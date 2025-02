Cổ phiếu nhỏ tiếp tục bứt phá

Thanh khoản thị trường sáng nay sụt giảm mạnh do dòng tiền tiếp tục rời khỏi nhóm cổ phiếu blue-chips, tập trung vào nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Chỉ số VN30-Index chốt phiên đỏ, trong khi Midcap và Smallcap đều tăng tích cực.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, duy nhất VHM còn xanh nhẹ 0,77% nhưng tới 6 mã đỏ và số còn lại tham chiếu. VN30-Index đang giảm 0,11% tạo sức ép đáng kể lên VN-Index khiến chỉ số này chỉ tăng 0,1% tương đương +1,32 điểm.

Độ rộng rổ VN30 cũng kém với 9 mã tăng/14 mã giảm. Nhóm nay yếu ngay từ đầu và đều xuất hiện nhịp trượt giảm giá rõ ràng. Trừ SSB và VJC, 28 cổ phiếu còn lại trong rổ đều đã suy yếu ở mức độ khác nhau so với giá tốt nhất đầu phiên. MSN và MWG kém nhất. MSN từ mức tăng 0,44% đã quay đầu thành giảm 0,73% tương đương trượt giá tới 1,61% chỉ trong buổi sáng. MWG lao dốc trọn phiên, giảm 1,45% so với tham chiếu. Cổ phiếu này tiếp tục dò đáy mới sau khi mất ngưỡng hỗ trợ 9 tháng quanh ngưỡng 56.000 đồng. Điểm may mắn là cả hai cổ phiếu này vốn hóa không quá lớn nên tác động tới VN-Index cũng hạn chế. FPT giảm 0,76% và BID giảm 0,49% mới là hai trụ khiến chỉ số mất điểm nhiều nhất.

Về tổng thể rổ VN30 không quá yếu khi các cổ phiếu còn lại chỉ giảm nhẹ. Phía tăng cũng có GVR tăng 2,64%, SSB tăng 2,05% và SHB tăng 1,85%. Tuy nhiên từ chỗ độ rộng tới 28 mã tăng và không mã nào giảm, đến cuối phiên chỉ còn 9 mã tăng là một thay đổi tiêu cực. Thanh khoản rổ VN30 chỉ đạt hơn 2.335 tỷ đồng, giảm 23% so với phiên trước cho thấy hiệu ứng dòng tiền mua suy yếu là rất rõ.

Ngược lại giao dịch vẫn duy trì khá sôi động ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Rổ VN30 sáng nay chỉ chiếm 34,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tỷ trọng thấp nhất kể từ đầu năm. Sàn này có 21 cổ phiếu thanh khoản vượt 100 tỷ đồng thì rổ VN30 đóng góp 11 mã thì một nửa là giảm giá. Ngược lại các cổ phiếu vừa và nhỏ lọt vào nhóm thanh khoản hàng đầu đều tăng là chủ đạo.

Chỉ số đại diện nhóm cổ phiếu nhỏ sáng nay tăng bứt phá.

Các cổ phiếu giao dịch nổi bật sáng nay là VIX tăng 1,97% thanh khoản 222,5 tỷ đồng; GEX tăng 2,95% với 167,2 tỷ; EIB tăng 1,83% với 157,9 tỷ; DBC tăng 1,09% với 154,8 tỷ; BAF tăng 2,91% với 147,9 tỷ; EVF tăng 3,9% với 133,4 tỷ; DPM tăng 2,07% với 109,4 tỷ.

Nhóm thanh khoản thấp hơn thậm chí nhiều mã tăng cực khỏe: FCM, SBG, BMC kịch trần; CDC, VTO, HT1, SJS, VOS, PAC, DPR, VIP, OGC tăng trên 4%. Thanh khoản nhóm Smallcap sàn HoSE đang chiếm tới 16,6% tổng giao dịch sàn, thị phần cao nhất kể từ cuối tháng 12/2024. Chỉ số Smallcap chốt phiên sáng tăng tới 0,84% trong khi Midcap tăng 0,44% còn VN30-Index giảm 0,11%.

Sự phân bổ vốn tiếp tục nghiêng về phía các cổ phiếu vừa và nhỏ cho thấy tâm lý tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn vẫn đang chi phối hoàn toàn. Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến VN-Index gặp khó khăn quanh mốc 1280 điểm không phải là điều khiến nhà đầu tư lo ngại. Thực tế cơ hội lúc này còn lớn hơn giai đoạn trước vì nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ đi vào xu hướng tăng giá rõ ràng và thanh khoản cải thiện liên tục. Độ rộng sàn HoSE sáng nay cân bằng với 215 mã tăng/205 mã giảm, nhưng cơ hội lại lớn hơn rủi ro đáng kể.

Một trong những lý do khiến blue-chips suy yếu là nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ròng tập trung ở đây, trong khi các cổ phiếu vừa và nhỏ hầu như không bị ảnh hưởng. Khối ngoại sáng nay đã quay lại đà bán ròng lớn, với -355,4 tỷ đồng trên HoSE trong đó rổ VN30 bị bán ròng 249,6 tỷ đồng. Các blue-chips chịu sức ép lớn là MWG -80 tỷ, FPT -48,4 tỷ, VNM -44,5 tỷ, HDB -36,9 tỷ. Ngoài ra DGC và DBC cũng bị bán khá nhiều, tương ứng -38 tỷ và 27,6 tỷ thì chri có DGC là giảm 1,02% còn DBC vẫn tăng 1,09%. Phía mua ròng suy nhất SHB +27,5 tỷ đồng là đáng kể ở nhóm blue-chips.

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 1,32 điểm lên 1277,4 điểm, vẫn đang chật vật trong vùng kháng cự tháng 12 năm ngoái. Sự thiếu vắng các cổ phiếu dẫn dắt là rào cản chính, dù chênh lệch không đáng kể và cơ hội đột phá vẫn còn. Vấn đề chính là dòng tiền không mặn mà ở nhóm blue-chips nên sức đẩy rất hạn chế.