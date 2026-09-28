Những người giàu nhất thế giới trong 40 năm qua

Trong 4 thập kỷ qa, danh hiệu người giàu nhất thế giới đã chuyển từ các ông trùm bất động sản Nhật Bản sang các tỷ phú công nghệ Mỹ...

Sự thay đổi này cho thấy nguồn gốc của những khối tài sản lớn nhất cũng dịch chuyển từ đất đai sang phần mềm, viễn thông, thương mại điện tử, hàng xa xỉ, rồi gần đây là xe điện và công nghệ vũ trụ.

Đồ họa thông tin dưới đây sử dụng dữ liệu từ danh sách tỷ phú thế giới của tạp chí Forbes.

Giá trị tài sản của các năm trước được điều chỉnh theo lạm phát dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Riêng số liệu năm 2026 là ước tính theo thời gian thực của Forbes vào tháng 9/2026 nên khác với danh sách thường niên công bố trước đó.

BILL GATES DẪN ĐẦU TRONG 18 NĂM

Trong 40 năm được thống kê, ông Bill Gates đứng đầu nhiều lần nhất: 18 năm, gồm 13 năm liên tiếp từ 1995 đến 2007. Vào năm 1999, thời điểm gần đỉnh của cơn sốt công nghệ, tài sản của nhà đồng sáng lập Microsoft ước tính tương đương 178 tỷ USD sau khi điều chỉnh theo lạm phát.

Trước ông Gates, vị trí số một chủ yếu thuộc về các tỷ phú bất động sản Nhật Bản. Ông Yoshiaki Tsutsumi dẫn đầu 6 lần trong 8 năm từ 1987 đến 1994. Hai năm còn lại, 1991 và 1992, vị trí này thuộc về ông Taikichiro Mori. Vào năm 1987, tài sản của ông Tsutsumi tương đương khoảng 58 tỷ USD sau điều chỉnh theo lạm phát.

Khối tài sản của hai tỷ phú này gắn liền với thời kỳ bất động sản Nhật Bản tăng giá mạnh vào cuối thập niên 1980. Ông Tsutsumi xây dựng tập đoàn Seibu với hoạt động trải rộng từ đường sắt đến bất động sản. Vào thời kỳ đỉnh cao, ông kiểm soát 1/6 diện tích đất tại Nhật Bản.

Ông Gates vươn lên vị trí số một năm 1995, đánh dấu thời điểm giới công nghệ bắt đầu thay thế các ông trùm bất động sản ở ngôi đầu bảng xếp hạng giàu nhất thế giới.

QUY MÔ TÀI SẢN TĂNG NHANH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Tỷ phú Mỹ Jeff Bezos giữ ngôi giàu nhất thế giới 4 năm liên tiếp, từ 2018 đến 2021. Vào năm cuối cùng đứng đầu, tài sản của ông tương đương khoảng 215 tỷ USD sau khi điều chỉnh theo lạm phát.

Ông Elon Musk dẫn đầu năm 2022 với tài sản 246 tỷ USD. Hai năm tiếp theo, vị trí số một thuộc về tỷ phú người Pháp Bernard Arnault và gia đình. Ông Musk trở lại ngôi đầu năm 2025 và tiếp tục dẫn đầu danh sách thường niên năm 2026.

Dựa trên giá tài sản vào tháng 3/2026, Forbes định giá tài sản của Musk ở mức kỷ lục 839 tỷ USD, cao gấp hơn 3 lần mức 257 tỷ USD của người đứng thứ hai là Larry Page. Đến tháng 9, ước tính tài sản của ông Musk theo thời gian thực đã tăng lên 923 tỷ USD.

Theo Forbes, tài sản của Musk từng chạm mốc 1,45 nghìn tỷ USD trong thời gian ngắn vào tháng 6, sau khi công ty vũ trụ SpaceX của ông niêm yết chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Ông Musk cũng là CEO được trả thù lao cao nhất thế giới. Tổng thù lao của ông năm 2025 đạt 132,3 tỷ USD, chủ yếu từ khoản thưởng cổ phiếu Tesla dài hạn gắn với các mục tiêu về giá trị vốn hóa và kết quả kinh doanh của công ty.