số.

Tổng hợp lại, kịch bản cơ sở là chỉ số biến động sideway quanh sự kiện nâng hạng và có thể tích cực hơn sau đó nếu dòng vốn ngoại quay trở lại mua ròng, trong khi mặt bằng lợi suất toàn cầu cao hơn giới hạn dư địa định giá ở trung hạn.

VDSC duy trì ước tính biên độ dao động trung hạn của VN-Index ở mức -8,3% đến +7,4% so với đóng cửa 03/09/2026 (1.853,08 điểm), tương ứng vùng dao động quanh 1.700–1.991 điểm, với vùng định giá mục tiêu P/E target trong khoảng 11,7x–13,7x.