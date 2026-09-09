Gần 3.500 giao dịch bất động sản đã được cập nhật trên hệ thống

Tính tới ngày 7/9, 120 dự án bất động sản được chủ đầu tư công khai thông tin chính thức; 3.097 cá nhân được cấp mã định danh hành nghề môi giới bất động sản; và 3.482 giao dịch bất động sản được ghi nhận, cập nhật trên hệ thống...

Ảnh minh họa: Thanh Xuân

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã chính thức vận hành, bước đầu hình thành nguồn dữ liệu tập trung từ nhiều địa phương. Tuy nhiên, để kho dữ liệu này thực sự trở thành công cụ phục vụ quản lý, yêu cầu đặt ra không chỉ là đưa thông tin lên hệ thống, mà còn phải bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất và được cập nhật thường xuyên từ cơ sở...

HÌNH THÀNH NGUỒN DỮ LIỆU THỐNG NHẤT

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn toàn quốc hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP, do Bộ Xây dựng tổ chức mới đây, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết hệ thống chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 30/7/2026 và bước đầu ghi nhận những kết quả đáng chú ý.

Cụ thể, tính tới ngày 7/9/2026, khoảng 11.000 tài khoản đã được cấp cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; 120 dự án bất động sản được chủ đầu tư công khai thông tin chính thức; 3.097 cá nhân được cấp mã định danh hành nghề môi giới bất động sản; 900 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý qua phần mềm và 3.482 giao dịch bất động sản được ghi nhận, cập nhật trên hệ thống.

Những con số đó bước đầu thể hiện sự chủ động của địa phương trong việc tạo lập và cập nhật dữ liệu. Hải Phòng đang dẫn đầu về cập nhật thông tin dự án với 52 dự án, tiếp đến là Đồng Nai với 27 dự án. Trong lĩnh vực cấp mã định danh môi giới bất động sản, Lâm Đồng ghi nhận 1.984 chứng chỉ, Hưng Yên 302 chứng chỉ, Hải Phòng 252 chứng chỉ và Gia Lai 723 chứng chỉ. Đối với dữ liệu giao dịch bất động sản, Hà Nội dẫn đầu với 3.471 giao dịch được cập nhật.

Bà Hoàng Thu Hằng đánh giá các số liệu này không chỉ phản ánh khối lượng dữ liệu đã đưa vào hệ thống sau thời gian ngắn vận hành, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu từ địa phương, bảo đảm thông tin cập nhật liên tục và thống nhất. Khi dữ liệu được hình thành theo cùng một chuẩn, được kiểm tra và kết nối trên một nền tảng tập trung, những thông tin vốn phân tán ở nhiều cơ quan, đơn vị sẽ từng bước quy về một bức tranh chung về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước.

Hiện nay, theo quy định, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao quát nhiều nhóm thông tin. Điều 73 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định các nhóm dữ liệu gồm: văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản; chương trình, kế hoạch phát triển nhà, các chương trình hỗ trợ về nhà ở; chương trình điều tra, thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, về quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở; thông tin về nhà ở, bất động sản và dự án nhà ở, bất động sản; số lượng giao dịch, giá trị giao dịch bất động sản, hợp đồng kinh doanh nhà ở, bất động sản; thông tin về kinh doanh dịch vụ bất động sản; dữ liệu khác liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Cùng với quá trình này, trách nhiệm không dừng ở việc hoàn thành việc nhập và cập nhật thông tin. Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Nghị định số 357/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2025, thay thế Nghị định số 94/2024/NĐ-CP, là cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, với mô hình mới, Bộ Xây dựng giữ vai trò chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin tập trung trên phạm vi cả nước; UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý và chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi địa phương. Đây là sự phân công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi chất lượng của hệ thống dữ liệu quốc gia trước hết phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu tạo lập ngay ở cơ sở.

“Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP được xây dựng với mục tiêu là từng bước hình thành một hệ thống dữ liệu thống nhất, tin cậy và được cập nhật thường xuyên. Khi dữ liệu đầy đủ, chính xác, kết nối và chia sẻ hiệu quả, dữ liệu mới thực sự trở thành công cụ phục vụ chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị các địa phương xác định việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, không thực hiện theo kiểu đối phó hoặc chỉ khi có yêu cầu báo cáo. Đồng thời, khẩn trương rà soát dữ liệu hiện có, nhận diện những khoảng trống để bổ sung; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã và doanh nghiệp liên quan.

Một yêu cầu quan trọng khác cũng được Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh lưu ý là thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đối soát dữ liệu trước khi cập nhật lên Hệ thống, bảo đảm thông tin đưa vào hệ thống có độ tin cậy cao. Việc hình thành kho dữ liệu thống nhất, chính xác và có khả năng chia sẻ sẽ giúp cơ quan quản lý có thêm công cụ theo dõi sát diễn biến thị trường, nhận diện biến động bất thường, nâng cao khả năng dự báo và kịp thời đưa ra giải pháp điều hành. Khi thông tin chính thống được công khai, minh bạch, người dân và doanh nghiệp sẽ có thêm cơ sở để tiếp cận thông tin đáng tin cậy, hạn chế tác động của thông tin sai lệch, góp phần xây dựng thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Thu Hằng cũng nhấn mạnh thêm rằng Nghị định số 339/2026/NĐ-CP đã quy định rõ mức xử phạt đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nghĩa vụ cung cấp và quản lý thông tin. Hành vi kê khai không chính xác, làm sai lệch, thất thoát hoặc khai thác dữ liệu không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.