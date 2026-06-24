Công nghệ số mở ra dư địa tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp nội dung

Sự phát triển của AI, dữ liệu lớn và các nền tảng số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với ngành điện ảnh, truyền hình và nội dung số, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sáng tạo tại Việt Nam...

Hình minh họa do AI thực hiện.

Sáng 24/6, Triển lãm quốc tế về phim và công nghệ truyền hình - TELEFILM Vietnam 2026 và Triển lãm quốc tế về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông - Vietnam ICTCOMM 2026 đã chính thức khai mạc.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các nền tảng phân phối nội dung xuyên biên giới đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với ngành công nghiệp nội dung.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, những công nghệ mới không chỉ làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phát hành mà còn tác động mạnh đến cách thức khán giả tiếp cận các sản phẩm văn hóa.

“Đảng và Nhà nước luôn xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Trong đó, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, bao gồm điện ảnh, truyền hình và nội dung số, không chỉ góp phần nâng cao sức mạnh mềm quốc gia mà còn mở ra dư địa mới cho tăng trưởng kinh tế sáng tạo, hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đối với lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đây không chỉ là ngành công nghiệp sáng tạo có tiềm năng kinh tế lớn mà còn là cầu nối văn hóa hiệu quả, góp phần kể những câu chuyện về Việt Nam, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc tới bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tham quan khu vực trình diễn robot và các giải pháp công nghệ tại triển lãm.

Theo ông Tạ Quang Đông, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo ra những định hướng quan trọng để các ngành kinh tế; trong đó có lĩnh vực văn hóa, điện ảnh và truyền thông, chủ động nắm bắt cơ hội từ thời đại số.

Đây không chỉ là yêu cầu của quá trình phát triển mà còn là động lực để hình thành các mô hình sáng tạo mới, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá những năm gần đây, ngành điện ảnh Việt Nam đã có bước phát triển tích cực cả về quy mô thị trường, năng lực sản xuất và mức độ hội nhập quốc tế. Nhiều tác phẩm điện ảnh, chương trình truyền hình và nội dung số đã từng bước tiếp cận các thị trường khu vực và quốc tế.

Sự phát triển của công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành điện ảnh, truyền hình và nội dung số, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác, kết nối thị trường và đổi mới mô hình sản xuất.

Việc TELEFILM Vietnam 2026 được tổ chức cùng Vietnam ICTCOMM 2026 phản ánh xu hướng hội tụ giữa công nghệ và công nghiệp nội dung. Công nghệ hiện diện ngày càng sâu trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất, hậu kỳ đến phân phối và tiếp cận khán giả.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định: “Bên cạnh yếu tố sáng tạo, năng lực ứng dụng công nghệ đang trở thành yếu tố quan trọng đối với sức cạnh tranh của ngành. Các công nghệ như AI, thực tế ảo, phim trường số và nền tảng phát trực tuyến được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển cho lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và nội dung số”.

Robot tương tác là một trong những điểm nhấn tại khu vực trải nghiệm công nghệ của triển lãm

Từ góc độ doanh nghiệp tổ chức sự kiện, ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Vietnam, nhận định Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng về đổi mới sáng tạo số tại khu vực Đông Nam Á.

Sự phát triển của hạ tầng số và AI đang thúc đẩy những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông và truyền thông. Đồng thời, ngành nội dung, điện ảnh và truyền hình cũng chuyển dịch mạnh sang các nền tảng số và OTT, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm nội dung chất lượng cao, có khả năng tiếp cận thị trường quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc địa phương.

Khách tham quan các công nghệ, sản phẩm trưng bày tại triển lãm.

Trong bối cảnh đó, Vietnam ICTCOMM 2026 và TELEFILM Vietnam 2026 được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ, truyền thông và công nghiệp nội dung, đồng thời thúc đẩy các cơ hội hợp tác và giao thương trong khu vực.

Sự kiện diễn ra từ ngày 24 - 26/6/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Hai triển lãm năm nay quy tụ hơn 170 gian hàng cùng trên 200 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, Vietnam ICTCOMM tập trung vào các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, điện toán đám mây, an ninh mạng và các giải pháp phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp. Bên cạnh hoạt động trưng bày, sự kiện còn tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề, chương trình kết nối giao thương và giới thiệu các xu hướng công nghệ mới.

Ở lĩnh vực nội dung số, TELEFILM Vietnam quy tụ các hiệp hội, đơn vị sản xuất, phát hành nội dung, đài truyền hình và nền tảng OTT đến từ nhiều thị trường châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines. Các hoạt động của sự kiện tập trung vào kết nối đối tác, giao dịch bản quyền, xúc tiến hợp tác sản xuất và trao đổi kinh nghiệm phát triển thị trường nội dung số trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.