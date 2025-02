Đã đến lúc khách hàng đồng sáng tạo cùng thương hiệu

Nhóm khách hàng mục tiêu giờ đây đã trở thành những nhà “đồng sáng tạo” giúp thương hiệu tạo ra bản sắc độc đáo. Chúng ta đã từng thấy Coca-Cola Freestyle cho phép người tiêu dùng tùy chỉnh sản phẩm trong phạm vi các thông số do công ty quy định. Xu hướng trải nghiệm riêng này đang ngày càng mở rộng trong lĩnh vực thời trang, với các công ty cung cấp cho khách hàng quyền “tham dự” lớn hơn, đổi lại là mức giá cao và sản phẩm cá nhân hóa.

Mới đây, thương hiệu giày dép Crocs đã hợp tác với ABLO, một nền tảng thiết kế thời trang AI, để cho phép mọi người sử dụng AI để thiết kế miếng đính trang trí Jibbitz của riêng họ. Trước đó, Crocs vốn đã chú trọng đến tùy chỉnh cá nhân hóa, một chiến lược đã giúp thương hiệu tăng doanh thu 4% so với năm trước. Giờ đây, những mảnh Jibbitz, có thể cắm vào các lỗ trên thân giày và quai giày để cá nhân hóa theo sở thích người dùng, đã được AI đưa lên một tầm cao mới.

Anne Mehlman, chủ tịch thương hiệu Crocs, chia sẻ với trang Fast Company: "Chúng tôi có Jibbitz dành cho tất cả mọi người, từ giáo viên đến game thủ và nhân viên y tế. Hiện chúng tôi thậm chí có thể cung cấp cho người hâm mộ những miếng trang trí độc nhất vô nhị bằng công nghệ AI của ABLO".

Cụ thể, nền tảng ABLO cho phép người dùng tải ảnh lên hoặc nhập lời mô tả bằng văn bản, sau đó chọn các phong cách nghệ thuật khác nhau để tạo thiết kế Jibbitz riêng, trước khi tiếp tục đến trang web Crocs để mua hàng.

Nền tảng ABLO được xây dựng trên chuỗi khối Story Layer-1, được thiết kế để mã hóa và tự động thêm thuộc tính vào sở hữu trí tuệ. Điều này cho phép người sáng tạo bảo vệ và kiếm lợi nhuận từ tác phẩm của họ với các điều khoản cấp phép và bản quyền đã được tích hợp sẵn.

CEO Andrew Rees cho biết việc giới thiệu các sản phẩm Jibbitz mới và đưa chúng ra thị trường nhanh hơn là một trong những ưu tiên chiến lược của Crocs cho năm 2025. Jibbitz do AI tạo ra chắc chắn phù hợp với kế hoạch đó.

Tương tự, tại Thụy Sĩ, ​​một ví dụ đáng chú ý về quá trình đồng sáng tạo giữa khách hàng và thương hiệu đã diễn ra tại Jaquet Droz, một nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ được thành lập vào năm 1738. Hiện là một phần của Swatch Group, dưới sự lãnh đạo của CEO Alain Delamuraz, Jaquet Droz đã triển khai chiến lược “JD 8.0: Di sản đột phá”, tập trung vào việc tạo ra những sản phẩm độc đáo khi hợp tác với khách hàng.

Jaquet Droz đã xây dựng các studio cộng tác chuyên biệt, nơi khách hàng có thể thảo luận về những tác phẩm mong muốn của mình với các nghệ nhân. Sử dụng một phần mềm thu thập ý kiến của khách hàng rồi xử lý bằng AI, các studio ảo cho phép khách hàng tương tác theo thời gian thực và theo dõi từng bước trong suốt quá trình sản xuất, thậm chí là lựa chọn màu sắc cụ thể cho đồng hồ. Sự hợp tác này có thể kéo dài tới một năm để đảm bảo rằng tầm nhìn chính xác của khách hàng được nắm bắt đến từng mức độ sắc thái của một tông màu.

