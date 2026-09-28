Giá vàng giảm chóng mặt sáng đầu tuần vì mối lo lạm phát và lãi suất

Tuần này, các báo cáo lạm phát và việc làm của Mỹ có thể sẽ tác động mạnh tới thị trường kim loại quý...

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi khởi động tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á vào đầu giờ sáng nay (28/9), do nhà đầu tư lo ngại cuộc chiến tranh kéo dài ở Vùng Vịnh sẽ dẫn tới áp lực lạm phát dai dẳng và lãi suất cao hơn lâu hơn. Tuần này, các báo cáo lạm phát và việc làm của Mỹ có thể sẽ tác động mạnh tới thị trường kim loại quý.

Lúc 8h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 61 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường New York, tương đương giảm hơn 1,4%, giao dịch ở mức 4.225 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 1,7 USD/oz, tương đương giảm 2,6%, còn 62,8 USD/oz.

Nhịp giảm này là sự tiếp nối của đà giảm trong tuần trước, khi giá vàng giảm hơn 2% cả tuần vì áp lực lạm phát lớn và những dấu hiệu tăng trưởng vững vàng của nền kinh tế Mỹ khiến nhà đầu tư tăng mạnh mức đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong các cuộc họp tháng 10 và tháng 12.

Mối lo lạm phát và lãi suất tiếp tục phủ bóng lên thị trường khi bước sang tuần mới, sau khi có tin vào cuối tuần vừa rồi rằng Tổng thống Trump đã từ chối đề xuất ngừng bắn mà phía Iran đưa ra, còn Tehran tuyên bố sẽ không nhượng bộ. Phản ứng với thông tin này, giá dầu thô đã tăng khá mạnh vào đầu giờ sáng nay, với giá dầu WTI và Brent đều tăng hơn 1%.

“Thị trường đang tính đến khả năng Mỹ sẽ thêm tăng lãi suất sớm hơn dự kiến ban đầu, và kỳ vọng này đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ lên cao, kéo theo đó là sự gia tăng của lãi suất thực” - bà Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại ngân hàng Commerzbank, nhận định, nhấn mạnh rằng những chuyển động lãi suất này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Tuy nhiên, ngân hàng Đức này cũng lưu ý rằng cách đây 2 tháng, vàng đã phải nỗ lực duy trì mức hỗ trợ tại vùng 4.000 USD/oz dù lợi suất trái phiếu và kỳ vọng về lãi suất đều thấp hơn đáng kể. Như vậy, việc giá vàng cầm cự trong vùng 4.200-4.300 USD/oz hiện tại trong môi trường lãi suất cao hơn đã có thể được coi là một tín hiệu tích cực.

“Các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn vẫn tiếp tục duy trì việc đầu tư vào các quỹ ETF vàng. Do đó, chúng tôi cho rằng khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh giá vàng là không lớn”, bà Lambrecht nói.

Ông Neil Welsh, trưởng bộ phận kim loại tại công ty Britannia Global Markets, cho biết bất chấp áp lực bán ra, thị trường vàng vẫn có một "tấm đệm" hỗ trợ về mặt cấu trúc nhờ hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị dai dẳng và những lo ngại ngày càng tăng về tình hình tài khóa của các chính phủ trên thế giới.

Dù vậy, một số nhà phân tích vẫn cho rằng vàng khó tránh khỏi áp lực bán ra trong tuần này khi lợi suất trái phiếu trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì trên 5%. Tuần vừa rồi đánh dấu lợi suất của kỳ hạn này đạt mức cao nhất trong 19 năm.

Chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank cho biết ông sẽ theo dõi sát sao ngưỡng hỗ trợ mới tại mức 4.235 USD/oz trong tuần này.

"Việc phá vỡ ngưỡng này có thể khiến thị trường đối mặt với đợt điều chỉnh sâu hơn và có khả năng hướng sự chú ý trở lại vùng giá quanh mức 4.000 USD/oz từng ghi nhận trong giai đoạn tháng 6-7”, ông Hansen nhận định.

"Ngược lại, nếu vàng có thể trụ vững trước áp lực từ lợi suất tăng và đồng USD mạnh lên, điều đó sẽ khẳng định sức bền của nhu cầu thực tế. Tôi cho rằng, giá vàng cần phải vượt qua ngưỡng kháng cự 4.400 USD/oz mới có thể thay đổi tâm lý phòng thủ hiện tại của thị trường”, ông nói thêm.

Ông Waleed Said, chuyên gia phân tích thị trường tại GivTrade, cho rằng mức hỗ trợ 4.000 USD/oz là mục tiêu có khả năng trở thành hiện thực của các nhà đầu cơ giá xuống, bởi kỳ vọng mạnh mẽ về việc Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất đến cuối năm là hoàn toàn có cơ sở, trong bối cảnh lạm phát ở Mỹ vẫn duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed

"Chừng nào lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ còn duy trì ở mức cao như hiện nay, tôi cho rằng khả năng của giá vàng vẫn nghiêng về chiều giảm giá. Nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất và lợi suất vẫn neo ở mức cao, kịch bản giá vàng giảm về mức 3.800 USD/oz là điều hoàn toàn có thể xảy ra”, ông Said nhận xét.

Tuần này, các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ có thể định hình đường đi của giá vàng, bao gồm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9, theo dự kiến sẽ được công bố lần lượt vào ngày thứ Tư và thứ Sáu. Ngoài ra, còn có các báo cáo về việc làm khu vực tư nhân và hoạt động của lĩnh vực sản xuất.

Giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư vàng nên đặc biệt chú ý đến dữ liệu thị trường lao động, vì thông tin này có thể tác động mạnh hơn so với dữ liệu lạm phát.

"Số liệu việc làm và tiền lương thấp hơn dự kiến có thể khiến lợi suất trái phiếu và tỷ giá đồng USD sụt giảm trở lại, qua đó tạo động lực tăng giá tức thì cho vàng. Ngược lại, một báo cáo thị trường lao động khả quan nhiều khả năng sẽ củng cố sức mạnh của đồng USD và gây áp lực khiến giá vàng giảm”, ông Welsh nhận định.

Nhìn xa hơn những biến động ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn coi mỗi nhịp giảm của giá vàng là cơ hội mua vào dài hạn. Họ cho rằng mức lãi suất cao hiện tại rốt cuộc có thể trở thành chất xúc tác cho một đợt tăng giá mới của vàng.

"Lần gần nhất lợi suất trái phiếu ở mức cao như thế này, nợ công của Mỹ chỉ ở mức khoảng 8,9 nghìn tỷ USD. Hiện nay, con số này đã vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, nghĩa là cứ mỗi mức tăng 1 điểm phần trăm trong chi phí vay bình quân, gánh nặng tiền lãi nợ công sẽ tăng thêm khoảng 400 tỷ USD mỗi năm. Mức này không thể duy trì bền vững nếu lợi suất trái phiếu cứ giữ ở mức trên 5% trong thời gian dài”, ông Said phân tích.

"Khi đó, hoặc là tăng trưởng kinh tế chậm lại và Fed phải nới lỏng chính sách, hoặc lạm phát sẽ âm thầm bào mòn giá trị trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD. Cả hai kịch bản này đều có lợi cho vàng”, ông nhấn mạnh.

Mức giá hiện tại của vàng giao ngay tương đương khoảng 133,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm gần 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần.

Website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.760 đồng (mua vào) và 26.170 đồng (bán ra), đi ngang so với mức chốt của tuần trước.