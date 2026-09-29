Biên lợi nhuận của 30 công ty có doanh thu lớn nhất thế giới

Doanh thu lớn chưa chắc mang lại nhiều lợi nhuận. Dựa trên dữ liệu từ xếp hạng Fortune Global 500, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 30 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới theo lợi nhuận thu được trên mỗi 100 USD doanh thu...

Lợi nhuận trong bảng xếp hạng là số liệu sau thuế, đã tính đến các khoản thu nhập hoặc chi phí bất thường, thay đổi trong kế toán và lợi ích của cổ đông không kiểm soát, nhưng chưa trừ cổ tức cổ phiếu ưu đãi.

Nvidia dẫn đầu bảng xếp hạng, với 55,6 USD lợi nhuận trên mỗi 100 USD doanh thu. Các doanh nghiệp công nghệ khác cũng đạt mức cao, gồm Microsoft (36,1 USD), Alphabet (32,8 USD), Meta (30,1 USD) và Apple (26,9 USD). Samsung đạt 13,3 USD.

Sự chênh lệch xuất hiện cả trong cùng một ngành. Ở lĩnh vực bán lẻ, Amazon thu được 10,8 USD lợi nhuận trên mỗi 100 USD doanh thu, so với 3,1 USD của Walmart và 2,9 USD của Costco.

Trong ngành năng lượng, Saudi Aramco đạt 20,8 USD, cao hơn ExxonMobil (8,7 USD) và Shell (6,5 USD). Toyota đạt 7,6 USD trong ngành ô tô, còn Volkswagen đạt 2,3 USD.

Một phần khác biệt đến từ mô hình kinh doanh. Các công ty phần mềm và nền tảng số có thể phục vụ thêm khách hàng với chi phí tăng thêm tương đối thấp. Trong khi đó, doanh nghiệp bán lẻ, sản xuất và năng lượng phải thường xuyên chi cho hàng hóa, nhân công, nguyên liệu, vận chuyển và sản xuất.

Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến mô hình kinh doanh của nhiều tập đoàn công nghệ cần nhiều vốn hơn. Microsoft, Alphabet, Meta và Amazon đang đầu tư hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng AI. Đầu tư vốn của các tập đoàn điện toán đám mây quy mô lớn được dự báo đạt 785 tỷ USD năm 2026 và tăng lên gần 1 nghìn tỷ USD năm 2027.

Theo các nhà phân tích, trong thời gian tới, chi phí tăng do đầu tư ngày càng nhiều vào hạ tầng AI có thể khiến các tập đoàn công nghệ thu được ít lợi nhuận hơn trên mỗi 100 USD doanh thu, từ đó tụt hạng trong bảng xếp hạng này.