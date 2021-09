Ngày 6/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã họp với 4 địa phương gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Long An và Bình Dương về đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19.

VACCINE PHÂN BỔ CHO 4 ĐỊA PHƯƠNG CHIẾM 45% TỔNG CẢ NƯỚC

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, đến nay Bộ Y tế đã phân bổ 30 đợt vaccine Covid-19 với tổng số 32,8 triệu liều cho các địa phương, đơn vị. Riêng TP.HCM, Đồng Nai, Long An và Bình Dương được phân bổ gần 15 triệu liều, chiếm 45% vaccine trên cả nước.

TP.HCM, Bình Dương và Long An đã được cấp số lượng vaccine đủ để bao phủ 100% mũi 1 cho những người từ 18 tuổi trở lên. Riêng Đồng Nai đã cấp đủ 80% để tiêm cho mũi 1.

Đến ngày 5/9, 4 địa phương trên đã tiếp nhận gần 13,8 triệu liều vaccine và đã tiêm hơn 9 triệu liều (đạt khoảng 65%).

Cục Y tế dự phòng cho biết, TP.HCM đã tiêm được hơn 6,1 triệu liều vaccine (trong đó 5,8 triệu người đã tiêm mũi 1, số còn lại tiêm đủ 2 mũi). Tỷ lệ sử dụng vaccine đạt 69,1% so với số đã tiếp nhận và đạt 67,2% so với số được phân bổ.

Đồng Nai đã tiêm gần 826.000 liều trên tổng số gần 1,8 triệu liều được phân bổ (thực nhận gần 1,5 triệu liều), tỷ lệ sử dụng đạt 56,5% so với số đã tiếp nhận và 45,9% so với số được phân bổ.

Long An đã tiêm 917.000 liều trong tổng số hơn 1,6 triệu liều được phân bổ (thực nhận hơn 1,3 triệu). Tỷ lệ sử dụng đạt 69% so với số đã tiếp nhận và 55,5% so với số được phân bổ, trong đó 100% người dân thuộc vùng đỏ đã được tiêm vaccine.

Bình Dương đã tiêm hơn 1 triệu liều vaccine, tỷ lệ sử dụng đạt 52,3% so với số đã tiếp nhận và 45,6% so với số được phân bổ.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cũng đề cập đến nguyên nhân tỷ lệ sử dụng vaccine tại các tỉnh, thành phố này còn thấp. Đại diện lãnh đạo Cục Y tế dự phòng cho hay, điều này một phần do lượng vaccine của các địa phương tiếp nhận lớn. Quyết định phân bổ vaccine gần đây nhất mới được ban hành hôm 30/8. Trong một tuần qua, các địa phương đã tăng tốc tiếp nhận và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

Đơn cử tại Bình Dương, Giám đốc Sở Y tế cho biết 2 ngày tới đây sẽ hoàn tất tiêm 750.000 liều vaccine Sinopharm mới tiếp nhận cách đây vài ngày. Sau đó, tỉnh sẽ tiêm hết 300.000 liều AstraZeneca và Pfizer. Bình Dương ưu tiên tiêm mũi 1 cho người dân, phấn đấu đến ngày 10/9, 100% dân số trên 18 tuổi ở tỉnh được tiêm vaccine.

Lý do thứ 2 khiến tỷ lệ sử dụng vaccine thấp là do để đảm bảo vaccine đủ để tiêm mũi 2 cho người dân, các tỉnh, thành phố cũng lưu kho hoặc chưa tiếp nhận hết lượng vaccine phân bổ. Do đó, tỷ lệ vaccine đã được sử dụng trên tổng vaccine tiếp nhận/phân bổ bị kéo giảm.

HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRƯỚC 10/9

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thẳng thắn chỉ ra hạn chế là các địa phương có kế hoạch tổng thể nhưng lại chưa có kế hoạch chi tiết theo từng quận, huyện. Vấn đề báo cáo, nhập dữ liệu chưa kịp thời, chưa tính toán đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế nên số liệu thực tế đã tiêm và số cập nhật lên hệ thống bị chênh. Đây là nguyên nhân khiến việc đánh giá kết quả sử dụng vaccine ở những địa phương này còn thấp so với yêu cầu.

Thực tế, qua quá trình báo cáo, kiểm điểm, tổng số vaccine đã tiêm ở 4 địa phương này nâng lên hơn 9,8 triệu liều, cao hơn gần 1 triệu liều so với con số cập nhật dữ liệu lên Bộ Y tế, đạt 72% số vaccine đã tiếp nhận.

Dự kiến, trong tháng 9 và quý 4/2021, lượng vaccine về nhiều, đặc biệt với các loại vaccine như AstraZeneca, Pfizer và Sinopharm. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị TP.HCM, Đồng Nai, Long An và Bình Dương nghiêm túc thực hiện Công điện 1102 của Thủ tướng.

Trong Công điện này nêu rõ chủ trương khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nhập khẩu vaccine. Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý 2 yêu cầu.

Thứ nhất, các doanh nghiệp muốn nhập khẩu vaccine phải nằm trong danh mục được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu.

Thứ hai, vaccine phải rõ nguồn gốc, xuất xứ; khi về Việt Nam, vaccine phải được Bộ Y tế cấp phép, thẩm định, tổ chức tiêm chủng.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị 4 địa phương quán triệt nguyên tắc “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm nhanh nhất” theo tinh thần vaccine về phải tiêm ngay, không chậm trễ, không chờ đợi, không lựa chọn vaccine, có vaccine nào tiêm ngay loại đó.

Ngoài ra, các địa phương cần có kế hoạch chi tiết về tiềm chủng vì sau ngày 15/9, mỗi quận, huyện sẽ áp dụng các hình thức giãn cách xã hội khác. Khi đó, mỗi địa bàn cần hình thức tổ chức tiêm chủng khác nhau.

“Cần phải có kế hoạch chi tiết để có sự chỉ đạo thống nhất, sẵn sàng thực hiện khi vaccine về thêm. Tôi đề nghị kế hoạch chi tiết này phải hoàn thành trước ngày 10/9”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý trong kế hoạch này cần tính toán việc tiêm vaccine cho phụ nữ có thai từ 13 tuần trở lên.

Đối với việc tiếp nhận vaccine, yêu cầu Viện Pasteur TP.HCM chủ động thông báo cho các địa phương trong vòng 24 giờ từ khi có quyết định phân bổ của Bộ Y tế. Ngay khi nhận thông báo này, các địa phương phải chủ động liên hệ, tổ chức tiếp nhận vaccine trong 24 giờ.

Về ý kiến tiêm vaccine cho người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đã giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đánh giá để hướng dẫn cụ thể. Trước mắt, việc tiêm vaccine vẫn thực hiện theo Quyết định 3802, trong đó người đã mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng.