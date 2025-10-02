Đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt của Giám đốc Công an tỉnh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Hoàng Sơn
02/10/2025, 20:05
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, đề xuất cho Giám đốc Công an tỉnh được xử phạt tới 100 triệu đồng, gấp đôi so với quy định hiện hành...
Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định này là quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh trong lĩnh vực bảo hiểm.
Bộ Tài chính đánh giá, trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước, một số quy định chi tiết của Nghị định 174/2024/NĐ-CP không còn phù hợp. Trong đó, quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cũng phát sinh một số bất cập.
Nguyên nhân xuất phát từ việc các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh chưa thống nhất với quy định pháp luật hiện hành về hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cũng như chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm
Giám đốc Công an tỉnh cũng được xác định có thẩm quyền (i) phạt cảnh cáo, (ii) phạt tiền tối đa 100 triệu đồng thay vì mức 50 triệu đồng và (iii) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
Bộ Tài chính
Giám đốc Công an tỉnh cũng được xác định có thẩm quyền (i) phạt cảnh cáo, (ii) phạt tiền tối đa 100 triệu đồng thay vì mức 50 triệu đồng và (iii) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
Theo đó, tại Khoản 1 Điều 1 Dự thảo Nghị định này Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung Điều 41 Nghị định số 174/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo hướng điều chỉnh rõ ràng thẩm quyền xử phạt của từng chủ thể.
Thứ nhất, trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thành lập có thể ra quyết định (i) phạt cảnh cáo; (ii) phạt tiền tối đa 80 triệu đồng thay vì mức 50 triệu đồng; (iii) đình chỉ hoạt động có thời hạn và (iv) áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị định này.
Thứ hai, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được trao thẩm quyền xử phạt ở mức cao hơn bao gồm: (i) phạt cảnh cáo; (ii) phạt tiền đến 100 triệu đồng; (iii) đình chỉ hoạt động có thời hạn và (iv) áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị định này.
Thứ ba, Giám đốc Công an tỉnh cũng được xác định có thẩm quyền (i) phạt cảnh cáo, (ii) phạt tiền tối đa 100 triệu đồng thay vì mức 50 triệu đồng và (iii) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
Thứ tư, thẩm quyền trên đồng thời cũng được trao cho Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Theo đó, các chủ thể trên được quyền (i) phạt cảnh cáo, (ii) phạt tiền tối đa 100 triệu đồng và (iii) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
Thứ năm, về phía Ngân hàng Nhà nước, Dự thảo quy định Thanh tra viên có quyền (i) phạt cảnh cáo, (ii) phạt tiền đến 10 triệu đồng và (iii) áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
Thứ sáu, Trưởng đoàn thanh tra khu vực có quyền (i) phạt cảnh cáo, (ii) được nâng mức xử phạt lên đến 50 triệu đồng và (iii) áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.
Thứ bảy, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực có thẩm quyền xử phạt cao hơn khi có quyền (i) phạt cảnh cáo; (ii) phạt tiền đến 80 triệu đồng và (iii) áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị định này.
Thứ tám, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập được quy định thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều 40 của Nghị định này. Mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng, kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả.
Thứ chín, về phía Bộ tài chính, Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập có quyền (i) phạt cảnh cáo; (ii) phạt tiền đến 100 triệu đồng; (iii) đình chỉ hoạt động có thời hạn và (iv) áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm được quy định tại Điều 42 Nghị định số 174/2024/NĐ-CP. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 46 Nghị định số 174/2024/NĐ-CP về điều khoản chuyển tiếp.
Với mục tiêu đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các kế hoạch tài chính quan trọng, đặc biệt ở giai đoạn nửa cuối năm, Sacombank triển khai gói tín dụng ưu đãi 40.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,3%/năm, áp dụng đến hết 31/12/2025.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách xấp xỉ đạt 100% dự toán cả năm dù Chính phủ vẫn triển khai nhiều gói hỗ trợ người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt chi tiêu đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 8%...
Trong phiên giao dịch sáng 2/10, giá bán vàng nhẫn tại Phú Quý giảm 300 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua giảm 1,3 triệu đồng/lượng, gấp hơn 4 lần so với giảm giá bán ra...
Lạm phát tại eurozone đã tăng tốc trong tháng 9, củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong thời gian còn lại của năm nay...
Giá vàng thế giới quay đầu sau khi lên gần mốc kháng cự then chốt 3.900 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/10), nhưng một số nhà phân tích tin rằng giá kim loại quý này có khả năng đạt tới mốc 4.000 USD/oz trong thời gian không xa...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: