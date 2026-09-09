Hạ tầng hoàn thiện từng bước, bất động sản phía Nam thành Vinh thêm động lực phát triển

Sự bứt phá này định hình lại cảnh quan, tạo động lực tăng trưởng mới cho bất động sản và thu hút dòng tiền giá trị thực.
Giai đoạn điều chỉnh thị trường bất động sản khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, ưu tiên những khu vực có nhu cầu ở thực, pháp lý minh bạch và hưởng lợi rõ rệt từ hạ tầng đã được quy hoạch. Trong bối cảnh đó, Đô thị Vinh đang nổi lên với việc đầu tư mạnh mẽ vào mạng lưới giao thông nội đô và các tuyến kết nối liên vùng. Điều này không chỉ mở rộng không gian trung tâm mà còn đưa các khu vực mới phát triển trở thành các cực đô thị tiềm năng.
Theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Vinh được định vị trở thành trung tâm tổng hợp của vùng Bắc Trung Bộ, với mô hình phát triển đô thị đa cực. Hướng mở rộng thành phố về phía Đông và Đông Nam được xác định là hạt nhân tăng trưởng trọng điểm, vừa mở rộng dư địa phát triển đô thị, vừa tạo liên kết chặt chẽ giữa trung tâm hành chính - dịch vụ với các hoạt động kinh tế, công nghiệp và logistics toàn vùng.
Ở phía Nam, sự thay đổi thể hiện rõ qua quá trình hoàn thiện các trục giao thông mới. Tuyến đường 30 m, dài từ đường tránh QL1A, đi qua sông Vinh và kết nối vào đường Đinh Nhật Thận, đã hoàn tất giải phóng mặt bằng vào tháng 8/2026, tạo tiền đề bước vào giai đoạn thi công và hướng tới hoàn thành trong quý 4/2026. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường tăng khả năng kết nối giữa các khu vực phía Nam với mạng lưới giao thông hiện hữu, giảm áp lực cho các tuyến đường trong lõi đô thị cũ.
Cùng với đó, đường Lê Mao kéo dài, nối đến đường tránh QL1A, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, sẽ tạo ra một trục kết nối mới quan trọng, rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm và khu vực phát triển phía Nam, thúc đẩy các hoạt động thương mại và dịch vụ. Sự đồng bộ trong việc triển khai các dự án hạ tầng này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối, tạo thêm dư địa phát triển cho khu vực phía Nam của vùng đô thị.
Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, nhấn mạnh: “Việc quy hoạch và đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, đặc biệt là các tuyến đường kết nối như đường 30m nối từ đường tránh QL1A, hay tuyến đường Lê Mao kéo dài, đã tạo ra những động lực quan trọng cho sự phát triển của khu vực phía Nam thành phố Vinh, trong đó có phường Trường Vinh. Sự mở rộng không gian đô thị này không chỉ giúp giảm áp lực cho khu vực trung tâm hiện hữu mà còn tạo ra những cực đô thị mới, thu hút đầu tư, dịch vụ và đặc biệt là tạo tiền đề cho việc hình thành các khu dân cư chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng của người dân.”
Ở quy mô liên vùng, cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Vinh - Thanh Thủy và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mở rộng bán kính kết nối của đô thị Vinh. Trong đó, cao tốc Vinh - Thanh Thủy mở thêm hành lang giao thương về phía Tây Nghệ An và cửa khẩu Thanh Thủy, các tuyến kết nối Bắc - Nam củng cố vai trò của Vinh trong mạng lưới liên kết với các trung tâm kinh tế lớn. Khi hạ tầng nội đô và liên vùng được cải thiện, lợi thế nằm ở khả năng kết nối nội thành và vị trí cửa ngõ khu vực Bắc Trung Bộ.
Song song với hạ tầng giao thông, tỉnh Nghệ An dồn lực cho tiện ích xã hội và đô thị sinh thái. Đáng chú ý là kế hoạch đầu tư công hơn 10.000 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030) nhằm cải tạo, mở rộng không gian ven sông Vinh. Riêng tuyến đường ven sông Lam dài khoảng 21,5 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư gần 4.971 tỷ đồng, đi qua các phường Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh, được kỳ vọng tạo trục kết nối và không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam. Chị Hà Thị Thuỷ (phường Trường Vinh, trước đây là phường Vinh Tân) cho biết: “Trước đây, khu vực này hoang sơ, ít người qua lại. Nhưng giờ đây, với sự đầu tư mạnh mẽ vào đường sá, cầu cống, chúng tôi thấy thay đổi rõ rệt. Việc di chuyển vào trung tâm thuận tiện hơn rất nhiều. Chúng tôi kỳ vọng phường Trường Vinh sẽ có thêm nhiều tiện ích, dịch vụ tốt hơn, đời sống người dân được nâng cao.”
Bên cạnh mạng lưới sinh thái ven sông, năng lực cạnh tranh của đô thị Vinh còn được gia cố bằng định hướng trở thành Trung tâm Y tế, Giáo dục và Khoa học Công nghệ của vùng Bắc Trung Bộ. Đô thị Vinh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ mở rộng các bệnh viện hạt nhân như Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (giai đoạn 2), Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Sản Nhi, hình thành tổ hợp y tế chất lượng cao thu hút cư dân toàn vùng. Đồng thời, quy hoạch đô thị mới phía Nam ưu tiên quỹ đất sạch cho phát triển hệ thống trường học liên cấp, các cơ sở giáo dục quốc tế và mở rộng hạ tầng Đại học Vinh.
Sự hội tụ của giao thông, y tế, giáo dục và không gian ven sông đang thúc đẩy phía Nam hình thành một cực đô thị mới. Trong đó, phường Trường Vinh nằm trên hướng mở rộng không gian đô thị, cùng hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ, tạo thêm động lực phát triển cho khu vực.
Trong tổng diện tích 170,55 ha của Khu Liên hợp thể thao quốc gia, Bộ Quốc phòng sẽ quản lý 64,72ha; TP.Hà Nội quản lý 95,47 ha; phần đất không chuyển giao do đơn vị khác quản lý là 10,36ha. Việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/10/2026...
Hơn 80% vốn FDI sản xuất đăng ký mới trong nửa đầu năm 2026 tập trung tại miền Bắc. Cùng với sự mở rộng của hệ sinh thái sản xuất, nhu cầu về mặt bằng và hạ tầng công nghiệp cũng gia tăng...
Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh bằng những câu chuyện về vị trí, hạ tầng và tiện ích, người mua đang quay lại với những tiêu chí căn bản hơn: Pháp lý, tiến độ, chất lượng thi công và năng lực thực sự của nhà phát triển.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.26/2026/NQ-CP về hỗ trợ bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống và tái định cư cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án điện hạt nhân đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư...
Lumi Hanoi chào đón cư dân đầu tiên tại Lumi Signature, khẳng định tầm nhìn của CapitaLand Development về một cộng đồng sống hài hòa và tiện nghi.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...