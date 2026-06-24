Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV: Cầu nối văn hóa và sức hút du lịch mùa hè 2026

Ban tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV- DANAFF IV 2026, cho biết sự kiện không chỉ là một sự kiện điện ảnh lớn mà còn là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam, Châu Á và thế giới. Với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”, DANAFF IV 2026 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo, góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến văn hóa, sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Ở góc độ du lịch và sự kiện, DANAFF IV 2026 đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng sức hút của Đà Nẵng trong mùa hè. Thành phố này không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp và các danh lam thắng cảnh, mà còn đang dần trở thành một trung tâm văn hóa và sáng tạo của khu vực. Liên hoan phim đã tạo thêm động lực cho du lịch văn hóa, du lịch điện ảnh và MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng.
Điện ảnh, với sức mạnh kết nối và lan tỏa, đã trở thành chất xúc tác cho những cuộc gặp gỡ và hợp tác quốc tế. DANAFF IV 2026 không chỉ mang đến những bộ phim chất lượng mà còn tạo ra cơ hội để các nhà làm phim, nghệ sĩ và khán giả cùng nhau chia sẻ, học hỏi và phát triển. Đây là dịp để Đà Nẵng khẳng định mình như một điểm đến nơi văn hóa, sáng tạo và trải nghiệm quốc tế cùng hội tụ.
Với sự xuất hiện của nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook, DANAFF IV 2026 càng thêm phần hấp dẫn và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Sự góp mặt của anh không chỉ đại diện cho sức lan tỏa của nội dung Hàn Quốc mà còn thể hiện tinh thần kết nối của liên hoan phim: đưa điện ảnh Châu Á đến gần hơn với thế giới.
DANAFF IV 2026 không chỉ là ngày hội của những người yêu điện ảnh mà còn là cơ hội để Đà Nẵng kể câu chuyện điểm đến bằng ngôn ngữ điện ảnh. Sự kiện này góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một thành phố trẻ trung, hiện đại, thân thiện và giàu khát vọng hội nhập.
Khi điện ảnh trở thành chất xúc tác cho những cuộc gặp gỡ, đối thoại và hợp tác, Đà Nẵng có thêm cơ hội khẳng định mình như một điểm đến nơi văn hóa, sáng tạo và trải nghiệm quốc tế cùng hội tụ.
Ông Lê Đình Nam, Chủ tịch Chi hội điểm đến sự kiện Đà Nẵng (DECA), chia sẻ: “DANAFF IV 2026 không chỉ là một liên hoan phim, mà còn là cơ hội quan trọng để Đà Nẵng kể câu chuyện điểm đến bằng ngôn ngữ điện ảnh.
Việc sự kiện quy tụ hơn 100 tác phẩm, cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia và khách mời quốc tế cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của thành phố trong việc đăng cai các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và MICE quy mô khu vực. Chúng tôi tin rằng DANAFF sẽ góp phần thúc đẩy du lịch điện ảnh, mở rộng giao lưu văn hóa và tiếp tục đưa hình ảnh Đà Nẵng năng động, sáng tạo, thân thiện đến gần hơn với công chúng quốc tế”.
DANAFF IV 2026 không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn là một dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển của Đà Nẵng. Liên hoan do UBND TP Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức. Lễ khai mạc và bế mạc - trao giải được tổ chức tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.
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