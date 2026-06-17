Đề xuất quy định mới về thẩm quyền giao biên chế công chức

Tại địa phương, căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ lên phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm, đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và cấp xã...

Đề xuất được Bộ Nội vụ nêu tại dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng biên chế công chức, hiện đã được gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Nghị định là sửa đổi căn cứ xác định biên chế công chức.

Theo đó, biên chế công chức được xác định dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính.

Đồng thời, xác định dựa trên việc cải tiến quy trình, thay đổi phương thức hoạt động, quy chế làm việc; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số; phân cấp, phân quyền.

Ngoài ra, việc xác định biên chế công chức còn căn cứ vào thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao; việc ký hợp đồng một số nhiệm vụ của công chức theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức.

Đối với tổ chức hành chính ở cấp tỉnh, cấp xã, ngoài các căn cứ nêu trên, còn căn cứ vào số lượng, phân loại đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù.

Thời hạn xây dựng kế hoạch, thẩm định, giao biên chế công chức theo chu kỳ 5 năm, theo giai đoạn, hoặc hằng năm, phù hợp với thực tế.

Về định hướng phân cấp, phân quyền, dự thảo phân định rõ thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức của bộ, địa phương.

Theo đó, Chính phủ phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định giao biên chế công chức 5 năm, hằng năm đối với các bộ trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch, hoặc kỳ kế hoạch.

Trên cơ sở đó, các Bộ trưởng quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan sử dụng biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Tại địa phương, căn cứ biên chế công chức 5 năm, hằng năm được cơ quan có thẩm quyền giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lên phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và cấp xã.

Tiếp đó, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định giao biên chế công chức hằng năm trong các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã, và tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong số biên chế công chức hằng năm được cơ quan có thẩm quyền giao. Thời hạn thực hiện trước 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Với các cơ quan đại diện, cũng trên cơ sở số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm của cơ quan đại diện đối với từng bộ trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Cũng tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ nêu rõ việc điều chỉnh biên chế công chức trong tổ chức hành chính sẽ được thực hiện trong các trường hợp như tổ chức này có sự thay đổi một trong các căn cứ đã nêu; hoặc tổ chức hành chính được thành lập, tổ chức lại, giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tại dự thảo Nghị định này, Bộ Nội vụ cho biết không quy định các nội dung về vị trí việc làm vì đang được hướng dẫn tại Nghị định khác.