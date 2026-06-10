Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 75 tỷ đồng

Từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã luân chuyển và che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp lên tới 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử...

Tối 9/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 27 đối tượng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia đánh bạc trực tuyến dưới các hình thức cá cược tài xỉu, casino, game bài và cá độ bóng đá thông qua website Sunwin.

Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn khi các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành và chỉ đạo hoạt động phạm tội.

Hệ thống tài khoản ngân hàng được tổ chức nhiều tầng trung gian, thường xuyên thay đổi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đặc biệt, dòng tiền thu được từ hoạt động đánh bạc sau đó được chuyển đổi sang tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc.

Nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động liên tỉnh với sự phân công vai trò chặt chẽ giữa các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 25/5 đến 5/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương trong cả nước đồng loạt triển khai 20 tổ công tác tại Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp và Gia Lai để bắt giữ, khám xét các đối tượng liên quan.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 18 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và 9 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”, đồng thời thu giữ 27 điện thoại di động cùng 6 bộ máy tính phục vụ hoạt động phạm tội.

Cơ quan Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Tuấn - đối tượng chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền. Ảnh: Công an Nghệ An

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tham gia quản trị website Sunwin và điều hành đường dây rửa tiền.

Theo điều tra ban đầu, số tiền từ hoạt động đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (SN 1989, trú phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng các đối tượng khác sử dụng để mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch điện tử. Sau đó, lượng tiền điện tử này tiếp tục được chuyển đến các ví điện tử do Tuấn chỉ định nhằm hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, chỉ tính từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã luân chuyển và che giấu nguồn gốc số tiền lên tới 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Đánh bạc trên không gian mạng” và “Rửa tiền”; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 18 bị can về tội “Rửa tiền” và 9 bị can về tội “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan.