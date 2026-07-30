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Hàng không phục vụ hơn 76 triệu lượt khách sau 7 tháng, hướng tới mốc 94 triệu lượt trong năm 2026

T Tuấn Khang

Ngành hàng không Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 khi sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa đều tăng so với cùng kỳ năm trước...

Hàng khách xếp hàng làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huỳnh Dũng
Hàng khách xếp hàng làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huỳnh Dũng

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước đạt hơn 76 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 30 triệu lượt, tăng hơn 11%, còn khách nội địa đạt hơn 46 triệu lượt, tăng hơn 4%.

Sản lượng hàng hóa do các hãng hàng không vận chuyển đạt gần 267.000 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cùng giai đoạn, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 35 triệu lượt hành khách, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 11 triệu lượt, tăng 1%, còn khách nội địa đạt hơn 23 triệu lượt, tăng hơn 4%.

Riêng trong tháng 7/2026, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 11 triệu lượt, tăng hơn 3% so với tháng trước. Khách quốc tế đạt gần 4 triệu lượt, tăng 2%, trong khi khách nội địa đạt hơn 7 triệu lượt, tăng hơn 4%.

Khối lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong tháng đạt hơn 162.000 tấn, tăng 2% so với tháng 6/2026.

Các hãng hàng không Việt Nam cũng vận chuyển hơn 5 triệu lượt hành khách trong tháng 7, tăng hơn 3% so với tháng trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 2%, còn khách nội địa đạt gần 4 triệu lượt, tăng hơn 4%.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường hàng không vẫn còn dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Cơ quan này đặt mục tiêu cả năm 2026 phục vụ khoảng 94 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 13% và 9,3% so với năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu này, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực điều phối cất, hạ cánh, tối ưu khai thác hạ tầng và tăng cường giám sát hoạt động của các hãng hàng không nhằm bảo đảm an toàn, ổn định. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ hỗ trợ các hãng bổ sung đội tàu bay, nâng cao hiệu quả khai thác và tăng tải trên các đường bay, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với nhà chức trách hàng không các nước để mở rộng điều kiện khai thác quốc tế, đồng thời chủ động ứng phó với những biến động của kinh tế thế giới, tình hình địa chính trị và giá nhiên liệu nhằm hạn chế tác động đến thị trường hàng không.

Về hạ tầng, Cục Hàng không Việt Nam sẽ đẩy nhanh tiến độ lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết các cảng hàng không, phối hợp chuẩn bị đưa Cảng hàng không Liên Khương và Cảng hàng không Cà Mau trở lại hoạt động sau khi hoàn thành nâng cấp, đồng thời chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng hàng không Quảng Trị vào khai thác trong thời gian tới.

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