Đảm bảo an ninh hàng không trong bối cảnh mới

Ngày 22/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Uỷ ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, chủ trì và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến việc bảo đảm an ninh hàng không. Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ, ngành như Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an… và các doanh nghiệp liên quan.

ĐẢM BẢO AN NINH HÀNG KHÔNG TRONG BỐI CẢNH ĐẦY THÁCH THỨC

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh an ninh hàng không là một phần không thể tách rời của an ninh quốc gia. Để bảo đảm công tác này được triển khai đồng bộ, thống nhất và thông suốt, cần phải có sự tách bạch rõ ràng giữa vai trò quản lý của nhà nước và các nhiệm vụ mà doanh nghiệp có thể đảm nhận. Đặc biệt, sự đồng thuận và phối hợp giữa các cơ quan là yếu tố tiên quyết giúp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không được thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ.

Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải cho biết từ đầu năm 2024 đến nay, các nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không đã được triển khai một cách đồng bộ, chất lượng và đúng tiến độ. Các yếu tố rủi ro đe dọa an ninh hàng không đã được kiểm soát tốt thông qua công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, đảm bảo không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2024, lực lượng kiểm soát an ninh tại các cảng hàng không trên toàn quốc đã phát hiện 223 vụ việc vi phạm, bao gồm các hành vi vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm; trộm cắp tại cảng hàng không; tung tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật về việc có bom, vật liệu nổ; vi phạm quy định sử dụng giấy tờ đi tàu bay…

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương đã phối hợp triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không. Đồng thời, tổ chức định kỳ các hoạt động diễn tập xử lý hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng để củng cố khả năng ứng phó kịp thời của các lực lượng chức năng.

Song song đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, an toàn hàng không góp phần nâng cao nhận thức của các cá nhân và tổ chức trong việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao để tham mưu Ủy ban chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các địa phương có cảng hàng không, sân bay, các doanh nghiệp hàng không triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động đe dọa xâm phạm an ninh hàng không, không để xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Ngoài ra, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khuôn khổ đa phương và song phương về an ninh hàng không. Việt Nam là thành viên đóng góp tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng hàng không quốc tế; cập nhật thông tin từ ICAO và kinh nghiệm quốc tế phục vụ xây dựng chính sách bảo đảm an ninh hàng không.

KIỆN TOÀN HỆ THỐNG, ĐẢM BẢO CÁC QUY TRÌNH, QUY PHẠM PHẢI CHẶT CHẼ VÀ CHÍNH QUY

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tình hình an ninh hàng không vẫn đang đối diện với không ít thách thức trong bối cảnh mới. Sự phức tạp của tình hình an ninh quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao năng lực quản lý, điều hành hệ thống an ninh hàng không để ứng phó với những nguy cơ tiềm ẩn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì cuộc họp của Uỷ ban. Ảnh: VGP

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc kiện toàn hệ thống, đảm bảo mọi quy trình, quy phạm phải được xây dựng đầy đủ, chặt chẽ và chính quy.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải rà soát các quy định pháp luật để kiện toàn Uỷ ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, có sự tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh hàng không như Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu đề xuất thành lập cơ quan điều tra độc lập đối với các sự cố mất an toàn, an ninh hàng không theo khuyến nghị của ICAO.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá toàn diện việc xây dựng, ban hành, thực hiện các chương trình an ninh hàng không, quản lý an toàn hàng không, báo cáo phân tích sự cố, tình trạng trang thiết bị, đào tạo nhân lực, tổ chức các hoạt động diễn tập… và nhu cầu đầu tư.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp các bộ, ngành xây dựng và tổ chức phương án diễn tập ứng phó với các tình huống mất an toàn, an ninh hàng không tại sân bay nhộn nhịp nhất cũng như sân bay có lượng khách đến thấp, trong đó chú ý hình huống có vật thể bay xâm nhập trái phép, hoặc hacker xâm nhập và chiếm quyền điều hành bay.

Bộ Truyền thông và Thông tin, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, theo thẩm quyền quản lý, yêu cầu các doanh nghiệp hàng không khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng mất an toàn, an ninh hệ thống thông tin.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải cụ thể hóa hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh hàng không thành quy trình, quy phạm đầy đủ, tỉ mỉ, chính quy, hiện đại, thực hiện thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, không phân biệt ngày thường hay dịp lễ, Tết, đợt cao điểm.