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Quảng Ninh bổ sung 4 dự án phải thu hồi đất năm 2026

Đ Đỗ Hoàng

UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án công trình với tổng diện tích hơn 64ha vào danh mục thu hồi đất năm 2026…

Cùng với cụm công nghiệp Đông Đầm Hà B, khu vực xã Quảng Tân (huyện Đầm Hà cũ) sẽ có thêm cụm công nghiệp Tây Đầm Hà A hơn 53ha.
Cùng với cụm công nghiệp Đông Đầm Hà B, khu vực xã Quảng Tân (huyện Đầm Hà cũ) sẽ có thêm cụm công nghiệp Tây Đầm Hà A hơn 53ha.

Thông tin từ HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết UBND tỉnh đã đề xuất bổ sung thêm 4 dự án công trình vào danh mục công trình dự án thu hồi đất năm 2026 với tổng diện tích phải thu hồi là 64,68ha trên địa bàn các xã phường Quảng Tân, Hải Sơn, Hải Ninh, Móng Cái 3 và Uông Bí.

Theo đó, 4 dự án công trình được UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất bổ sung vào danh mục thu hồi đất (đợt 3) năm 2026 gồm: dự án cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A, dự án đường dây 220kV biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái, dự án khu tái định cư hai bên đường Phú Thanh (đoạn từ Công Thành đến đường ven sông Uông Bí – Đông Triều, phường Uông Bí) và dự án nghĩa trang Quang Trung (phường Uông Bí).

Trong đó, dự án cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A là dự án có quy mô sử dụng đất lớn nhất với diện tích 53,49ha tại xã Quảng Tân. Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A đã được UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định thành lập tháng 5/2026. Dự án cụm công nghiệp này phù hợp với Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng xã Dực Yên, huyện Đầm Hà (cũ) đến năm 2040. UBND xã Quảng Tân đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 từ tháng 6/2026.

Dự án đường dây 220kV biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái có diện tích 4,2ha trên địa bàn các xã phường Hải Sơn, Hải Ninh và Móng Cái 3. Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 9/2/2026. 

Về quy hoạch, dự án đã được cập nhật sơ đồ hướng tuyến và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tháng 6/2026, được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cũng trong tháng 6/2026.

Dự án khu tái định cư hai bên đường Phú Thanh (đoạn từ Công Thành đến đường ven sông Uông Bí – Đông Triều) có diện tích 4,99ha, chủ yếu là đất nông nghiệp thuộc phường Uông Bí. Dự án đã được UBND phường Uông Bí phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng từ tháng 6/2026.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng trong thời gian tới, nhu cầu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường Uông Bí là rất lớn, nhất là dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Do đó, dự án này được xác định là trọng điểm tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh cũng như các địa phương nơi có tuyến đường sắt đi qua.

Dự án nghĩa trang Quang Trung (phường Uông Bí) có diện tích 2ha đã được UBND phường Uông Bí phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 6/2026, phù hợp quy hoạch sử dụng đất. Dự án này giải quyết nhu cầu an táng của người dân, đồng thời, đồng bộ hoá hạ tầng để phục vụ di dời hơn 300 ngôi mộ nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh (đoạn qua địa bàn phường Uông Bí) và dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp An Hưng (Quảng Ninh).

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, cả 4 dự án đều phù hợp quy hoạch và thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo điều 79 Luật Đất đai 2024. Sau khi được HĐND bổ sung vào danh mục, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào đó để triển khai các bước tiếp theo.

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