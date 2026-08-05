Cơ hội sang Canada làm việc cho lao động Việt với chi phí thấp

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, cơ quan này vừa phối hợp cùng đối tác Canada ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về di chuyển lao động có đạo đức và bảo vệ người lao động di cư đối với lao động Việt Nam làm việc tại bang Saskatchewan, Canada.
Bản ghi nhớ xác định lấy người lao động làm trung tâm của thỏa thuận hợp tác, là đối tượng được ưu tiên bảo vệ. Trong đó, người lao động Việt Nam được bảo đảm nguyên tắc đối xử bình đẳng trong quan hệ lao động, được hưởng tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật bang Saskatchewan và Canada.
Theo thoả thuận, người lao động Việt Nam sang làm việc tại Saskatchewan không phải chi trả các khoản chi phí tuyển dụng, chi phí hành chính, phí dịch vụ cho doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam và vé máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc. Các khoản chi phí này do người sử dụng lao động tại Saskatchewan chi trả. Người lao động chỉ phải chi trả các chi phí liên quan đến hồ sơ cá nhân và phí xin visa.
Do vậy, chi phí của người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc tại bang Saskatchewan rất thấp. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy tuyển dụng công bằng, minh bạch, có đạo đức và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
Theo nội dung Bản ghi nhớ, bang Saskatchewan hiện có nhu cầu tiếp nhận khoảng 30.000 lao động kỹ thuật trong các lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, khai thác khoáng sản, điện tử, khách sạn, nhà hàng, nông nghiệp công nghệ cao và một số ngành, nghề khác.
Phía Saskatchewan cũng bày tỏ thiện chí hợp tác đào tạo nghề, ngoại ngữ cho người lao động Việt Nam trước khi xuất cảnh, phù hợp với yêu cầu về trình độ, kỹ năng nghề được Canada công nhận và nhu cầu của doanh nghiệp tiếp nhận.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết việc hai bên tiến hành ký kết Bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng, thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai bên trong lĩnh vực lao động, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đồng thời, mở rộng, đa dạng hóa thị trường lao động ngoài nước theo hướng an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững.
Về phía Canada, bà Richelle Bourgoin, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển xuất khẩu bang Saskatchewan, đánh giá cao tiềm năng của lao động Việt Nam trong việc bù đắp sự thiếu hụt nhân lực kỹ năng tại địa phương.
Bà nhấn mạnh, Saskatchewan là bang có luật bảo vệ lao động nước ngoài nghiêm ngặt hàng đầu Bắc Mỹ, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về thủ tục công nhận kỹ năng, đào tạo và an cư để người lao động Việt Nam yên tâm làm việc.
Để hiện thực hóa thỏa thuận giữa hai bên, Bộ Nội vụ giao Cục Quản lý lao động ngoài nước và Vụ Hợp tác quốc tế cùng phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ. Tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu tiếp nhận lao động, tiêu chuẩn tuyển chọn và đào tạo. Đồng thời, tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác theo đúng quy định của pháp luật mỗi nước.
Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác lao động giữa Việt Nam và bang Saskatchewan, đáp ứng nhu cầu nhân lực của bang Saskatchewan, cũng như tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường có thu nhập cao, phúc lợi xã hội tốt.
Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án về lịch nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Hiện Bộ đang nghiêng về phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ liền mạch 4 ngày trong dịp này...
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đề xuất sửa đổi 25/74 điều, tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng phân quyền cho địa phương và bổ sung chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đi làm việc ở nước ngoài...
Thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã nhận được một số phản ánh của người bệnh bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng trình tự, thủ tục quy định, không đăng ký khám chữa bệnh theo yêu cầu, nhưng vẫn phải nộp thêm các chi phí ngoài phần cùng chi trả...
Bộ Nội vụ vừa đưa ra hai phương án đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027. Thời gian nghỉ dự kiến từ ngày 28 hoặc 29 Tết, và có thể kéo tài từ 7 - 10 ngày...
Đề xuất cắt giảm giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là một bước đi tích cực trong xu hướng cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, giúp giảm thời gian, chi phí, và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Nhưng đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tuân thủ, và trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người lao động của chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...