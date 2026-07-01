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Hàng loạt dự án nhà ở xã hội được khởi công xây dựng

P Phan Nam

Thực hiện chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê, mấy ngày qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, hàng loạt dự án nhà ở xã hội đã được khởi công xây dựng nhằm góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp…

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội được khởi công xây dựng

Việc đồng loạt khởi công hàng loạt dự án không chỉ thể hiện quyết tâm trong phát triển nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho người dân mà còn là nền tảng quan trọng để thu hút nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội, thực hiện hiệu quả các mục tiêu an sinh và tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế bền vững của các địa phương trong giai đoạn tới.

MỞ ĐẦU CHO VIỆC HÌNH THÀNH QUỸ NHÀ Ở CHO THUÊ

Ngày 30/6/2026, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chuỗi các sự kiện Lễ công bố các quy hoạch chiến lược, trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và khởi công các dự án của tỉnh Quảng Ninh, trong đó có dự án Nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí.

Dự án này có tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027, cung cấp ra thị trường khoảng 150 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 500 người.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ đây không chỉ là dự án đầu tiên được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách từ Quỹ phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh, mà còn mở đầu cho việc hình thành quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước để cho thuê trên địa bàn tỉnh, từng bước xây dựng thị trường nhà ở phát triển cân bằng, bền vững theo đúng định hướng của Trung ương.

Sau lễ khởi công, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất, phát huy hiệu quả Quỹ phát triển nhà ở, huy động đa dạng các nguồn lực xã hội, cải cách mạnh mẽ thủ tục đầu tư để phát triển thêm nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và Chính phủ. Đồng thời, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, ban hành trong tháng 7/2026 để làm cơ sở tổ chức triển khai đồng bộ trong thời gian tới”, lãnh đạo tỉnh cho biết thêm.

Cùng ngày, UBND tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu đô thị mới Trung Minh tổ chức khởi công dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Trung Minh A (tại phường Hòa Bình). Dự án có quy mô diện tích hơn 6,2 ha, gồm 20 tòa chung cư cao 5 tầng với khoảng 1.289 căn nhà ở xã hội và cho thuê. Theo ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, đây là dự án nhà ở xã hội thứ 11 của tỉnh sau khi sáp nhập và là dự án đầu tiên tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ về nhà ở cho thuê.

Trong ngày 29/6, Thái Nguyên đã đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 5.980 căn hộ. Đáng chú ý, các dự án sẽ bổ sung gần 500 căn nhà ở cho thuê tại khu vực trung tâm hành chính của tỉnh.

Cụ thể, dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Cầu Trúc được triển khai trên diện tích 1,9 ha với tổng mức đầu tư hơn 2.415 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây  4 tòa nhà ở xã hội, dự kiến cung cấp 1.707 căn hộ nhà ở và 1 tòa nhà ở thương mại cao 22 tầng cung cấp 420 căn hộ thương mại;

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Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn có diện tích gần 4,5 ha, quy mô dân số khoảng 5.109 người. Trong đó, dự kiến xây dựng khoảng 1.960 căn hộ chung cư nhà ở xã hội để bán, cho thuê và thuê mua; đồng thời xây thô hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài 50 căn nhà ở thương mại liền kề thấp tầng phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân. Tổng vốn đầu tư của dự án này là hơn 2.116 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự kiến từ quý 2/2026 đến quý 2/2029.

Ngoài ra còn có: dự án nhà ở xã hội để bán và cho thuê phường Phan Đình Phùng với tổng vốn đầu tư 712,98 tỷ đồng, gồm 294 căn để bán và 236 căn cho thuê; Dự án nhà ở xã hội để bán và cho thuê phường Phan Đình Phùng 2 có tổng vốn đầu tư 718,217 tỷ đồng với 262 căn để bán và 260 căn cho thuê. Thời gian thực hiện hai dự án từ quý 2/2026 đến hết quý 2/2030Khu nhà ở xã hội Vạn Xuân (nằm trong tổng thể Khu đô thị Nam Thái - FECON Square City) khoảng 2,1 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.223 tỷ đồng, gồm khoảng 910 căn nhà ở xã hội và 247 căn hộ thương mại, với quy mô dân số dự kiến 2.670 người; Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị số 2, phường Bách Quang có tổng mức đầu tư trên 316,5 tỷ đồng, quy mô diện tích 4.997,36 m2, cung cấp khoảng 351 căn hộ.

GÓP PHẦN QUAN TRỌNG GIẢI QUYẾT CHỖ Ở CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong ngày 29/6, nhiều nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp được khởi công xây dựng như: tại Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh (Bắc Ninh), Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Goertek Vina đã khởi công Khu lưu trú công nhân viên và kinh doanh dịch vụ công cộng Goertek. Với có quy mô hơn 28.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, dự án gồm tòa nhà 11 tầng. Sau khi hoàn thành (quý 1/2028), dự án sẽ cung cấp hơn 1.300 phòng lưu trú cùng hệ thống dịch vụ thương mại đồng bộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 4.800 cán bộ, chuyên gia và người lao động;

Tại khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh (Bắc Ninh), Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam cũng đã khởi công dự án Cơ sở lưu trú LENS trên diện tích hơn 16.200 m2 với tổng vốn đầu tư gần 1.177 tỷ đồng. Khi hoàn thành (dự kiến trong quý 2/2028), dự án sẽ cung cấp 1.627 phòng lưu trú đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định cho người lao động Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp. 

Trước đó, ngày 28/6, Hưng Yên cũng khởi công Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động Khu công nghiệp Liên Hà Thái và Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến.

Dự án tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái được xây dựng trên diện tích 6,9 ha: 7 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, cung cấp khoảng 1.700 căn hộ; 3 khối nhà cho thuê cao 6 tầng, quy mô 320 căn hộ, đáp ứng nhu cầu thuê của khoảng 700 người lao động. Còn dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến có quy mô 31 ha, gồm khu nhà ở xã hội với các tòa chung cư cao 9 tầng, cung cấp 5.500 căn hộ (quy mô dân số khoảng 11.935 người), cùng công trình nhà ở cho thuê cao 9 tầng với khoảng 320 căn hộ.

Việc đồng loạt khởi công các công trình nhà ở cho thuê tại các địa phương được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở cho công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thu nhập thấp; đồng thời, góp phần ổn định nguồn nhân lực, nâng cao sức hấp dẫn môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các địa phương có dự án…

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