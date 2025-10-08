Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên phản ứng yếu với thông tin nâng hạng?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/10/2025

Kết phiên 8/10, VN-Index tăng 12,53 điểm, tương đương 0,74% lên mốc 1.697,83 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,47 điểm, tương đương 0,17% lên 273,34 điểm.

Thông tin nâng hạng sẽ là yếu tố mang tính trung hạn, còn ngắn hạn thị trường sẽ quay lại với các yếu tố cơ bản nội

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Chúng tôi cho rằng thông tin nâng hạng sẽ là yếu tố hỗ trợ mang tính trung hạn, còn trong ngắn hạn có thể chỉ tạo ra tác động tâm lý mang tính thời điểm trong một vài phiên. Sau đó, thị trường sẽ quay lại với các yếu tố cơ bản nội tại như triển vọng tăng trưởng kinh tế và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp…

Diễn biến nhóm cổ phiếu sẽ sớm trở lại với sự phân hóa khi bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3. Các nhóm cổ phiếu liên quan trực tiếp và gián tiếp tới câu chuyện nâng hạng như ngân hàng, chứng khoán và các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài sẽ đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong các phiên còn lại của tuần.

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp chùng xuống của thị trường để mở các vị thế mua trading T+ trên các vị thế có sẵn thuộc các ngành chứng khoán, ngân hàng, và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài…

Đối với các nhóm cổ phiếu tăng theo sự lan tỏa chung của thị trường, nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp tăng mạnh hôm nay và một vài phiên tới để thực hiện bán trading”.

Thị trường cần một cây nến chỉ hướng với thanh khoản ủng hộ để xác nhận đà tăng mới nằm trên 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Hưởng ứng thông tin tích cực từ việc nâng hạng, VN-Index bật tăng ngay từ lúc mở cửa, vượt lên 1.700. Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện khiến chỉ số lùi về giằng co trong vùng 1.680 – 1.704 trước khi đóng cửa tại mốc 1.697,83 điểm, tăng gần 13 điểm so với hôm qua.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bán lẻ dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bảo hiểm, Hàng & dịch vụ công nghiệp. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên sàn HNX, UPCOM. Có thể thấy việc nâng hạng chính thức có hiệu lực từ tháng 9/2026 phụ thuộc vào kết quả đợt rà soát tháng 3/2026 chưa đủ hấp dẫn đối với nhà đầu tư, thể hiện ở xu hướng giao dịch giằng co và thanh khoản khiêm tốn. Thị trường cần một cây nến chỉ hướng với thanh khoản ủng hộ để xác nhận đà tăng mới nằm trên 1.700”.

VN-Index quay trở lại vùng giá 1.700 điểm - 1.710 điểm và có kỳ vọng vượt lên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường khá tích cực sau hơn 01 tháng tích lũy với "cú hích" đến từ GDP quý 3 tăng trưởng ở mức cao và nâng hạng thị trường. Thể hiện qua chỉ số VN30 đang vượt lên vùng giá đỉnh tháng 9/2025, qua đó sau khi rung lắc kiểm tra lại VN30 được kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.970 điểm -2.000 điểm. Trong khi VN-Index quay trở lại vùng giá 1.700 điểm - 1.710 điểm tương ứng đỉnh giá đầu tháng 9/2025 và có kỳ vọng vượt lên.

FTSE Russell đã công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE. Theo đó, thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Tuy nhiên, cần thời gian ghi nhận ý kiến phản hồi của Ủy ban cố vấn phân loại thị trường về hạn chế của nhà đầu tư nước ngoài khi giao dịch tại Việt Nam trước đợt đánh giá vào tháng 3/2026. Sau đó lộ trình nâng hạng chi tiết sẽ được công bố trong đợt đánh giá tháng 3/2026. Thị trường có diễn biến tích cực trước thông tin này. Về dài hạn, thị trường đang có bước chuyển mình với kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng nhà đầu tư, gia tăng tỉ lệ nhà đầu tư tổ chức, cũng là động lực để doanh nghiệp niêm yết cải thiện chất lượng. Góp phần để thị trường tăng trưởng ổn định và là ngôi sao mới nổi trên thị trường tài chính toàn cầu.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Đà tăng của thị trường sẽ được duy trì nhờ dòng tiền duy trì ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 13 điểm và kết phiên tại mức 1.697,8 điểm (+0.7%). Chỉ số điều chỉnh đáng kể sau khi mở gap tăng do nhà đầu tư chốt lời sau khi có kết quả nâng hạng chính thức. Mặc dù vậy, lực cầu mua vào từ nhóm nhà đầu tư cá nhân và nước ngoài ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp chỉ số tăng trở lại vào phiên chiều.

