Dầu Nga đang rẻ, nhưng giá thuê tàu chở dầu Nga cao nhất 14 năm

Những con tàu chở dầu Nga xuất phát từ các bến cảng của nước này trên biển Baltic đang kiếm bộn tiền, trong bối cảnh các chủ tàu tiếp tục thận trọng với việc vận chuyển dầu Nga vì lo sợ vướng vào các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp lên Moscow.

Theo hãng tin Bloomberg, giá thuê một tàu chở dầu để chở dầu Nga từ cảng Primorsk tới châu Âu hiện nay là hơn 348.000 USD mỗi ngày. Đây là mức giá thuê cao nhất kể từ ít nhất năm 2008, theo dữ liệu từ sàn giao dịch Baltic Exchange ở London.

Sự gia tăng này là một dấu hiệu nữa cho thấy các nhà sản xuất dầu của Nga đang phải chịu thiệt như thế nào để tìm được khách mua dầu.

Tuần trước, dầu thô Urals của Nga đang được chào bán với giá thấp hơn khoảng 35 USD/thùng so với giá dầu Brent giao sau tại thị trường London – giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu. Cũng trong tuần trước, giá thuê tàu để chở dầu Nga còn rẻ hơn 100.000 USD/ngày so với mức giá hiện nay. Giả thiết, chi phí vận chuyển là khoảng 7 USD/thùng dầu, thì giá dầu của Nga tính ra rẻ hơn trên 40 USD/thùng so với giá dầu Brent.

Giá thuê tàu để chở hàng hoá từ Nga đã tăng vọt kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh giữa nước này với Ukraine. Hầu hết các chủ tàu đều muốn tránh liên quan đến hàng hoá và các bến cảng của Nga, khi một loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn được Mỹ và Liên minh châu Âu áp lên Nga. Chi phí đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu dầu Nga vì thế bị đội lên, trong khi giá dầu Nga giảm sâu.

Đối với những khách muốn thuê Aframax – loại tàu chở dầu cỡ nhỏ, thường chở được khoảng 700.000 thùng dầu – vấn đề càng trở nên phức tạp hơn vì công ty Sovcomflot PJSC của Nga là đơn vị sở hữu nhiều tàu loại này nhất. Do các nhà giao dịch dầu lửa muốn tránh quan hệ với các đối tác Nga, mức độ sẵn có của loại tàu nhỏ này đã giảm đi rất nhiều.

Ngoài phí thuê tàu, các chi phí khác cũng đội lên. Gần đây, các công ty bảo hiểm ở London đã mở rộng danh sách các khu vực mà các nhà thẩm định có thể áp mức phí cao hơn đối với tàu bè đi vào các vùng biển của Nga. Khi chiến tranh mới xảy ra, danh sách các khu vực này chỉ bao gồm một số vùng của Biển Đen và Biển Azov, nhưng giờ đây đã có thêm nhiều cảng biển khác được đưa vào danh sách.

Tuần trước, những con tàu vào Biển Đen hầu hết đều không có bảo hiểm, vì các công ty bảo hiểm yêu cầu mức phí bảo hiểm lên tới 10% giá trị thân tàu cho mỗi chuyến đi.