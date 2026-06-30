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C.P. Việt Nam gắn đổi mới sáng tạo với chuỗi thực phẩm bền vững

T Thùy Minh

Việc được vinh danh Top 5 VIE10 cho thấy quá trình C.P. Việt Nam đưa đổi mới sáng tạo vào chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food theo định hướng “Sustainovation”.

Đại diện C.P. Việt Nam nhận chứng nhận Top 5 VIE10 ngành Nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: C.P. Việt Nam.
Đại diện C.P. Việt Nam nhận chứng nhận Top 5 VIE10 ngành Nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Ngày 26/6/2026 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam được vinh danh Top 5 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 - ngành Nông nghiệp công nghệ cao (VIE10). Chương trình do Viet Research phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) công bố, ghi nhận nỗ lực đổi mới gắn với hiệu quả vận hành, kinh doanh.

ĐỔI MỚI ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỊ TRƯỜNG

Trong ngành nông nghiệp - thực phẩm, đổi mới sáng tạo không còn chỉ là câu chuyện công nghệ. Với người tiêu dùng, giá trị cuối cùng của đổi mới nằm ở sản phẩm an toàn, chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch và quá trình sản xuất có trách nhiệm hơn với môi trường.

Những yêu cầu đó đòi hỏi doanh nghiệp phải đổi mới trong toàn bộ chuỗi sản xuất để thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Danh hiệu Top 5 VIE10 ghi nhận quá trình C.P. Việt Nam đưa đổi mới sáng tạo vào vận hành chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, quản lý trang trại đến chế biến và phân phối thực phẩm. Mỗi cải tiến trong công thức thức ăn, quản lý trang trại hay vận hành nhà máy đều có thể tác động đến chất lượng đầu ra, góp phần kiểm soát sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

Quy trình chế biến thực phẩm hiện đại trong chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food của C.P. Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam.
Quy trình chế biến thực phẩm hiện đại trong chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food của C.P. Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam.

C.P. Việt Nam gọi cách tiếp cận đó là “Sustainovation”, kết hợp giữa “sustainability” - phát triển bền vững và “innovation” - đổi mới sáng tạo. Theo doanh nghiệp, định hướng “Sustainovation” hướng tới hiệu quả kinh doanh gắn với mục tiêu phát triển bền vững, được triển khai trên bốn phương diện: Quy trình, sản phẩm, nhân lực và đối tác. Chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food là nền tảng để các sáng kiến được kết nối từ đầu vào đến sản phẩm cuối cùng.

C.P. Việt Nam ứng dụng SAP S/4HANA để hợp nhất dữ liệu tài chính - vận hành, tăng khả năng kiểm soát và ra quyết định dựa trên dữ liệu. SAP Net Zero Intelligence Platform cũng được triển khai nhằm theo dõi dữ liệu phát thải và các mục tiêu môi trường.

Trong sản xuất, các mô hình Smart Production (sản xuất thông minh), Smart Farm (trang trại thông minh) và Smart Data (dữ liệu thông minh) được đưa vào nhiều khâu vận hành. Smart Production ứng dụng tự động hóa, robot và AI nhằm tinh gọn quy trình, nâng cao hiệu suất. Smart Farm được triển khai thông qua hệ thống chuồng kín, kiểm soát nhiệt độ, quy trình vệ sinh và các giải pháp IoT, AI, tự động hóa, hỗ trợ giám sát môi trường chăn nuôi và sức khỏe đàn. Các công nghệ này góp phần củng cố khả năng kiểm soát chất lượng, truy xuất, giám sát và xử lý rủi ro trong sản xuất thực phẩm.

TỪ HIỆU QUẢ VẬN HÀNH ĐẾN GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Khi công nghệ và dữ liệu được đưa vào vận hành, đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở hiệu suất mà còn gắn với sử dụng tài nguyên và giảm tác động môi trường.

Theo lộ trình phát triển bền vững, C.P. Việt Nam đặt mục tiêu hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời từng bước tích hợp kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị. Doanh nghiệp chuyển đổi nhiên liệu từ than đá sang sinh khối, phát triển điện mặt trời áp mái, sử dụng biogas từ chất thải chăn nuôi phục vụ vận hành trang trại.

Các mô hình Green Farm, Smart Farm và Smart Production được kết hợp nhằm tối ưu tài nguyên, tái sử dụng nước và phát điện biogas từ chất thải chăn nuôi. Ở mảng bao bì, việc cải tiến thiết kế giúp tiết giảm khoảng 8 tấn nhựa mỗi năm với sản phẩm gà tươi và giảm khoảng 20% lượng nhựa trên mỗi bao thức ăn chăn nuôi. Các thực hành trên gắn hiệu quả sản xuất với yêu cầu tiêu dùng mới về an toàn thực phẩm, phát thải và sử dụng tài nguyên.

Mô hình Smart Farm của C.P. Việt Nam ứng dụng công nghệ trong quản lý môi trường chăn nuôi và giám sát sức khỏe đàn vật nuôi. Ảnh: C.P. Việt Nam.
Mô hình Smart Farm của C.P. Việt Nam ứng dụng công nghệ trong quản lý môi trường chăn nuôi và giám sát sức khỏe đàn vật nuôi. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Không chỉ nằm ở hệ thống vận hành, đổi mới sáng tạo còn được lan tỏa qua đào tạo và phát triển năng lực nhân sự. Năm 2025, các khóa đào tạo AI (trí tuệ nhân tạo) giúp khoảng 4.000 nhân viên nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ; cuộc thi The AI Maker thu hút hơn 250 dự án từ nhiều phòng ban.

Việc được xếp Top 5 VIE10 không chỉ là ghi nhận cho một số sáng kiến công nghệ, mà còn phản ánh cách C.P. Việt Nam theo đuổi đổi mới sáng tạo trong vận hành thực tế của chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food. Trong bối cảnh tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững ngày càng khắt khe, năng lực đổi mới có hệ thống sẽ là một phần quan trọng tạo nền tảng cho sức cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

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