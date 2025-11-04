Công ty chứng khoán nhận định gì về diễn biến đảo chiều bất ngờ từ đáy 1600 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/11/2025.

Kết phiên 4/11, VN-Index tăng 34,98 điểm, tương đương 2,16% lên mốc 1.651,98 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 6,73 điểm, tương đương 2,6% lên 265,91 điểm.

Thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra kịch bản tiêu cực trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index kiểm định thành công vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.600 điểm và hồi phục tích cực với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Diễn biến hồi phục của thị trường có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới. Mặc dù vậy, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra kịch bản tiêu cực trong ngắn hạn khi số lượng các cổ phiếu bị mất xu hướng tăng ngắn hạn đang gia tăng trong bối cảnh thị trường đang lo ngại các rủi ro từ diễn biến tỷ giá trong nước và xu hướng nhích tăng của lãi suất huy động.

Nhà đầu tư nên thực hiện cơ cấu tỷ trọng danh mục về mức an toàn, phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình. Đây vẫn là giai đoạn tiềm ẩn rủi ro nên nhà đầu tư hạn chế sử dụng margin.

Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn và có khẩu vị chấp nhận rủi ro cao có thể xem xét mở vị thế mua trading khi VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1610-1630 điểm, ưu tiên cổ phiếu có sẵn và các nhóm cổ phiếu cơ bản giảm sâu, có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý 4”.

Tâm lý thị trường vẫn chưa ổn định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Mặc dù trải qua buổi sáng giao dịch yếu ớt, dòng tiền mạnh mẽ xuất hiện trong phiên chiều giúp VN-Index hồi phục từ 1.600 lên đóng cửa tại mốc 1.651,98 điểm, tăng gần 35 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 12/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Ô tô & phụ tùng, Ngân hàng,…

Ở chiều ngược lại, ngành Hàng cá nhân & gia dụng giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này quay lại mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM. Tâm lý thị trường vẫn chưa ổn định, nhà đầu tư nên chú ý quan sát diễn biến hàng ngày. Điểm tích cực là VN-Index vẫn duy trì đóng cửa trên ngưỡng hỗ trợ 1.625 (tương ứng với Fibonacci 0.236)”.

Chỉ số VN-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn về vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, chỉ số VN-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn về vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN-Index đang phục hồi tốt ở vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm, trên vùng đỉnh cũ năm 2022 quanh 1.540 điểm. VN-Index duy trì tích lũy trong biên độ hẹp trên hỗ trợ 1.600 điểm và kháng cự quanh 1.700 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 09/2025. Cần động lực tăng trưởng vượt trội mới có thể kỳ vọng vượt lên vùng kháng cự này.

Điểm nhấn trong phiên giao dịch hôm nay là mức độ phục hồi tốt của nhóm chứng khoán và bất động sản, bên cạnh các cổ phiếu ngân hàng sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Diễn biến giảm điểm, thanh khoản tăng trong 02 phiên gần đây chủ yếu đến từ áp lực giải chấp, dừng lỗ ngắn hạn ở nhiều nhóm mã có tính chất đầu cơ cao. Do đó đã phục hồi tốt khi áp lực cung giảm và sau khi giá đã có giai đoạn giảm mạnh về các vùng giá trung bình trung dài hạn. Tuy nhiên điều này cũng thể hiện tính chất đầu cơ cao, biến động mạnh của nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư nên ưu tiên hơn trong quản trị rủi ro, phân bổ danh mục hợp lý, để hạn chế danh mục biến động trong khi thị trường chung, VN-Index đang duy trì tích lũy.

Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường sẽ tiếp tục hồi phục nhờ động lực từ các nhóm Ngân hàng và Bất động sản và hướng tới vùng 1.675-1.680

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 35 điểm (+2.2%), đóng cửa ở mức 1.652 điểm. VN-Index gặp áp lực bán ngay khi bắt đầu phiên sáng. Tuy nhiên chỉ số đã hồi phục mạnh trở lại sau khi chạm hỗ trợ 1,600 với lực cầu tập trung vào các nhóm như Ngân hàng, BĐS, Chứng khoán... Thanh khoản hôm nay được cải thiện và cao hơn mức bình quân 10 phiên gần nhất.

