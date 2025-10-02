Đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt của Giám đốc Công an tỉnh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, đề xuất cho Giám đốc Công an tỉnh được xử phạt tới 100 triệu đồng, gấp đôi so với quy định hiện hành...

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định này là quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh trong lĩnh vực bảo hiểm.

Bộ Tài chính đánh giá, trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước, một số quy định chi tiết của Nghị định 174/2024/NĐ-CP không còn phù hợp. Trong đó, quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cũng phát sinh một số bất cập.

Nguyên nhân xuất phát từ việc các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh chưa thống nhất với quy định pháp luật hiện hành về hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cũng như chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm

Giám đốc Công an tỉnh cũng được xác định có thẩm quyền (i) phạt cảnh cáo, (ii) phạt tiền tối đa 100 triệu đồng thay vì mức 50 triệu đồng và (iii) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Bộ Tài chính

Giám đốc Công an tỉnh cũng được xác định có thẩm quyền (i) phạt cảnh cáo, (ii) phạt tiền tối đa 100 triệu đồng thay vì mức 50 triệu đồng và (iii) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 1 Dự thảo Nghị định này Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung Điều 41 Nghị định số 174/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo hướng điều chỉnh rõ ràng thẩm quyền xử phạt của từng chủ thể.

Thứ nhất, trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thành lập có thể ra quyết định (i) phạt cảnh cáo; (ii) phạt tiền tối đa 80 triệu đồng thay vì mức 50 triệu đồng; (iii) đình chỉ hoạt động có thời hạn và (iv) áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị định này.

Thứ hai, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được trao thẩm quyền xử phạt ở mức cao hơn bao gồm: (i) phạt cảnh cáo; (ii) phạt tiền đến 100 triệu đồng; (iii) đình chỉ hoạt động có thời hạn và (iv) áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị định này.

Thứ ba, Giám đốc Công an tỉnh cũng được xác định có thẩm quyền (i) phạt cảnh cáo, (ii) phạt tiền tối đa 100 triệu đồng thay vì mức 50 triệu đồng và (iii) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Thứ tư, thẩm quyền trên đồng thời cũng được trao cho Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, các chủ thể trên được quyền (i) phạt cảnh cáo, (ii) phạt tiền tối đa 100 triệu đồng và (iii) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Thứ năm, về phía Ngân hàng Nhà nước, Dự thảo quy định Thanh tra viên có quyền (i) phạt cảnh cáo, (ii) phạt tiền đến 10 triệu đồng và (iii) áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Thứ sáu, Trưởng đoàn thanh tra khu vực có quyền (i) phạt cảnh cáo, (ii) được nâng mức xử phạt lên đến 50 triệu đồng và (iii) áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Thứ bảy, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực có thẩm quyền xử phạt cao hơn khi có quyền (i) phạt cảnh cáo; (ii) phạt tiền đến 80 triệu đồng và (iii) áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị định này.

Thứ tám, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập được quy định thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều 40 của Nghị định này. Mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng, kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả.

Thứ chín, về phía Bộ tài chính, Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập có quyền (i) phạt cảnh cáo; (ii) phạt tiền đến 100 triệu đồng; (iii) đình chỉ hoạt động có thời hạn và (iv) áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm được quy định tại Điều 42 Nghị định số 174/2024/NĐ-CP. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 46 Nghị định số 174/2024/NĐ-CP về điều khoản chuyển tiếp.