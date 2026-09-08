Xem xét phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản chỉ đạo các Cục chuyên ngành và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tham gia ý kiến về phương án đầu tư mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo phương thức đối tác công - tư (PPP).
Theo đó, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nghiên cứu, cho ý kiến đối với báo cáo đánh giá, lựa chọn phương án đầu tư, giải pháp mở rộng, trình tự, thủ tục đầu tư mở rộng đoạn tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo phương thức PPP do Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận đề xuất.
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được giao báo cáo tình hình triển khai, tiến độ hoàn thành, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, cùng các khó khăn, vướng mắc (nếu có).
Trước đó, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận đề xuất mở rộng tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ với tổng chiều dài gần 23 km. Quy mô tuyến được nâng từ 4 làn xe hạn chế, với bề rộng nền đường 17 m, lên 6 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 32,25 m.
Điểm đầu dự án tại Km107+363,08, thuộc địa phận phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Điểm cuối tại nút giao Chà Và, giao với Quốc lộ 1 và kết nối với cầu Cần Thơ 2, thuộc địa phận phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Theo doanh nghiệp, có 2 phương án được nghiên cứu để triển khai dự án. Trong đó, phương án 1 là đầu tư mở rộng tuyến cao tốc theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT là dự án độc lập; phương án 2 là điều chỉnh phạm vi dự án mở rộng tuyến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, bao gồm mở rộng đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện nay.
Doanh nghiệp đánh giá, phương án 1 có thời gian hoàn thành dài hơn, việc huy động vốn tín dụng khó khăn hơn và chưa xác định được nguồn vốn.
Trong khi đó, phương án 2 có lợi thế do được triển khai trong cùng phạm vi, phương án tài chính và cơ chế huy động vốn của dự án hiện hữu, ngân hàng đã có văn bản cam kết bố trí vốn. Phương án này cũng sẽ tận dụng được các nguồn lực có sẵn là bộ máy quản lý dự án, máy móc, thiết bị, nhân sự đang triển khai dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác.
Trên cơ sở phân tích các phương án, doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án để bổ sung hạng mục mở rộng cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ vào dự án mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP
Đồng thời, giao Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận nghiên cứu lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định của pháp luật.
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