Trong ngắn hạn, TVS Research cho rằng thị trường sẽ tiếp tục hồi phục nhờ động lực từ các nhóm Ngân hàng và Bất động sản và hướng tới vùng 1.675-1.680, tương đương quanh mức MA50 ngày. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng nhịp hồi sẽ không kéo dài khi đây là nhịp hồi kỹ thuật sau khi thị trường chạm hỗ trợ mạnh 1.600, đồng thời thị trường hiện tại đang thiếu thông tin tích cực để hỗ trợ chỉ số tiếp tục tăng. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi trong các phiên tiếp theo và có thể cân nhắc giảm thêm tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên hồi phục”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.677 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.677 điểm (đường trung bình 50 phiên). Đồng thời, rủi ro thị trường vẫn ở mức cao và chúng tôi đánh giá thị trường mới đang ở giai đoạn hồi phục kỹ thuật. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ và vẫn trong vùng lạc quan, nhưng xu hướng lạc quan chưa rõ ràng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm, điểm tích cực là xu hướng ngắn hạn của chỉ số VNSmallcaps và Upcom vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và tận dụng nhịp hồi phục để đưa tỷ lệ margin về mức an toàn. Đồng thời, các nhà đầu tư chưa nên mua mới trở lại trong giai đoạn này”.

Chỉ số chung được kỳ vọng tìm lại điểm cân bằng quanh mốc 1.660-1.670

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh tăng điểm nhấn chìm toàn bộ nến giảm điểm hôm qua nhờ diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đã tạo đáy và đảo chiều hướng lên thể hiện cho lực cầu bắt đáy mạnh mẽ của thị trường.

Đồng thời, chỉ báo CMF đảo chiều vượt lên ngưỡng 0 cho thấy dòng tiền mua chủ động đã dần quay trở lại thị trường sau những nhịp giảm điểm trước đó. Chỉ số chung được kỳ vọng tìm lại điểm cân bằng quanh mốc 1.660-1.670 với vùng kháng cự ngắn hạn quanh mốc 1.690-1.700, tương đương đường MA20.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung đảo chiều vượt lên mốc hỗ trợ MA20 nhờ thanh khoản mua chủ động gia tăng cuối phiên chiều. Đồng thời, chỉ báo MACD đã tạo đáy xác nhận xu hướng hồi phục của VN-Index.

VN-Index bật lên sau khi chạm vùng hỗ trợ 1.600 với sắc xanh lan tỏa diện rộng nhờ sự đồng thuận ở nhóm vốn hóa lớn. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu vẫn đang giữ được đà tăng tốt ở một số nhóm ngành như cao su, dầu khí và công nghệ, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân cho mục đích lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công khi thu hút sự trở lại của lực cầu tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm ngân hàng, bất động sản, thép, và chứng khoán”.

Trong thời gian tới, chỉ số VN-Index sẽ tiếp cận vùng 1.675-1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Trong thời gian tới, chỉ số VN-Index sẽ tiếp cận vùng 1.675-1.700 điểm. Tuy nhiên, trong quá trình tăng giá, chỉ số sẽ gặp phải các hoạt động giằng co nhất định trong phiên bởi áp lực bán tồn đọng trong giai đoạn điều chỉnh trước. Hỗ trợ 1.645 điểm (+/- 5 điểm) sẽ đóng vai trò kích thích lực cầu giá thấp nhằm bỗ trợ hoạt động hồi phục. Các vị thế mua mới ngắn hạn có ngưỡng dừng lỗ/giảm tỷ trọng tại 1.600 điểm”

Áp lực rung lắc có thể sớm quay lại nhằm kiểm định khả năng hấp thụ lực cung và mức độ bền vững của dòng tiền ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Chỉ số VN-Index ghi nhận phản ứng tích cực với vùng hỗ trợ quan trọng 1.600 – 1.610 đi kèm sự cải thiện về thanh khoản. Đây được xem là tín hiệu khả quan bước đầu cho quá trình thiết lập vùng cân bằng.

Áp lực rung lắc có thể sớm quay lại nhằm kiểm định khả năng hấp thụ lực cung và mức độ bền vững của dòng tiền ngắn hạn. Vùng cản kế tiếp cho nhịp hồi phục của chỉ số được xác định quanh 1.675 – 1.695”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.