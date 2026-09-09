Hạ tầng hoàn thiện từng bước, bất động sản phía Nam thành Vinh thêm động lực phát triển

Đô thị Vinh (Nghệ An) chuyển mình mạnh mẽ nhờ hạ tầng đồng bộ và chiến lược mở rộng không gian về phía Nam.

Sự bứt phá này định hình lại cảnh quan, tạo động lực tăng trưởng mới cho bất động sản và thu hút dòng tiền giá trị thực.

ĐÒN BẨY GIAO THÔNG: KẾT NỐI VÀ MỞ RỘNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ

Giai đoạn điều chỉnh thị trường bất động sản khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, ưu tiên những khu vực có nhu cầu ở thực, pháp lý minh bạch và hưởng lợi rõ rệt từ hạ tầng đã được quy hoạch. Trong bối cảnh đó, Đô thị Vinh đang nổi lên với việc đầu tư mạnh mẽ vào mạng lưới giao thông nội đô và các tuyến kết nối liên vùng. Điều này không chỉ mở rộng không gian trung tâm mà còn đưa các khu vực mới phát triển trở thành các cực đô thị tiềm năng.

Theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Vinh được định vị trở thành trung tâm tổng hợp của vùng Bắc Trung Bộ, với mô hình phát triển đô thị đa cực. Hướng mở rộng thành phố về phía Đông và Đông Nam được xác định là hạt nhân tăng trưởng trọng điểm, vừa mở rộng dư địa phát triển đô thị, vừa tạo liên kết chặt chẽ giữa trung tâm hành chính - dịch vụ với các hoạt động kinh tế, công nghiệp và logistics toàn vùng.

Ở phía Nam, sự thay đổi thể hiện rõ qua quá trình hoàn thiện các trục giao thông mới. Tuyến đường 30 m, dài từ đường tránh QL1A, đi qua sông Vinh và kết nối vào đường Đinh Nhật Thận, đã hoàn tất giải phóng mặt bằng vào tháng 8/2026, tạo tiền đề bước vào giai đoạn thi công và hướng tới hoàn thành trong quý 4/2026. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường tăng khả năng kết nối giữa các khu vực phía Nam với mạng lưới giao thông hiện hữu, giảm áp lực cho các tuyến đường trong lõi đô thị cũ.

Thị trường bất động sản thành Vinh đón thêm động lực từ quá trình hoàn thiện hạ tầng.

Cùng với đó, đường Lê Mao kéo dài, nối đến đường tránh QL1A, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, sẽ tạo ra một trục kết nối mới quan trọng, rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm và khu vực phát triển phía Nam, thúc đẩy các hoạt động thương mại và dịch vụ. Sự đồng bộ trong việc triển khai các dự án hạ tầng này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối, tạo thêm dư địa phát triển cho khu vực phía Nam của vùng đô thị.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, nhấn mạnh: “Việc quy hoạch và đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, đặc biệt là các tuyến đường kết nối như đường 30m nối từ đường tránh QL1A, hay tuyến đường Lê Mao kéo dài, đã tạo ra những động lực quan trọng cho sự phát triển của khu vực phía Nam thành phố Vinh, trong đó có phường Trường Vinh. Sự mở rộng không gian đô thị này không chỉ giúp giảm áp lực cho khu vực trung tâm hiện hữu mà còn tạo ra những cực đô thị mới, thu hút đầu tư, dịch vụ và đặc biệt là tạo tiền đề cho việc hình thành các khu dân cư chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng của người dân.”

Ở quy mô liên vùng, cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Vinh - Thanh Thủy và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mở rộng bán kính kết nối của đô thị Vinh. Trong đó, cao tốc Vinh - Thanh Thủy mở thêm hành lang giao thương về phía Tây Nghệ An và cửa khẩu Thanh Thủy, các tuyến kết nối Bắc - Nam củng cố vai trò của Vinh trong mạng lưới liên kết với các trung tâm kinh tế lớn. Khi hạ tầng nội đô và liên vùng được cải thiện, lợi thế nằm ở khả năng kết nối nội thành và vị trí cửa ngõ khu vực Bắc Trung Bộ.

KHÔNG GIAN VEN SÔNG MỞ THÊM DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN

Song song với hạ tầng giao thông, tỉnh Nghệ An dồn lực cho tiện ích xã hội và đô thị sinh thái. Đáng chú ý là kế hoạch đầu tư công hơn 10.000 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030) nhằm cải tạo, mở rộng không gian ven sông Vinh. Riêng tuyến đường ven sông Lam dài khoảng 21,5 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư gần 4.971 tỷ đồng, đi qua các phường Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh, được kỳ vọng tạo trục kết nối và không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam. Chị Hà Thị Thuỷ (phường Trường Vinh, trước đây là phường Vinh Tân) cho biết: “Trước đây, khu vực này hoang sơ, ít người qua lại. Nhưng giờ đây, với sự đầu tư mạnh mẽ vào đường sá, cầu cống, chúng tôi thấy thay đổi rõ rệt. Việc di chuyển vào trung tâm thuận tiện hơn rất nhiều. Chúng tôi kỳ vọng phường Trường Vinh sẽ có thêm nhiều tiện ích, dịch vụ tốt hơn, đời sống người dân được nâng cao.”

Hạ tầng đầu tư mạnh mẽ mở đường cho các dự án đô thị được quy hoạch đồng bộ như The Sensia, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân khu vực.

Bên cạnh mạng lưới sinh thái ven sông, năng lực cạnh tranh của đô thị Vinh còn được gia cố bằng định hướng trở thành Trung tâm Y tế, Giáo dục và Khoa học Công nghệ của vùng Bắc Trung Bộ. Đô thị Vinh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ mở rộng các bệnh viện hạt nhân như Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (giai đoạn 2), Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Sản Nhi, hình thành tổ hợp y tế chất lượng cao thu hút cư dân toàn vùng. Đồng thời, quy hoạch đô thị mới phía Nam ưu tiên quỹ đất sạch cho phát triển hệ thống trường học liên cấp, các cơ sở giáo dục quốc tế và mở rộng hạ tầng Đại học Vinh.

Sự hội tụ của giao thông, y tế, giáo dục và không gian ven sông đang thúc đẩy phía Nam hình thành một cực đô thị mới. Trong đó, phường Trường Vinh nằm trên hướng mở rộng không gian đô thị, cùng hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ, tạo thêm động lực phát triển cho khu vực.