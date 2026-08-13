Nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức bị truy tố nhiều tội danh

Viện Kiểm sát nhân dân tối xác định bị can Chu Thị Thành - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức là chủ mưu, chỉ đạo chiếm đoạt tiền từ quỹ bình ổn xăng dầu hơn 79,1 tỷ đồng...

Các bị can là kế toán công ty đã lập báo cáo định kỳ (tháng/năm) quỹ bình ổn giá bằng số liệu, nội dung không đúng thực tế. Ảnh minh họa: VGP.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 26 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Chu Thị Thành - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Theo cáo trạng, Công ty Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng gồm 3 cổ đông góp vốn, trong đó bị can Chu Thị Thành nắm giữ 77,15% cổ phần. Công ty được cấp phép là thương nhân đầu mối xăng dầu; có 3 chi nhánh trực thuộc tại Nghệ An, Hà Nội, Hải Phòng và 2 kho chứa xăng dầu.

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của Covid, kinh doanh khó khăn, bị can Chu Thị Thành đã chỉ đạo cấp dưới về việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng với đơn giá thấp hơn để thu được tiền ngay lại không phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu (viết tắt là Quỹ BOG). Khoản phí bán hóa đơn khống dao động từ 300 – 500 đồng/lít xăng dầu.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2020 – 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất bán 78.375.011 lít xăng dầu trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty và 28.745.408 lít xăng dầu trị giá hơn 310 tỷ đồng cho khách hàng vãng lai; không trích lập quỹ bình ổn giá hơn 67,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Chu Thị Thành và các bị can khác thuộc Công ty Thiên Minh Đức đã tự nguyện nộp hơn 100,8 tỷ đồng; khắc phục toàn bộ hậu quả từ hành vi chiếm đoạt quỹ BOG và thu lợi bất chính. Trong đó, bị can Chu Thị Thành nộp nhiều nhất với số tiền hơn 99,1 tỷ đồng.

Sau đó, bị can Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho 1 công ty với khối lượng hơn 97,1 triệu lít xăng dầu để được chi sử dụng quỹ bình ổn giá là hơn 11,8 tỷ đồng.

Để che giấu vi phạm, theo chỉ đạo của bị can Chu Thị Thành, các bị can là kế toán công ty đã lập báo cáo định kỳ (tháng/năm) quỹ bình ổn giá bằng số liệu, nội dung không đúng thực tế.

Theo Viện kiểm sát, bị can Chu Thị Thành là chủ mưu, chỉ đạo chiếm đoạt tiền từ quỹ bình ổn giá tổng cộng hơn 79,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Viện kiểm sát, bị can cũng là chủ mưu, chỉ đạo nhân viên khác thực hiện bán khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng số lượng hơn 72 triệu lít xăng dầu, giá trị hơn 841 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng. Hành vi này của bị can phạm vào tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo cáo buộc, các bị can Chu Đức Mạnh – Trưởng phòng kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức, Lê Khắc Duẩn – nhân viên kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức, Dương Thị Thanh Hương – kế toán Công ty Thiên Minh Đức bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn; sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách. Hành vi của các bị can giúp bị can Chu Thị Thành thu lợi hơn 6,2 tỷ đồng.

Tương tự, các bị can Mai Anh Tuyên – Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức, Chu Việt Hùng và Nguyễn Trường Sơn – nhân viên Công ty Thiên Minh Đức, Phạm Thị Quỳnh Trang – kế toán Công ty Thiên Minh Đức bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn; xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách, giúp bị can Chu Thị Thành thu lợi bất chính hơn 14,3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, có 10 bị can khác đã thực hiện hành vi mua khống hóa đơn bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để kê khai, hạch toán, trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại các đơn vị do mình quản trị, điều hành.

Viện kiểm sát xác định số tiền trốn thuế của các bị can từ vài trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó, bị can Cao Bảo Ngọc - nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp xăng dầu Việt Trung trốn thuế hơn 24,2 tỷ đồng; Mai Thị Kim - Giám đốc Công ty TNHH Dầu khí Hoàng Kim hơn 9,4 tỷ đồng…