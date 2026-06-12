Chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về Hà Nội quản lý

Ngày 11/6/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1040/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP. Hà Nội quản lý.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Ba Vì về UBND TP. Hà Nội quản lý theo đúng quy định.

Quyết định giao UBND TP. Hà Nội tổ chức tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất quản lý toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì thuộc địa giới hành chính của tỉnh Phú Thọ theo quy định pháp luật đất đai, tài nguyên, tài sản, đầu tư, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố kiểm tra thực địa tại Vườn Quốc gia Ba Vì. Ảnh: Lê Hải

Liên quan đến vấn đề này, tại họp báo thường kỳ diễn ra ngày 1/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết bộ đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực lâm nghiệp theo tinh thần “địa phương làm tốt hơn thì giao cho địa phương”. Mục tiêu của chủ trương này không chỉ dừng ở bảo vệ rừng mà còn khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế từ tài nguyên rừng thông qua phát triển du lịch sinh thái và các mô hình kinh tế xanh.

Trước đây, Vườn quốc gia Ba Vì do bộ trực tiếp quản lý do nằm trên địa bàn nhiều địa phương, nhưng sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, việc giao cho thành phố quản lý được đánh giá là phù hợp hơn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khi Hà Nội tiếp quản sẽ có dư địa phát triển, có điều kiện thuận lợi để đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch sinh thái, khai thác hiệu quả hơn các giá trị của Vườn quốc gia Ba Vì, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu bảo tồn.

Ngoài Vườn quốc gia Ba Vì, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát, đánh giá hiệu quả quản lý tại một số vườn quốc gia và diện tích rừng khác. Trên cơ sở đó, bộ sẽ nghiên cứu các phương án quản lý phù hợp nhằm phát huy tốt hơn công tác bảo tồn, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế địa phương.

Thực tế cho thấy nhiều vườn quốc gia hiện đang được quản lý khá hiệu quả, vừa bảo đảm mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, vừa khai thác được tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và sinh kế cho người dân.

Vườn Quốc gia Ba Vì là một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng ở khu vực phía Bắc, có giá trị lớn về đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường và văn hóa- lịch sử; là thành phần quan trọng trong không gian sinh thái phía Tây Thủ đô. Vườn Quốc gia Ba Vì có diện tích hơn 9.700 ha, trong đó có khoảng 73,9% diện tích thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, phần còn lại thuộc tỉnh Phú Thọ.

Theo khảo sát, hệ động, thực vật của Vườn quốc gia Ba Vì rất phong phú và đa dạng với 2.181 loài cây gỗ, 503 loài cây thuốc, 65 loài thú, 194 loài chim, 61 loài bò sát, 27 loài lưỡng cư và 552 loài côn trùng, trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ, nhiều loài động thực vật đặc hữu…