Tổng thống Trump từ chối đề xuất ngừng bắn của Iran, Tehran tuyên bố không nhượng bộ

"Họ đưa ra đề xuất nhưng tôi đã bác bỏ. Họ muốn đạt được thỏa thuận mở lại eo biển ngay lập tức vì họ đang chịu thiệt hại quá nặng nề” - Tổng thống Trump nói về Iran...

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York hôm 22/9/2026- Ảnh: Getty/CNBC.

Vào cuối tuần vừa rồi, Iran cho biết nước này đang chờ phản hồi dứt khoát từ phía Mỹ đối với đề xuất của Tehran về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, nhưng khẳng định sẽ không giảm bớt các điều kiện mà nước này đã đưa ra. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bác bỏ đề xuất của Iran.

Theo thông tin từ đài truyền hình nhà nước Iran IRIB vào tối thứ Bảy (26/9), Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran đã nắm được những phát biểu của ông Trump nhưng chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ các bên trung gian là Qatar và Pakistan.

"Tổng thống Mỹ đã đưa ra một số nhận định tích cực cũng như nhiều phát biểu mâu thuẫn, những điều mà thật không may chúng ta thường xuyên nghe thấy từ ông ấy”, ông Araghchi nói.

Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Iran nói thêm rằng chỉ có một "giải pháp thông qua đàm phán" mới có thể tháo gỡ thế bế tắc tại Hormuz - đoạn đường biển huyết mạch của hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu.

Theo tiết lộ của một nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã xem xét một thỏa thuận đề xuất, trong đó Tehran sẽ mở lại eo biển còn Washington sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Kế hoạch này này có nét tương đồng với bản ghi nhớ (MOU) mà hai bên đạt được vào giữa tháng 6 - kết quả từng dẫn đến một lệnh ngừng bắn mong manh nhưng nhanh chóng đổ vỡ.

"Họ đưa ra đề xuất nhưng tôi đã bác bỏ. Họ muốn đạt được thỏa thuận mở lại eo biển ngay lập tức vì họ đang chịu thiệt hại quá nặng nề” - Bloomberg dẫn lời ông Trump nói về Iran vào hôm thứ Bảy.

Trong một diễn biến khác, thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đã bị lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen tấn công trong ngày thứ Bảy. Cuộc tấn công là dấu hiệu mới nhất cho thấy các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đang gia tăng hành động thù địch nhằm vào các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn hai máy bay không người lái do lực lượng Houthi phóng về phía Riyadh, cũng như một tên lửa đạn đạo nhắm vào khu vực biên giới phía Nam Khamis Mushait.

Khoảng một tuần trước, cảnh báo không kích đã được phát tới người dân Riyadh lần đầu tiên kể từ giai đoạn căng thẳng leo thang hồi tháng 3 và tháng 4. Khi đó, hệ thống phòng không đã đánh chặn các tên lửa đang bay về phía thủ đô của Saudi Arabia.

Ông Trump từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu ông có nối lại các cuộc oanh tạc nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, theo dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 11, hay không.

Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York vào tuần trước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẽ không cho phép tự do hàng hải qua eo biển Hormuz chừng nào các lệnh trừng phạt và sự phong tỏa của Mỹ vẫn còn hiệu lực. Ông cũng nói Tehran cũng sẽ không từ bỏ quyền phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích kinh tế.

Ngoài việc Mỹ dỡ phong tỏa hải quân, các điều kiện mà Iran đưa ra để mở lại eo biển Hormuz còn bao gồm Mỹ chấm dứt chiến tranh kinh tế và giải phòng các tài sản bị đóng băng của nước này - theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei trong tuần vừa rồi.

Trước đó trong tháng 9 này, ông Trump cho biết ông kỳ vọng cuộc chiến chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2 giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và giá dầu sẽ giảm sau đó.

Tuy nhiên, tờ báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin là các quan chức Mỹ tiết lộ rằng ông Trump tỏ ra hoài nghi về khả năng Iran đáp ứng các yêu cầu của Mỹ và đã nói trong các cuộc thỏa luận nội bộ rằng ông đang cân nhắc một chiến dịch ném bom mới nhằm vào Iran. Dù vậy, một quan chức Mỹ cho biết Washington và Tehran vẫn đang đàm phán thông qua các bên trung gian, bao gồm cả việc thảo luận về các yêu cầu của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã gây ra những gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động vận chuyển năng lượng từ Trung Đông, đẩy giá dầu thô và khí đốt tăng mạnh, gây áp lực lạm phát lớn trên phạm vi toàn cầu. Tính từ đầu năm đến phiên ngày thứ Sáu (25/9), giá dầu WTI giao sau tại thị trường Mỹ đã tăng gần 61%, còn giá dầu Brent giao sau tại thị trường Anh tăng hơn 71% trong cùng kỳ.

Đầu giờ sáng nay (28/9), giá dầu đồng loạt tăng do tin ông Trump từ chối đề xuất ngừng bắn mà Iran đưa ra. Với mức tăng khoảng 1%, giá dầu WTI giao dịch ở mức hơn 93 USD/thùng, còn giá dầu Brent đạt gần 106 USD/thùng.