Nhiều ngôi sao điện ảnh quốc tế hội tụ tại Đà Nẵng

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV - DANAFF IV 2026 đã chính thức khai mạc vào tối 28/6 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana thành phố Đà Nẵng, mang đến một không khí sôi động và đầy màu sắc...

Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại đêm khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.

Với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”, sự kiện này không chỉ là một lễ hội điện ảnh mà còn là cầu nối văn hóa giữa các quốc gia, khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến năng động của văn hóa, điện ảnh, du lịch và công nghiệp sáng tạo trong khu vực.

Đêm khai mạc DANAFF IV 2026 đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng và truyền thông với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook, một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Hallyu, đã góp mặt tại sự kiện, tạo nên sức hút mạnh mẽ cho thảm đỏ năm nay.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các ngôi sao như Jung Il Woo, Park Sung Woong, Han Dong Hee cùng nhiều tên tuổi nổi bật khác đã cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của DANAFF đối với cộng đồng điện ảnh khu vực.

Ji Chang Wook đốt cháy thảm đỏ DANAFF IV, khi hàng nghìn khán giả Đà Nẵng vây quanh xin chữ ký.

Không chỉ có các ngôi sao châu Á, DANAFF IV 2026 còn chào đón những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong điện ảnh thế giới như Jane Seymour, Bill Mechanic, Johnnie To và Kim Dong Ho. Sự hội tụ của các gương mặt gạo cội lẫn thế hệ nghệ sĩ đương đại không chỉ tạo nên sức nóng cho các đêm thảm đỏ, mà còn góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng đến gần hơn với công chúng yêu điện ảnh trong khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đánh giá cao nỗ lực của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, thành phố Đà Nẵng cùng cộng đồng nghệ sĩ, nhà làm phim trong việc xây dựng DANAFF trở thành điểm kết nối sáng tạo, nuôi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy hợp tác điện ảnh trong khu vực.

Theo Phó Thủ tướng, sự kiện này là minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực cho phát triển bền vững.

Đêm khai mạc quy tụ hàng ngàn công chúng và truyền thông cùng với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới tham dự.

Điện ảnh không chỉ là một loại hình nghệ thuật, mà còn là ngành công nghiệp văn hóa giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo động lực mới cho phát triển quốc gia trong giai đoạn hội nhập.

Để điện ảnh Việt Nam tiếp tục phát triển và DANAFF ngày càng nâng tầm vị thế, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho tài năng, sáng tạo, công nghệ và hội nhập; đồng thời xây dựng hệ sinh thái điện ảnh gắn với văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến uy tín của các sự kiện điện ảnh quốc tế.

Kết thúc đêm khai mạc, DANAFF IV 2026 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và các nghệ sĩ tham dự. Sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn là dịp để các nghệ sĩ, nhà làm phim giao lưu, học hỏi và mở rộng mạng lưới hợp tác. Với những thành công bước đầu, DANAFF IV 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm điện ảnh độc đáo và thú vị trong những ngày tiếp theo.