Thanh khoản trong phiên hôm nay tăng mạnh và cao hơn bình quân 10 phiên gần nhất nhờ hiệu ứng nâng hạng thị trường. Chúng tôi cho rằng tin tức này sẽ giải tỏa tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư và giúp dòng tiền vào thị trường được cải thiện trong ngắn hạn. Trong giai đoạn tới, chúng tôi cho rằng đà tăng của thị trường sẽ được duy trì nhờ dòng tiền duy trì ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt sẽ thu hút dòng tiền như Chứng khoán, Thủy sản, Bán lẻ, Thép, ... Do đó, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường”.

Kỳ vọng chỉ số sẽ sớm chinh phục các mốc điểm cao trong các phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự Hammer nhờ nỗ lực của lực cầu trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục diễn biến củng cố động lực quanh vùng 1.680-1.700. Chỉ báo MACD có tín hiệu hình thành đáy khi đường MACD giao cắt với đường Signal, đồng thời chỉ số chung vận động trên đường Tenkan của mây Ichimoku cho thấy VN-Index đang dần cân bằng cho xu hướng tăng điểm.

Ở khung đồ thị giờ, đường +DI đồng thuận với đường ADX và neo ở vùng cao trên mốc 25, cùng với đó chỉ báo CMF hướng lên từ dưới mốc 0 thể hiện cho động lực của VN-Index đang được củng cố với sự gia tăng trở lại của dòng tiền trên thị trường.

VN-Index đang vận động trên đường MA20 và đang trong xu hướng đi lên, theo đó kỳ vọng chỉ số sẽ sớm chinh phục các mốc điểm cao trong các phiên tới.

Sau thông tin nâng hạng Thị trường chứng khoán Việt Nam được công bố bởi FTSE Russell vào rạng sáng nay, VN-Index đã phản ứng có phần thận trọng trong phiên sáng trước khi hồi phục và tăng điểm trở lại vào phiên chiều. Điểm nhấn trong phiên là diễn biến đảo chiều bán ròng sang mua ròng phía khối ngoại, cho thấy sự tham gia trở lại của dòng tiền này vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu đã khả khả dụng trong danh mục và có tín hiệu vượt kháng cự hoặc kiểm tra hỗ trợ thành công; đồng thời tìm kiếm cơ hội giải ngân ở những cổ phiếu đang thu hút sự tham gia của dòng tiền với hiệu ứng nâng hạng sau thời gian dài tích lũy, đáng chú ý ở một số nhóm như: Ngân hàng, Chứng khoán, và Bán lẻ”.

Vùng 1.680 điểm sẽ hỗ trợ cho đà tăng ngắn hạn trên VN-Index trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Vùng 1.680 điểm (quanh đường MA5) sẽ hỗ trợ cho đà tăng ngắn hạn trên VN-Index trong thời gian tới. Chúng tôi duy trì kịch bản chốt lãi/giảm tỷ trọng ở vị thế ngắn hạn khi chỉ số tiếp cận biên độ 1.710-1.735 điểm và chưa loại trừ kịch bản kém khả quan cho khả năng hình thành nhịp giảm với biên độ cao về vùng 1.620 điểm nếu hỗ trợ 1.680 điểm bị vi phạm”

Thị trường tiếp tục vận động giằng co, rung lắc quanh vùng đỉnh lịch sử 1.700 – 1.710

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.697,83 điểm, tăng 12,53 điểm (+0,74%). KLGD khớp lệnh 1 tỷ đơn vị.

Thị trường tiếp tục vận động giằng co, rung lắc quanh vùng đỉnh lịch sử 1.700 – 1.710 và giữ vững cân bằng đến hết phiên.

Giai đoạn thử thách có thể kéo dài với biên độ dao động mở rộng nhằm kiểm định áp lực cung ngắn hạn. Trong đó, vùng 1.650 – 1.660 kỳ vọng vẫn là điểm tựa tin cậy góp phần củng cố xu hướng của chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.