Tây Ninh mở rộng không gian công nghiệp, đón dòng vốn mới

Không gian công nghiệp Tây Ninh đang được mở rộng cùng hệ thống cửa khẩu, logistics và các hành lang giao thông liên vùng. Hàng loạt khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới đang được chuẩn bị đầu tư, tạo thêm quỹ đất để địa phương tiếp nhận các dự án sản xuất trong giai đoạn mới...

Tây Ninh với quy mô không gian mới tạo điều kiện để tỉnh tổ chức lại các vùng phát triển, đồng thời kết nối các trung tâm sản xuất với hệ thống giao thông, cửa khẩu và các đầu mối logistics. Trong ảnh: Quảng trường Tô Quyền, Tây Ninh. Ảnh: Tấn Phát

Sau khi hợp nhất với Long An, tỉnh Tây Ninh mới có diện tích tự nhiên hơn 8.536 km2, dân số hơn 3,25 triệu người, tiếp giáp TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp và Campuchia. Quy mô không gian mới tạo điều kiện để tỉnh tổ chức lại các vùng phát triển, đồng thời kết nối các trung tâm sản xuất với hệ thống giao thông, cửa khẩu và các đầu mối logistics.

KHÔNG GIAN CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC MỞ RỘNG THEO QUY HOẠCH MỚI

Theo Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Tây Ninh xác định công nghiệp - xây dựng tiếp tục là khu vực giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Mục tiêu đến năm 2030, khu vực này chiếm khoảng 55 - 56% GRDP.

Quy hoạch cũng xác định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, tuần hoàn và thông minh; nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và vị thế của Tây Ninh trong mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế. Các nhóm ngành được tập trung gồm năng lượng tái tạo, chế biến thực phẩm - nông sản, sản xuất vật liệu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, dệt may và da giày.

Không gian công nghiệp được tổ chức gắn với các trục giao thông đối ngoại và liên kết vùng. Khu vực đông bắc và đông nam được định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ hiện đại và công nghiệp công nghệ cao; khu vực phía Tây tập trung vào công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 8287/QĐ-UBND nhằm triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh, tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu đề ra. Trong đó đặt mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ; hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, tuyến kết nối hành lang công nghiệp - đô thị Mộc Bài - Xuyên Á, tuyến TP.Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Đồng Tháp cùng các tuyến cao tốc.

Trong danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 8619/QĐ-UBND ngày 21/5/2026, nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp được đưa vào danh mục chuẩn bị thu hút đầu tư. Trong đó có khu công nghiệp Cầu Khởi giai đoạn 1 quy mô 500 ha, khu công nghiệp Thành Thành Công mở rộng 479 ha, khu công nghiệp Tân Lân 3 quy mô 336 ha và khu công nghiệp Hiệp Hòa 131 ha. Tình trạng pháp lý của từng dự án được phân định theo từng giai đoạn, từ chưa có chủ trương chấp thuận đầu tư đến đang thực hiện quy hoạch phân khu hoặc thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.

Có thể thấy, quỹ đất công nghiệp đang trở thành một trong những nguồn lực để Tây Ninh mở rộng khả năng tiếp nhận dòng vốn mới. Việc mở rộng không gian công nghiệp của Tây Ninh không chỉ diễn ra thông qua một vài dự án riêng lẻ, mà nằm trong một danh mục phát triển được tỉnh xác định cho cả giai đoạn 2026 - 2030.

TỪ QUỸ ĐẤT MỚI ĐẾN DÒNG VỐN SẢN XUẤT

Cuối tháng 8/2026 vừa qua, tại hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026, Công ty Cổ phần IMG Long An được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Lân 3.

Dự án có quy mô khoảng 336 ha, tổng vốn đầu tư 8.450 tỷ đồng. Theo tiến độ được phê duyệt, các thủ tục pháp lý được thực hiện đến tháng 12/2026; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến cơ bản hoàn thành vào tháng 8/2027. Dự án dự kiến bắt đầu cho thuê lại đất theo từng giai đoạn từ tháng 6/2028.

Định hướng của Tân Lân 3 là phát triển đa ngành, trong đó tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành công nghiệp, dịch vụ phục vụ sản xuất. Dự án dự kiến tiếp nhận 15 nhóm ngành có khả năng liên kết trong chuỗi cung ứng.

Định hướng này phù hợp với Quy hoạch tỉnh, trong đó Tây Ninh đặt mục tiêu hình thành mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng công nghiệp đồng bộ, gắn với các trục giao thông đối ngoại và liên kết vùng. Tỉnh cũng xác định phát triển hạ tầng, hệ sinh thái công nghiệp và đô thị theo hướng hiện đại, bền vững; đồng thời ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào khu phức hợp Mộc Bài - Xuyên Á và khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Cùng với Tân Lân 3, danh mục ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh còn có nhiều dự án khu công nghiệp ở các địa bàn khác nhau. Điều này tạo ra nguồn cung quỹ đất công nghiệp theo nhiều khu vực, phù hợp với định hướng tổ chức không gian phát triển thành các vùng, trung tâm và hành lang kinh tế.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư nói trên cũng cho thấy quy mô quan tâm của nhà đầu tư đối với không gian phát triển mới. Theo thông tin công bố, hội nghị ghi nhận 103 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 915.000 tỷ đồng, tương đương 35,5 tỷ USD; trong đó, có 31 dự án của 27 nhà đầu tư được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn khoảng 80.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD.

Với dòng vốn mới, tỉnh đặt yêu cầu gắn thu hút đầu tư với chất lượng dự án. Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh yêu cầu phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, xanh, tuần hoàn và thông minh; đồng thời xây dựng mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng công nghiệp gắn với hạ tầng giao thông.

Trong thu hút đầu tư, tỉnh cũng đặt yêu cầu kiểm tra, rà soát các dự án, xử lý theo quy định đối với những dự án kéo dài, chậm triển khai và bảo đảm các dự án phù hợp quy hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được xác định là một trong những nhiệm vụ cần tập trung giải quyết để thúc đẩy tiến độ các dự án.

Trong cấu trúc phát triển mới, Tây Ninh đang đồng thời chuẩn bị quỹ đất công nghiệp, hoàn thiện quy hoạch, triển khai các dự án hạ tầng và xác định các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư. Từ Tân Lân 3 đến các dự án khu công nghiệp nằm trong danh mục ưu tiên giai đoạn 2026 - 2030, không gian sản xuất mới đang được hình thành theo quy hoạch, cùng với yêu cầu kết nối sản xuất với giao thông, logistics, cửa khẩu và chuỗi cung ứng.