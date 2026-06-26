CUBHCM được The Asian Banker vinh danh về công nghệ cho vay tiêu dùng tại Việt Nam

Ứng dụng CUB Vietnam của Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM) vừa được The Asian Banker trao giải “Công nghệ cho vay tiêu dùng tốt nhất tại Việt Nam 2026”, ghi nhận những đổi mới trong số hóa hoạt động tín dụng cá nhân.

Ứng dụng CUB Vietnam áp dụng mô hình hạn mức tín dụng quay vòng, cho phép khách hàng chỉ cần đăng ký một lần và có thể tái sử dụng hạn mức đã được phê duyệt trong thời gian lên đến 5 năm, với hạn mức tối đa 40 triệu đồng. Toàn bộ quy trình cho vay hoàn toàn trực tuyến, bao gồm đăng ký, phê duyệt và giải ngân. Khoản vay có thể được phê duyệt và giải ngân chỉ trong vòng 5 phút, giúp giảm thiểu nhu cầu giao dịch trực tiếp và đơn giản hóa việc tiếp cận tín dụng.

“Chúng tôi tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình cho vay và mở rộng khả năng tiếp cận cho khách hàng thông qua chuyển đổi số”, bà Liu Hung Yun, Giám đốc Khách hàng cá nhân của CUBHCM chia sẻ. “Mô hình tín dụng quay vòng cho phép khách hàng linh hoạt quản lý nhu cầu tài chính ngắn hạn và thường xuyên. Sau khi được phê duyệt, khách hàng có thể giải ngân nhiều lần trong suốt thời hạn 5 năm.”

Đại diện CUBHCM nhận giải thưởng The Asian Banker Vietnam Award 2026. Ảnh: CUBHCM.

Ra mắt từ năm 2024, ứng dụng CUB Vietnam là một phần trong chiến lược phát triển số của ngân hàng Cathay United Bank tại Việt Nam. Nền tảng được thiết kế ưu tiên trải nghiệm di động và nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay cá nhân. Với hơn 1 triệu người dùng đăng ký và trên 7,2 triệu lượt tải xuống kể từ khi ra mắt, ứng dụng đang duy trì đà tăng trưởng ổn định, khẳng định sức hút và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường.

CUBHCM cũng được vinh danh tại giải thưởng The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2026 với hai giải thưởng “Water Acquisition Financing Deal of the Year” (Thương vụ tài chính về ngành nước của năm) và “Renewable Energy Deal of the Year – Waste-to-Energy” (Thương vụ năng lượng tái tạo của năm – Điện từ rác thải) vào tháng 5 năm 2026. Thành tựu này khẳng định vai trò tích cực của ngân hàng trong các dự án tài trợ hạ tầng phát triển bền vững.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 21 năm hoạt động của CUBHCM tại Việt Nam. Doanh nghiệp tiếp tục xác định thị trường này là “ngôi nhà thứ hai” và là trụ cột quan trọng trong chiến lược khu vực của ngân hàng Cathay United Bank. Dựa trên nền tảng vững chắc trong mảng ngân hàng doanh nghiệp, CUBHCM đã từng bước mở rộng sang lĩnh vực số và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân, phù hợp với sự thay đổi của nhu cầu khách hàng và điều kiện thị trường.

Bước sang thập niên phát triển thứ ba, CUB tiếp tục cam kết tăng cường hiện diện tại thị trường Việt Nam và thúc đẩy kết nối khu vực, tận dụng tối đa sức mạnh từ tập đoàn mẹ để cung cấp các giải pháp tài chính tích hợp toàn diện. CUBHCM không ngừng chú trọng xây dựng quan hệ khách hàng lâu dài, phát triển sản phẩm và gắn kết sâu rộng với thị trường bản địa, đồng thời hỗ trợ kết nối xuyên biên giới và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) là công ty con của Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Group), hiện vận hành 232 chi nhánh và văn phòng trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Với hơn 60 năm kinh nghiệm tại Đài Loan, Tập đoàn hiện có 969 điểm hoạt động trong khu vực, với tổng tài sản quản lý hơn 400 tỷ đô la Mỹ.