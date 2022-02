Cổ phiếu trụ dầu khí, ngân hàng tụt giá

Nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn tăng rất tốt trong phiên chiều nay, nhưng hai mã lớn nhất có tác động tới chỉ số là GAS và PLX lại suy yếu. Đại đa số cổ phiếu blue-chips khác cũng tụt giá thấp hơn phiên sáng, khiến VN-Index cuối cùng chỉ còn tăng chưa tới 9 điểm.

Đây là mức tăng không tệ, nhưng khá thất vọng vì nỗ lực giữ giá ở nhiều mã đã không thành công. Ngay đầu phiên chiều, VN-Index tạo đỉnh cao nhất ngày trên tham chiếu tới 17,31 điểm tương đương tăng 1,15%.

Chỉ số bị ép trượt dốc xuất phát từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã không duy trì được đổ cao cần thiết. GAS là một trong những cổ phiếu như vậy. Cuối phiên sáng trụ này còn mạnh nhất thị trường, tăng 2,58% so với tham chiếu. Thế nhưng cả phiên chiều lực ép đẩy giá trượt dốc liên tục và kết phiên chỉ còn tăng 0,43% so với tham chiếu. Tính ra riêng buổi chiều GAS sụt giảm hơn 2%. PLX chiều nay cũng bốc hơi mất 2,34% so với giá cuối phiên sáng, chốt ngày chỉ trên tham chiếu 0,81%.

Tuy GAS và PLX có diễn biến kém tích cực như vậy, nhưng không có nghĩa là nhóm cổ phiếu dầu khí nói chung xấu. Hàng loạt mã vẫn cực khỏe như PVS, PVC, PTV, PVB đóng cửa giá kịch trần và không còn dư bán. Nhóm cổ phiếu nhỏ như POS, PCG, POV tăng trên 5%; nhóm BSR, PVD, OIL, PVO, PGC tăng từ 2% trở lên.

Hai mã dầu khí là PVD sàn HoSE và PVS sàn HNX dẫn đầu thị trường về quy mô giao dịch, với tương ứng 694 tỷ đồng và 904,7 tỷ đồng. Nhìn cung thanh khoản của các cổ phiếu trong nhóm dầu khí hôm nay tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần mức bình quân 20 ngày là bình thường. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang đổ vào cổ phiếu dầu khí.

Cùng với hai trụ dầu khí, nhiều nay hàng loạt cổ phiếu ngân hàng cũng hạ độ cao, làm giảm sức kéo đối với VN-Index. ACB tụt 0,57%, MBB tụt 0,58%, STB tụt 0,74% và rơi xuống dưới tham chiếu. BID giảm thêm 0,76%, chốt ngày dưới tham chiếu 0,87%. Cuối phiên sáng rổ VN30 chỉ có BID và NVL giảm, kết phiên chiều có thêm MBB, MSN, PNJ, STB. Dù vậy số ảnh hưởng lớn nhất chính là các mã mất độ cao dù chưa tới ngưỡng giảm như GAS, GVR mới là ảnh hưởng đáng kể. Thống kê trong nhóm VN30 chiều nay có tới 24 mã tụt giá so với cuối phiên sáng, chỉ 5 mã tăng lên.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên hôm nay vẫn còn tốt, với 326 mã tăng/111 mã giảm. VN-Index co lại còn tăng 8,83 điểm tương đương 0,59%. Dù vậy hôm qua chỉ số mất 7,37 điểm, hôm nay có 8,83 điểm đồng nghĩa với việc chỉ số vẫn đang đi lên.

Chỉ số VN30-Index hạ độ cao đáng kể trong buổi chiều.

Sau phiên giao dịch tăng đột biến thanh khoản hôm qua, thị trường cũng chùng xuống khá rõ. Giao dịch trên HoSE và HNX giảm gần 20%, đạt 24.589 tỷ đồng. Đây cũng không phải mức thanh khoản yếu, vẫn cao hơn mức trung bình của 3 tuần gần nhất.

Dòng tiền đang tập trung vào nhiều vào nhóm bất động sản, ngân hàng, hôm nay xuất hiện thêm dầu khí và các sản phẩm hóa chất liên quan. Trong Top 10 giá trị giao dịch hai sàn niêm yết hôm nay toàn là các cổ phiếu những nhóm này như PVD, PVS, TPB, MBB, DIG, DXG, KBC, DPM... Điểm tích cực là duy nhất MBB trong Top 10 thanh khoản đóng cửa dưới tham chiếu và cũng chỉ có mức giảm rất nhẹ 0,15%.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 154,7 tỷ đồng trên sàn HoSE với tổng giá trị giải ngân 1.228,3 tỷ đồng, chiếm 5,5% giá trị sàn này. Mức bán ra 1.073,6 tỷ đồng, chiếm 4,8%. VNM, PLX, MSN, VGC, NLV và KBC là những cổ phiếu bị bán ròng đáng kể nhất, đều trên 20 tỷ đồng ròng. Trong đó VNM -83,2 tỷ, PLX -49 tỷ. Phía mua ròng có DXG +73 tỷ, VJC +53 tỷ, VHM +50 tỷ là đáng chú ý.