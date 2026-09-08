Thanh khoản giảm sốc, cổ phiếu lớn ép VN-Index đỏ

VN-Index chốt phiên sáng nay giảm nhẹ 0,25% (-4,64 điểm). Chỉ riêng VIC giảm 1,35%, VHM giảm 1,21% đã lấy đi gần 7 điểm, tức là phần còn lại của thị trường khá ổn định. Thêm nữa độ rộng ghi nhận 131 mã xanh và 145 mã đỏ, không chênh lệch nhiều.
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm 28% so với sáng hôm qua, chỉ đạt hơn 4.334 tỷ đồng. Trung bình các phiên sáng tuần trước Lễ, sàn này khớp tới 6.644 tỷ đồng/phiên, tức là sáng nay đã giảm 35%. Mức giao dịch rất thấp này lại là tín hiệu tốt, sau khi thị trường xuất hiện phiên giảm mạnh hôm qua, với số cổ phiếu đỏ gấp 3 lần số xanh.
Thanh khoản giảm, cổ phiếu giảm nhẹ là biểu hiện tích cực của thị trường đang tìm lại được trạng thái cân bằng. Nhìn vào diễn biến độ rộng, hiện tượng giằng co phân hóa đã xuất hiện sớm và kéo dài cả phiên. Độ rộng lúc hẹp nhất của VN-Index cũng chỉ có 104 mã tăng/144 mã giảm. Điều này càng đáng chú ý hơn là hai trụ VIC và VHM giảm từ sớm. Khi thị trường duy trì được phân hóa nghĩa là ảnh hưởng từ các trụ đã không còn được chú ý nhiều.
Nhóm cổ phiếu blue-chips ổn định sớm, đa số dao động rất hẹp dưới 1% trong cả phiên. VN30-Index chốt phiên giảm nhẹ 0,1% với 13 mã xanh và 11 mã đỏ. VIC và VHM cũng lấy đi khoảng 3,5 điểm trong khi tổng mức mức giảm của chỉ số này là 1,91 điểm. Ngoài VIC, VHM, duy nhất VRE giảm 2,41% là đáng kể, số còn lại đều dưới 1%. Thanh khoản nhóm blue-chips cũng thấp “giật mình” với gần 2.316 tỷ đồng, giảm 35% so với sáng hôm qua. Điều này cũng xác nhận các dòng tiền lớn đang đứng ngoài quan sát là chính.
Sức ép từ bên bán nhẹ cũng không tạo ra những giao dịch giảm giá đáng chú ý. Trong 145 mã đỏ ở HoSE tuy có 56 mã giảm quá 1% nhưng đại đa số là các giao dịch thanh khoản rất nhỏ. VIC, VHM, VRE chiếm tới 70% thanh khoản của cả nhóm này. Thậm chí ngoài 3 cổ phiếu trên chỉ có 7 mã khác đạt giao dịch trên 10 tỷ đồng. VPI giảm 3,31% khớp 108,7 tỷ, NVL giảm 1,15% với 32,8 tỷ, DIG giảm 1,91% với 28,2 tỷ, NLG giảm 1,37% với 25,5 tỷ, PDR giảm 1,24% với 19,8 tỷ là những mã đáng kể nhất.
Ở phía tăng dĩ nhiên tình hình cũng không khả quan. Tuy bên bán không còn gây sức ép nhiều nhưng bên mua cũng chủ yếu là chờ đợi. 59 cổ phiếu ghi nhận tăng giá quá 1% thì cũng chỉ có 16 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Bất ngờ là cổ phiếu tầm trung khá mạnh: VIX tăng 2,21%, SSI tăng 1,68%, HPG tăng 1,39%, PNJ tăng 1,56%, DCM tăng 2,04%, VSC tăng 1,47%, LPS tăng 5,97%, DGW tăng 1,2%, VCK tăng 136%, DPM tăng 1,79% là các cổ phiếu khớp khá nhiều.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay vẫn duy trì trạng thái bán ròng với khoảng 332,7 tỷ đồng trên HoSE, nhưng không xuất hiện giao dịch lớn. Vài cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý là VHM -45,3 tỷ, VPB -44,9 tỷ, VCB -40 tỷ, VIC -38 tỷ. Phía mua ròng có VIB +13,4 tỷ, GAS +14,6 tỷ là nhiều nhất.
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