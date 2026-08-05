Cơ hội sang Canada làm việc cho lao động Việt với chi phí thấp

Người lao động Việt Nam sang làm việc tại Saskatchewan, Canada sẽ không phải chi trả các khoản phí tuyển dụng, phí môi giới hay vé máy bay, qua đó giảm thiểu tối đa rủi ro và chi phí tài chính…

Bộ Nội vụ cùng đối tác Canada ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về di chuyển lao động Việt Nam sang làm việc tại bang Saskatchewan, Canada. Ảnh: Bộ Nội vụ.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, cơ quan này vừa phối hợp cùng đối tác Canada ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về di chuyển lao động có đạo đức và bảo vệ người lao động di cư đối với lao động Việt Nam làm việc tại bang Saskatchewan, Canada.

Bản ghi nhớ xác định lấy người lao động làm trung tâm của thỏa thuận hợp tác, là đối tượng được ưu tiên bảo vệ. Trong đó, người lao động Việt Nam được bảo đảm nguyên tắc đối xử bình đẳng trong quan hệ lao động, được hưởng tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật bang Saskatchewan và Canada.

Theo thoả thuận, người lao động Việt Nam sang làm việc tại Saskatchewan không phải chi trả các khoản chi phí tuyển dụng, chi phí hành chính, phí dịch vụ cho doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam và vé máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc. Các khoản chi phí này do người sử dụng lao động tại Saskatchewan chi trả. Người lao động chỉ phải chi trả các chi phí liên quan đến hồ sơ cá nhân và phí xin visa.

Do vậy, chi phí của người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc tại bang Saskatchewan rất thấp. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy tuyển dụng công bằng, minh bạch, có đạo đức và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, bang Saskatchewan hiện có nhu cầu tiếp nhận khoảng 30.000 lao động kỹ thuật trong các lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, khai thác khoáng sản, điện tử, khách sạn, nhà hàng, nông nghiệp công nghệ cao và một số ngành, nghề khác.

Phía Saskatchewan cũng bày tỏ thiện chí hợp tác đào tạo nghề, ngoại ngữ cho người lao động Việt Nam trước khi xuất cảnh, phù hợp với yêu cầu về trình độ, kỹ năng nghề được Canada công nhận và nhu cầu của doanh nghiệp tiếp nhận.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết việc hai bên tiến hành ký kết Bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng, thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai bên trong lĩnh vực lao động, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đồng thời, mở rộng, đa dạng hóa thị trường lao động ngoài nước theo hướng an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Về phía Canada, bà Richelle Bourgoin, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển xuất khẩu bang Saskatchewan, đánh giá cao tiềm năng của lao động Việt Nam trong việc bù đắp sự thiếu hụt nhân lực kỹ năng tại địa phương.

Bà nhấn mạnh, Saskatchewan là bang có luật bảo vệ lao động nước ngoài nghiêm ngặt hàng đầu Bắc Mỹ, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về thủ tục công nhận kỹ năng, đào tạo và an cư để người lao động Việt Nam yên tâm làm việc.

Để hiện thực hóa thỏa thuận giữa hai bên, Bộ Nội vụ giao Cục Quản lý lao động ngoài nước và Vụ Hợp tác quốc tế cùng phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ. Tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu tiếp nhận lao động, tiêu chuẩn tuyển chọn và đào tạo. Đồng thời, tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác theo đúng quy định của pháp luật mỗi nước.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác lao động giữa Việt Nam và bang Saskatchewan, đáp ứng nhu cầu nhân lực của bang Saskatchewan, cũng như tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường có thu nhập cao, phúc lợi xã hội tốt.