Áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết 2030: "Cú huých" cho thị trường ô tô điện

Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ sang các phương tiện giao thông xanh, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Chính phủ đã ban hành Nghị định 202/2026/NĐ-CP, áp dụng mức lệ phí trước bạ lần đầu 0% cho ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030. Đây là một bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô điện trong nước, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Chính sách này không chỉ đơn thuần là một biện pháp tài chính mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi sang phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Theo Nghị định, từ ngày 1/3/2027, ô tô điện chạy pin sẽ được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ lần đầu cho đến hết năm 2030. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí ban đầu cho người tiêu dùng mà còn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và phân phối ô tô điện.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc áp dụng lệ phí trước bạ 0% đã được triển khai từ năm 2022 với những kết quả tích cực. Trong ba năm đầu tiên, ô tô điện được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ, và trong hai năm tiếp theo, mức thu chỉ bằng 50% so với ô tô chạy xăng, dầu.

Chính sách này đã tạo ra một cú huých lớn cho thị trường ô tô điện, khi doanh số bán hàng tăng mạnh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, sự phát triển của cơ sở hạ tầng hỗ trợ như các trạm sạc công cộng cũng đang được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng ô tô điện. Các quốc gia trên thế giới đang dần loại bỏ phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, và Việt Nam cũng đang đi theo xu hướng này. Chính sách lệ phí trước bạ 0% là một phần trong nỗ lực của Chính phủ nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi này.

Tuy nhiên, để chính sách này thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp. Việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ pin, cũng như mở rộng mạng lưới trạm sạc, là những yếu tố then chốt để đảm bảo sự thành công của ô tô điện tại Việt Nam.

Chính sách lệ phí trước bạ 0% cho ô tô điện không chỉ là một biện pháp khuyến khích tiêu dùng mà còn là một bước đi chiến lược trong việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô. Với sự hỗ trợ từ Chính phủ và sự hưởng ứng của người tiêu dùng, ô tô điện hứa hẹn sẽ trở thành một phần quan trọng trong hệ thống giao thông của Việt Nam trong tương lai gần.