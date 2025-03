Cổ phiếu FPT lao dốc, công ty chứng khoán nhận định "hớ"?

Trong đà bán tháo ồ ạt cổ phiếu công nghệ toàn cầu, FPT đã bốc hơi 17,6% chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Trong phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu công nghệ từng làm mưa làm gió thị trường đã bay thêm 2,8% thị giá. Chỉ riêng FPT đã khiến VN-Index mất hơn 1,3 điểm.

Sức ép lớn nhất ở FPT là lực bán từ khối ngoại. Nhóm này xả gần 3,97 triệu FPT sáng nay, chiếm 56,5% tổng khối lượng giao dịch. Giá trị bán ròng lên tới 410,1 tỷ đồng, cũng chiếm 58,2% tổng giá trị bán ròng ở sàn HoSE. FPT hiện đang là blue-chips kém nhất của năm 2025 với mức giảm 17,2% kể từ đầu năm và giảm 18,1% kể từ mức đóng cửa cao nhất trong tháng 1/2025. Thanh khoản của FPT đang dẫn đầu thị trường với 901,1 tỷ đồng.

Trong những năm gần đây, đà tăng giá của cổ phiếu FPT nói riêng và cổ phiếu công nghệ Việt Nam nói chung gắn rất chặt với xu hướng cổ phiếu công nghệ tại Mỹ, đặc biệt là nhóm Magnificent 7, dẫn dắt bởi Nvidia.

Chỉ riêng hai năm gần đây, cổ phiếu FPT tăng rất mạnh, tính từ đầu năm 2023 đến nay đã đi lên khoảng 50%. Tuy nhiên, đến cuối năm 2024 và đầu 2025, câu chuyện DeepSeek và nhất là định giá nhóm cổ phiếu công nghệ tại Mỹ và Việt Nam lên mức rất cao đã tạo ra áp lực chốt lời mạnh mẽ.

Trong giai đoạn vừa qua, Nvidia và các cổ phiếu trong nhóm Magnificent 7 đều đã rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200). FPT đến cuối tuần vừa qua cũng lần đầu tiên nằm dưới MA200 sau một giai đoạn tăng giá (uptrend) kéo dài hàng năm.

Theo lãnh đạo một công ty chứng khoán, xu hướng này do hai yếu tố: định giá cổ phiếu lên rất cao sau khi tăng trưởng nóng trong hai năm (P/E lên gần 30 lần còn P/B lên sát 7,5 lần) và nhà đầu tư nước ngoài giảm tỷ trọng sau giai đoạn tăng nóng.

Với xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, đà giảm của cổ phiếu FPT có thể duy trì trong ngắn hạn và nhà đầu tư cần theo dõi thêm các điểm hỗ trợ, chẳng hạn như 120.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, chỉ cách đây 1 tháng, SSI Research định giá FPT có thể đạt 176.400 đồng/cổ phiếu. Theo đó, SSI Research duy trì các chỉ số P/E mục tiêu đối với Công nghệ thông tin (30x), viễn thông (17x) và giáo dục (23x). Tuy nhiên, điều chỉnh giảm NPATMI năm 2025 xuống 5%. Với tiềm năng tăng giá 23%, SSI Research hạ khuyến nghị từ mua xuống khả quan đối với cổ phiếu FPT, với giá mục tiêu 12 tháng theo phương pháp SOTP là 176.400 đồng. Trước đó, cổ phiếu này còn được SSI khuyến nghị mua với giá tiềm năng lên tới 186.300 đồng/cổ phiếu.

Trong cập nhật lần này, SSI Research giảm ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2025 xuống 3%, chủ yếu do giảm ước tính doanh thu dự án FPT AI Factory và mảng giáo dục, do tiến độ triển khai FPT AI Factory chậm hơn dự kiến và việc tuyển sinh còn khó khăn tại hệ thống giáo dục FPT trong năm 2024.

FPT AI Factory bị điều chỉnh giảm ước tính doanh thu dự án này xuống còn 35 triệu USD (từ gần 100 triệu USD). Dự án này tương đương khoảng 2% doanh thu mảng Công nghệ thông tin. Mảng giáo dục bị điều chỉnh giảm ước tính doanh thu năm 2025 khoảng 9%, về mức 7,7 nghìn tỷ đồng tăng 8% so với năm 2024.

Cụ thể hơn, doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2025 được kỳ vọng lần lượt đạt mức tăng trưởng 20% và 21% so với cùng kỳ, tiếp tục được thúc đẩy nhờ mảng CNTT. Ban lãnh đạo dự báo doanh thu tăng mạnh tại thị trường nước ngoài, khoảng 27-30% so với cùng kỳ đối với Nhật Bản và 25-30% đối với Châu Âu và APAC. Đối với Châu Mỹ, FPT cho rằng chi tiêu CNTT của Mỹ sẽ cải thiện dưới thời Tổng thống Trump, qua đó hỗ trợ tăng trưởng 20% cao hơn so với năm 2024.

Mức tăng trưởng kế hoạch cho giá trị hợp đồng ký mới là khoảng 25-30%. Ngoài ra, 2025 có thể cũng sẽ là một năm tích cực đối với CNTT trong nước, nhờ sự phục hồi đến từ khu vực công và các doanh nghiệp trong nước, và việc đi vào hoạt động của FPT AI Factory.

Đặc biệt, theo SSI Research, DeepSeek có thể là một điểm cộng cho FPT. Theo FPT, sự kiện này có thể không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả FPT AI Factory. Mặt khác, sự xuất hiện của các mô hình AI chi phí thấp tương tự như DeepSeek có thể thúc đẩy việc ứng dụng AI hơn trong các doanh nghiệp/tổ chức, cho thấy cơ hội của các công ty công nghệ, bao gồm lĩnh vực AI của FPT.

Để nắm bắt cơ hội này, FPT đã thực hiện nhiều phương án để chuẩn bị nguồn nhân lực AI, bao gồm cung cấp giáo dục cấp đại học (như Đại học FPT AI Quy Nhơn, ra mắt năm 2021), cung cấp các chương trình đào tạo nội bộ cho nhân viên, hợp tác với các tổ chức toàn cầu trong lĩnh vực đào tạo nhân lực AI cũng như tuyển dụng nhân viên CNTT có trình độ học vấn ở nước ngoài.

SSI còn lưu ý doanh thu liên quan đến AI hiện chiếm khoảng 12% doanh thu chuyển đổi số (DX) (5%-6% doanh thu CNTT toàn cầu). Ngoài ra, công ty cho biết họ cũng có thể điều chỉnh cách tiếp cận phát triển mô hình AI cho khách hàng, tập trung nhiều hơn vào hướng đi là giảm chi phí.