Mặc dù khách hàng không phải là chuyên gia về chế tác —đây là trách nhiệm của Jaquet Droz — họ là chuyên gia cuối cùng về sở thích và mong muốn của mình. Việc một thương hiệu có bề dày lịch sử như vậy sẵn sàng hợp tác sâu sắc với khách hàng và biến ước mơ của họ thành hiện thực cho thấy vai trò của khách hàng trong sự tồn tại của một thương hiệu xa xỉ hiện nay.

Khi Bon Jovi muốn kỷ niệm 40 năm thành lập ban nhạc, chính sự hợp tác đồng sáng tạo độc đáo với Jaquet Droz đã tạo nên sản phẩm Tourbillon Skelet Red Gold—Bon Jovi. Cũng thế, khi một khách hàng người Canada và là một người hâm mộ Rolling Stones muốn đảm bảo rằng tình yêu của mình dành cho âm nhạc luôn hiện diện mỗi ngày, mẫu đồng hồ The Rolling Stones Automaton—Exile on Main Street đã được tạo ra.

Kết quả của quá trình đồng sáng tạo tại thương hiệu không dừng lại ở âm nhạc. Từ những chiếc đồng hồ liên quan đến thiên nhiên đến những biến thể Tourbillon hàng đầu, công ty đang hoàn toàn tận tâm thực hiện ước mơ của khách hàng.

Trước đó, Nike cũng đã chứng minh sự nhạy bén của mình bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chiến dịch Nike By You. Thay vì chỉ đơn thuần bán sản phẩm, Nike đã biến quá trình mua sắm thành một hành trình sáng tạo, nơi khách hàng được tự do thể hiện cá tính của mình.

Với sự hỗ trợ của AI, nền tảng By You cho phép khách hàng tùy chỉnh mọi chi tiết trên đôi giày, từ màu sắc, chất liệu đến các họa tiết độc đáo. Mỗi lựa chọn đều được AI ghi nhận và phân tích, giúp Nike hiểu rõ hơn về sở thích và phong cách của từng cá nhân.

Ngày nay, khách hàng không chỉ muốn mua một sản phẩm, họ còn khao khát một trải nghiệm mua sắm đáng nhớ. Hãy tưởng tượng khách hàng bước vào một cửa hàng Nike, thử nghiệm với hàng trăm tùy chọn khác nhau, xem trước kết quả trên màn hình 3D và thậm chí chia sẻ thiết kế của mình với bạn bè trên mạng xã hội. Đó không chỉ là mua sắm, mà còn là một trải nghiệm tương tác thú vị và đầy cảm hứng.

Trong công tác tiếp thị, Asos, nhà bán lẻ mỹ phẩm và thời trang trực tuyến đến từ Anh, đã ứng dụng cá nhân hóa không chỉ trong sản phẩm mà còn qua email và video quảng bá. Điều này đã giúp Asos tăng tỷ lệ nhấp chuột lên gấp 5 lần so với các chiến dịch thông thường không có yếu tố cá nhân hóa.

H&M cũng là một ví dụ thành công điển hình cho chiến lược này. Nếu một khách hàng thường xuyên xem các sản phẩm mùa hè, H&M sẽ gửi email hoặc tin nhắn thông báo về bộ sưu tập hè mới nhất hoặc mã giảm giá đặc biệt cho những sản phẩm đó. Tuy nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế đây lại là một cách “up sale” rất hiệu quả khi gợi ý cho khách hàng về các sản phẩm nên mua, giúp gia tăng khả năng chốt đơn của họ.

Có thể nói, hiện nay công nghệ có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tương tác với thời trang. Trong tương lai, AI sẽ còn đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong việc cá nhân hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Các thương hiệu thời trang cần phải nắm bắt xu hướng này và tìm cách ứng dụng AI một cách sáng tạo, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Trong thời đại mà sự nhanh gọn đang trở thành tiêu chuẩn trong trải nghiệm mua sắm, việc tạo ra nội dung phù hợp với từng khách hàng không chỉ là một lựa chọn, mà là yếu tố quyết định sự thành công của thương hiệu.