Đánh sập đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, quy mô hơn 1.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu. Chỉ trong hơn hai tháng hoạt động, đường dây này đã sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng để luân chuyển số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới hơn 1.000 tỷ đồng...

Các đối tượng trong đường dây cùng tang vật

Ngày 29/6, theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình địa bàn và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng chức năng đã phát hiện một tổ chức tội phạm hoạt động rửa tiền với phương thức, thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng.

Quá trình điều tra xác định, đường dây do nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức, điều hành từ xa và cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng trong nước để thực hiện hành vi đánh bạc và rửa tiền.

Cơ quan điều tra xác định 5 đối tượng cầm đầu gồm Chang Chia Hsien (31 tuổi), Yu Li Hao (28 tuổi), Pan Kun Yen (34 tuổi), Hsueh Wei Chung (32 tuổi) và Lin Huy Mei (25 tuổi).

Để tổ chức hoạt động, nhóm đối tượng đã thuê nhiều căn hộ tại ba khu chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh làm nơi điều hành. Tại đây, các đối tượng người nước ngoài trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động của các nhân viên người Việt Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây bắt đầu vận hành từ tháng 4/2026. Nhằm che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng xây dựng quy trình bảo mật chặt chẽ.

Các đối tượng trong đường dây

Nhóm này thuê nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao điện thoại chính chủ, sau đó sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng. Mỗi tài khoản được cấp hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để xóa dấu vết dòng tiền, các đối tượng yêu cầu nhân viên không sử dụng số điện thoại trùng với số điện thoại đã đăng ký tài khoản ngân hàng, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống này chuyên thực hiện dịch vụ rửa tiền cho các cổng game đánh bạc trực tuyến hoạt động trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Chỉ trong hơn hai tháng, từ tháng 4/2026 đến nay, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với công an nhiều địa phương đồng loạt khám xét, triệu tập 36 đối tượng liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Cơ quan công an lấy lời khai của Chang Chia Hsien (SN 31/10/1995) - vai trò chủ mưu

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại chuyên dụng phục vụ hoạt động rửa tiền, 3 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi đánh bạc và rửa tiền theo quy định của pháp luật.