Công ty mẹ Pacific Holdings đăng ký bán tiếp 19,6 triệu cổ phiếu VCG

Công ty Cổ phần Đầu tư Pacific Holdings thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HOSE).

Theo đó, CTCP Đầu tư Pacific Holdings vừa đăng ký bán tiếp 19,6 triệu cổ phiếu VCG. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 31/3 đến ngày 28/4, nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư

Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của Pacific Holdings tại VCG sẽ giảm từ 60,23% xuống còn 56,19%, tương ứng hơn 273 triệu cổ phiếu VCG.

Mới đây, Pacific Holdings đã bán thành công 13 triệu cổ phiếu VCG với mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư. Giao dịch được thực hiện từ ngày 20/3 đến ngày 27/2/2023.



Sau giao dịch, tổ chức này đã giảm sở hữu xuống còn 292,63 triệu cổ phiếu, tương đương 60,23% vốn điều lệ và vẫn là công ty mẹ của Vinaconex. Ước tính đơn vị này thu về khoảng 260 tỷ đồng,

Được biết, tháng 2/2022, Công ty An Quý Hưng đã thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Pacific Holdings và Công ty cổ phần Đầu tư Pacific Holdings trở thành cổ đông lớn của VCG.

Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings được thành lập ngày 12/11/2021, có địa chỉ tại số 2B Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Về ban lãnh đạo, ông Trần Đình Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vinaconex hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Pacific Holdings; trong khi thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Đông cùng Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Tới cũng là cổ đông sáng lập và thành viên HĐQT của pháp nhân này.

Được biết, ngày 14/4 tới, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại Hội trường tầng 21, Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội nhằm thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Cụ thể:

Về kết quả kinh doanh năm 2022, VCG ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.597 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 931 tỷ đồng, tăng mạnh 79% so với năm trước. Như vậy, công ty mới thực hiện được 63% kế hoạch doanh thu và 66% mục tiêu lợi nhuận năm.

Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ: Tổng doanh thu đạt 8.231 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 283 tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch. Tỷ lệ cổ tức trình ĐHĐCĐ phê duyệt là 10%, bằng 67% kế hoạch.

Theo VCG, doanh thu năm 2022 của Công ty mẹ và hợp nhất không đạt kế hoạch chủ yếu do hoạt động xây lắp không hoàn thành kế hoạch bởi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu khan hiếm và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Lợi nhuận năm 2022 của Công ty mẹ và hợp nhất không đạt kế hoạch do Tổng công ty chủ động điều chỉnh phương án đầu tư một số dự án bất động sản để phù hợp với tình hình thị trường, trên quan điểm đảm bảo an toàn vốn và phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều yếu tố bất lợi. Ngoài ra, chi phí vật liệu xây dựng, chi phí lãi vay ngân hàng trong năm 2022 tăng mạnh so với dự đoán cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của một số dự án đang được triển khai.

Năm 2023, nền kinh tế thế giới sẽ đối mặt với nhiều thách thức, với động thái nổi bật là tăng trưởng kinh tế chậm dần và nhiều nước giảm sâu, thậm chí tăng trưởng âm. Nguồn vốn FDI toàn cầu sẽ suy giảm do khủng hoảng kinh tế và xung đột địa chính trị.



Tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2023 không chỉ nằm trong khó khăn chung nêu trên mà còn phải đối mặt những vấn đề bất cập, hạn chế kéo dài như năng suất lao động thấp, sức cạnh tranh và khả năng đổi mới sáng tạo chưa cao...



Riêng trong lĩnh vực xây dựng được dự báo sẽ có sự phân hoá mạnh giữa các nhóm doanh nghiệp, trọng điểm phát triển được kỳ vọng ở nhóm xây dựng hạ tầng và công nghiệp, trong đó các dự án đầu tư công vẫn mang tính dẫn dắt. Thị trường BĐS sẽ tiếp tục khó khăn về nguồn cung bởi những ảnh hưởng về nguồn vốn, pháp lý, siết chặt tín dụng, thanh khoản thị trường được dự báo ở mức trung bình – thấp.

Trên cơ sở đó, năm 2023, VCG lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 16,340 tỷ đồng, tăng 70% so với thực hiện năm 2022. Tuy nhiên, lãi sau thuế hợp nhất dự kiến giảm 8%, còn 860 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10%, tuy nhiên công ty chưa nêu rõ cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu.

Về hoạt động đầu tư: VCG cho biết hoàn thành bán hàng và bàn giao các căn hộ tại các dự án: Green Diamond số 93 Láng hạ; Dự án khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh; triển khai bán hàng tại Dự án khu đô thị Đại lộ Hoà Bình (Móng Cái), khu đô thị mới Cái Giá Cát Bà Amatina (VINACONEXITC)....



Hoàn thiện các thủ tục và triển khai thực hiện các dự án khác: Khu đô thị mới Thiên Ân (VINACONEX 25), Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Tuy Hoà, Phú Yên...



Đồng thời, khai thác có hiệu quả các dự án đã hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động: Dự án thủy điện Đăkba, Dự án TTTM chợ Mơ, trung tâm thương mại, cho thuê văn phòng.