Đầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm mạnh

Đầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống mức thấp nhất ba năm trong nửa đầu năm 2026, trong bối cảnh chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm gia tăng bất ổn thương mại...

Ảnh minh họa - Ảnh: Freepik

Theo số liệu của Viện Kinh tế Đức (IW), được tính toán dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank), cho thấy vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Đức vào Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 4,3 tỷ euro, tương đương 5 tỷ USD.

Con số này giảm gần 2/3 so với cùng kỳ năm 2025 và giảm gần 80% so với nửa đầu năm 2024. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2023.

“Đà giảm này đã xuất hiện kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai vào tháng 1/2025 và đến nay vẫn tiếp diễn”, bà Samina Sultan, nhà nghiên cứu tại IW, nhận xét với hãng tin Reuters.

Các nhà phân tích cho rằng doanh nghiệp Đức trở nên thận trọng hơn do chính sách thương mại khó đoán định của chính quyền ông Trump. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã đe dọa áp thuế quan lên hàng hóa từ phần lớn đối tác thương mại của Mỹ nhằm buộc các nước đưa ra những nhượng bộ có lợi cho Washington.

Trước nguy cơ Mỹ áp thuế quan cao đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), trong đó có hàng hóa Đức, khối này năm 2025 đã đạt thỏa thuận với Washington và cam kết đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ.

Tuy nhiên, dòng vốn thực tế từ Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - vào Mỹ vẫn thấp hơn nhiều so với trước đại dịch Covid-19. Trong 5 năm trước đại dịch, các doanh nghiệp Đức đầu tư trung bình 15,8 tỷ euro vào Mỹ trong nửa đầu mỗi năm, gấp gần 4 lần mức cùng kỳ năm 2026.

Tuy nhiên, bà Sultan cho rằng số liệu giai đoạn 2020-2023 chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh đặc biệt của đại dịch. Trong một số năm, dòng vốn đầu tư ròng thậm chí âm, tức lượng vốn rút khỏi Mỹ lớn hơn lượng vốn được đầu tư vào.

Xét theo cơ cấu dòng vốn năm 2025, các khoản cho vay trong hoạt động đầu tư trực tiếp và phần lợi nhuận được giữ lại để tái đầu tư đều ở mức đặc biệt cao. Trong khi đó, vốn cổ phần rót ròng - được tính bằng vốn đầu tư mới trừ đi số vốn đã thoái - vẫn thấp hơn mức trung bình.

“Số liệu này cho thấy những doanh nghiệp đã hoạt động tại Mỹ vẫn tiếp tục tái đầu tư vào thị trường này bằng lợi nhuận kiếm được tại đây. Điều đó cho thấy nhìn chung Mỹ vẫn là một thị trường hấp dẫn”, bà Sultan nhận xét.

Diễn biến này cho thấy các doanh nghiệp Đức chủ yếu đang tạm hoãn những khoản đầu tư mới, chứ chưa rút lui trên diện rộng khỏi thị trường Mỹ. Các công ty con tại Mỹ vẫn có thể tiếp tục hoạt động và mở rộng, trong khi công ty mẹ trì hoãn quyết định rót thêm vốn cho đến khi chính sách thương mại trở nên rõ ràng hơn.

Theo Bundesbank, Mỹ vẫn là điểm đến đầu tư trực tiếp quan trọng nhất của Đức bên ngoài EU. Vì vậy, dù dòng vốn mới gần đây giảm mạnh, doanh nghiệp Đức vẫn có mức độ hiện diện lớn trong nền kinh tế Mỹ.

Xét trên phạm vi toàn cầu, Đức nắm giữ lượng tài sản ở nước ngoài tương đối lớn. Theo Bundesbank, trong quý 1/2026, tài sản ròng mà doanh nghiệp và nhà đầu tư Đức nắm giữ ở nước ngoài cao tăng lên 3,9 nghìn tỷ euro trong quý 1/2026, tương đương khoảng 86% GDP.

Vì vậy, theo các nhà phân tích, sự sụt giảm của dòng vốn mới từ Đức sang Mỹ cần được đặt trong bối cảnh các doanh nghiệp Đức đã đầu tư một lượng vốn rất lớn tại thị trường này. Sụt giảm không đồng nghĩa doanh nghiệp Đức đang rút khỏi Mỹ hay quan hệ kinh doanh Mỹ - Đức đang đảo chiều.

Tuy nhiên, Bundesbank cho rằng bất ổn địa chính trị đang làm thay đổi điểm đến của dòng vốn Đức. Một phân tích công bố hồi tháng 4 cho thấy nhà đầu tư nước này ngày càng ưu tiên những quốc gia có chính sách đối ngoại tương đồng với Đức, đồng thời giảm đầu tư vào các nước có quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc.

Điều đó cho thấy địa chính trị và môi trường thương mại ngày càng chi phối quyết định rót vốn của doanh nghiệp Đức. Dù vậy, hiện chưa đủ dữ liệu để khẳng định thuế quan là nguyên nhân duy nhất khiến đầu tư của Đức vào Mỹ sụt giảm.