Còn xa mục tiêu, quyết tâm giảm số người chết vì tai nạn giao thông 5-10%

Ngày 14/4, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, trong quý 1, toàn quốc có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, 11 địa phương giảm trên 40% số người chết.

Tuy nhiên, vẫn còn 24 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2021, đáng quan ngại, có 4 tỉnh có số người chết tăng trên 50% là Tây Ninh, Quảng Ngãi, Phú Thọ và Điện Biên.

"Để giảm các tỷ lệ tai nạn giao thông, các địa phương phải có giải pháp mạnh trong thời gian tới, đặc biệt xác định rõ nguyên nhân, giải pháp, không để tai nạn giao thông diễn biến phức tạp", Bộ trưởng yêu cầu.

Bộ trưởng cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quý 1, đó là việc chưa đạt được mục tiêu tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, do trong quý 1, số người chết chỉ giảm 3,84% trong khi mục tiêu giảm từ 5 - 10%. Bên cạnh đó, vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Bộ trưởng, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do pháp luật về trật tự an toàn giao thông như nhau, nhưng việc áp dụng trên từng địa bàn, địa phương thì kết quả khác nhau. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông, lái xe và chủ doanh nghiệp; một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, trong quý 1 năm 2022, Ủy ban và các bộ, ngành là thành viên của Ủy ban chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Ủy ban cũng ban hành công điện và các văn bản chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tổ chức lễ ra quân năm An toàn giao thông năm 2022 và thực hiện các giải pháp khắc phục, kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

"Trong quý 1, tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/3/2022, toàn quốc xảy ra hơn 2.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 1.670 người, bị thương hơn 1.740 người. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm hơn 660 vụ, tương đương giảm 19,33%; số người chết giảm 67 người, giảm nhẹ 3,84%; số người bị thương giảm 739 người, với tỷ lệ giảm cao nhất lên đến 29,8%.

Có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 11 địa phương giảm trên 40% số người chết là: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Hà Giang, Sơn La, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Ninh Thuận, Quảng Trị.

Tuy nhiên, 24 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2021, trong đó 13 tỉnh tăng trên 15% là: Bình Dương, Bắc Giang, Đồng Tháp, Hòa Bình, Long An, Đăk Nông, Đà Nẵng, Hậu Giang, Yên Bái, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Điện Biên.

Cũng trong quý 1 có 9 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, làm chết 30 người, bị thương 23 người. Nguyên nhân 57,14% do tai nạn giao thông; 28,57% do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, còn lại 1 vụ do mưa lớn gây sạt lở đất và 1 vụ do thi công đường bộ, chiếm 7,14%.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý 2, ông Khuất Việt Hùng cho biết, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong quý 1 có báo cáo chuyên sâu, đánh giá cụ thể nguyên nhân và các giải pháp hiệu quả để khắc phục, kéo giảm tai nạn giao thông trong quý 2 và cả năm 2022.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc một số địa phương có tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng cao trong 03 tháng đầu năm 2022; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ nội dung công điện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Nghị quyết 48 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025.