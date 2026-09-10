Đề xuất thay Nghị định 91, siết quản lý cuộc gọi và tin nhắn rác
NNhư Nguyệt
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Hoạt động phát tán cuộc gọi và tin nhắn rác đang chuyển dịch mạnh sang các ứng dụng công nghệ cao xuyên biên giới. Để xử lý các hổng quản lý này, Bộ Công an đề xuất thay thế Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, bắt buộc doanh nghiệp dùng tên định danh khi liên lạc quảng cáo với khách hàng...
Bộ Công an đang lấy ý kiến về Nghị định thay thế Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020
của Chính phủ về Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
PHÁT HIỆN 32 DOANH NGHIỆP VI PHẠM NGHỊ ĐỊNH SỐ 91
Theo báo cáo tổng kết, Nghị định số 91/2020/NĐ-CP đã từng bước
hình thành hệ thống quản lý nhà nước đồng bộ giúp hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn
các hành vi giả mạo, lừa đảo, sử dụng hạ tầng viễn thông để thực hiện hành vi
vi phạm pháp luật.
Sau 5 năm triển khai, giai đoạn 2020-2025, hệ thống tiếp nhận
phản ánh qua đầu số 5656/156 ghi nhận hơn 1,7 triệu thuê bao bị người sử dụng
phản ánh có dấu hiệu phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác.
Về phía doanh nghiệp viễn thông cũng phát hiện hơn 30,8 triệu
thuê bao nghi ngờ thông qua cơ chế đặt ngưỡng tần suất và các giải pháp kỹ thuật,
xử lý khóa hai chiều với hơn 3,1 triệu thuê bao; thu hồi, hủy bỏ 548.064 thuê
bao.
Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giai đoạn 2020 - 2025, cơ quan quản lý nhà nước
đã làm việc với 40 doanh nghiệp có tên định danh bị phản ánh phát tán tin nhắn
rác, phát hiện 32 doanh nghiệp
có hành vi vi phạm quy định của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, qua đó thu hồi 06 tên định danh sử dụng để phát tán tin nhắn rác, cuộc
gọi rác.
LỢI DỤNG KẼ HỞ ĐỂ CHE GIẤU DANH TÍNH
Theo Bộ Công an, thời gian qua, hoạt động phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác đã có sự chuyển dịch sang các nền tảng, dịch vụ ứng dụng công nghệ cao, xuyên biên giới và khó kiểm soát hơn.
Các đối tượng đã sử dụng dịch vụ thoại
qua giao thức Internet (VoIP), nền tảng OTT, SIP Trunk, SIM rác, đầu số ảo, hệ
thống phát tán tự động, tài khoản định danh ảo và hạ tầng kỹ thuật đặt ở nước
ngoài nhằm thực hiện các hành vi quảng cáo trái phép, giả mạo cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp để lừa đảo người dân.
Nhiều trường hợp lợi dụng kẽ hở trong đăng ký doanh nghiệp để
thành lập các công ty “ma”, đăng ký số lượng lớn SMS Brandname, đầu số cố định,
dịch vụ SIP Trunk hoặc sử dụng thông tin thuê bao không chính xác nhằm che giấu
danh tính.
Số liệu cho thấy tính đến tháng 10/2025, cả nước xảy ra hơn
4.200 vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, gây thiệt hại gần
5.000 tỷ đồng.
Trong đó, hoạt động phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác tiếp
tục là một trong những công cụ chủ yếu được các đối tượng sử dụng để tiếp cận nạn
nhân, phát tán đường dẫn độc hại, chiếm đoạt thông tin cá nhân, mã OTP và thực
hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Đáng chú ý, nhiều đối tượng lợi dụng số thuê bao thông thường,
tổng đài ảo, dịch vụ VoIP, SIP Trunk để thực hiện các cuộc gọi giả danh cơ quan
Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông hoặc tổ chức
tài chính nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhiều trường hợp, thông tin hiển thị trên thiết bị người sử
dụng không phản ánh đúng chủ thể thực hiện cuộc gọi, gây khó khăn cho công tác
xác minh, truy vết và xử lý vi phạm…
Trong khi đó, hệ thống pháp luật hiện hành chưa có quy định
đầy đủ, đồng bộ về cơ chế yêu cầu doanh nghiệp OTT phối hợp cung cấp thông tin,
xác thực người sử dụng, lưu trữ dữ liệu, ngăn chặn tài khoản vi phạm hoặc xử lý
đối với các nền tảng xuyên biên giới không có văn phòng đại diện tại Việt Nam.
“Đây là khoảng trống pháp lý lớn, gây khó khăn cho công tác
quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh và xử lý vi phạm
trong thực tiễn”, tờ trình của Bộ Công an nêu rõ.
DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý GÌ?
Bộ Công an xác định, để theo kịp sự phát triển nhanh của công
nghệ và phương thức, thủ đoạn vi phạm mới cần thiết phải sửa đổi Nghị định số
91/2020/NĐ-CP.
Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng thay thế toàn bộ
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.
Theo đó, dự thảo hoàn thiện cơ chế phòng, chống, phát hiện
và xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo hướng quản lý tập
trung, thống nhất và dựa trên dữ liệu. Bao gồm xây dựng và áp dụng Bộ tiêu chí
nhận diện; xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống tiếp nhận phản ánh và Cổng
thông tin quốc gia về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác…
Đồng thời quy định cơ chế quản lý Danh sách không quảng cáo
(DoNotCall) theo hướng bảo đảm quyền đăng ký, hủy đăng ký của người sử dụng;
tăng cường xác thực đối với số điện thoại đăng ký…
Về phía trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn
thông, dịch vụ internet, dự thảo nêu rõ quy định về triển khai và duy trì cơ chế gán nhãn, cảnh
báo đối với số điện thoại, brandname phát tán tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu
bất thường… Đồng thời, bổ sung trách nhiệm tiếp nhận, xác minh, xử lý phản ánh,
phối hợp giữa các doanh nghiệp và thực hiện chế độ báo cáo.
Điểm mới nữa là doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký và sử dụng
tên định danh thực hiện gửi tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi phục vụ hoạt động
kinh doanh, quảng cáo; yêu cầu bảo đảm thông tin nhận dạng chính xác, không che
giấu nguồn gọi...
Đối với cuộc gọi điện quảng cáo, dự thảo yêu cầu người quảng
cáo phải cung cấp đầy đủ thông tin về chủ thể thực hiện quảng cáo, giá cước đối
với dịch vụ có thu phí và sử dụng tên định danh được hiển thị đầy đủ, chính
xác.
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